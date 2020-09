A fizetésük felét is bukhatják a figyelmetlen magyarok: ezzel kockáztatják a család megélhetését

FIGYELEM! Alábbi cikkünk csupán gondolatkísérlet! A nem körültekintő hitelfelvétel komoly anyagi nehézséget okozhat az egész családra nézve, így nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a kockázatokkal. Ha pénzügyi teherbíró képességünknél nagyobb hitelt veszünk fel, akkor megnő annak az esélye, hogy nem tudjuk maradéktalanul visszafizetni a kölcsönt. Ennek esélye ráadásul annál valószínűbb, minél kisebb a jövedelmünk

- írta meg a portál majd hozzátették, a Pénzcentrum NEM AJÁNLJA, hogy valaki kis jövedelemmel adósodjon el, annak ellenére sem, hogy a banki szabályozás ezt lehetővé teszi.

Bármilyen előre nem várt esemény ér minket, vagy tervezett kiadásunk van, amelyet nem tudunk saját forrásból finanszírozni, kézenfekvő lehet a hitelfelvétel. A magyarok többsége él is ezzel a lehetőséggel, a személyi hitelek a legnépszerűbb termékek, hiszen azokat szó szerint bármire fel lehet használni.

Az egészen kis összegtől akár 10 millió forintig terjedő hitelösszeget ráadásul online is igényelhetjük, és akár órákon belül a számlán találhatjuk a pénzt. Ugyanakkor nem mindenki veheti fel a maximális, 10 milliós hitelösszeget. A legmagasabb hitelösszeg ugyanis három dolog függvénye: a legfontosabb ugye a jövedelmünk, de a kamat és a futamidő is beleszámít. Személyi kölcsön esetében elég egy jövedelemigazolást bemutatni a bankban, értelemszerűen azért van rá szükség, mert a bank ebből fogja tudni, hogy vissza tudjuk fizetni a kölcsönt. De nem mindenki vehet fel kölcsönt, aki dolgozik:

határozatlan idejű munkaszerződésre van szükség

nem lehetünk próbaidőn vagy felmondási időszakban

a munkaadóként szolgáló vállalat nem állhat felszámolás alatt

nem lehetünk BAR listások, nem lehet bedőlt hitelünk

A lista bankonként bővülhet ugyan, de ennek a négy feltételnek meg kell felelnie mindenkinek, aki kölcsönt akar. Ugyanakkor minimumjövedelem nincs előírva, így akár minimálbérrel, vagy alacsony jövedelemmel is felvehetünk személyi kölcsönt - de azzal számoljunk, hogy ebben az esetben kevesebb lesz a maximálisan felvehető összeg. Ráadásul az MNB adósságfék-szabályai is korlátozzák a hitelösszeget, pont azért, hogy az emberek ne tudjanak durván eladósodni, ne legyen annyi bedőlt hitel, és tönkrement élet egy-egy rossz döntés nyomán.

A rendelet szerint 200 ezer forint hitel felvétele felett mindössze a jövedelmünk felét teheti ki a havi törlesztőrészlet, ha jövedelmünk nem haladja meg a nettó 400 ezer forintot, felette ez az arány 60 százalék fix kamatozású hitelek esetén. Ez pedig - a kamatokkal és a futamidővel együtt - behatárolja, hogy mekkora lehet a hitelösszeg.

Persze, bankonként változhat, hogy mennyi hitelt engednek felvenni az alacsonyabb jövedelműeknek, de az ökölszabály az a meghatározott maximum ötven százalék, ez az úgynevezett jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (JTM).

A Pénzcentrum ennek mentén megvizsgálta egyes, a magyar gazdaságban jellemzően előforduló tartományban mozgó jövedelemsávokat 100 ezer forinttól kezdődően, hogy ez mekkora havi törlesztőrészletet jelent. Valamint betettek egy ötödik munkabért is, amely 400 ezer forint fölött van - ugye neki már a fizetése 60 százalékát is elérheti a részlet.

Azt már tudjuk, hogy mennyi lehet maximum a törlesztő, de ebből még nem lehet megmondani, hogy maximum mennyi hitelt tudunk felvenni. Még számolgatni kell egy kicsit, amihez segítségül hívtuk a Pénzcentrum kalkulátorát, hogy megtaláljuk az átlagos piaci kamatot. Fontos megjegyezni, hogy jelenleg maximálva van a fogyasztási hitelek THM-je, így a személyi kölcsönöké is: ez nyilván hatással van a kamatlábakra is. Mi most a moratórium lejárta utáni kamatokkal számoltunk!

A kapott átlagos kamattal 2 éves és 5 éves futamidőre is elvégezzük a kalkulációt minden egyes jövedelemsávban, így fog kijönni a legmagasabb hitelösszeg, aminek törlesztője pont belefér az egyes jövedelmek 50 százalékába - vagy a magas fizetés esetén 60-ba.

Minél tovább fizeted, annál drágább

Ahogy az látható, amennyiben 100 ezer forint jövedelemmel rendelkezünk, a havi törlesztőnk - az MNB rendelete szerint - legfeljebb 50 ezer forint lehet. A kalkulátorunk szerinti piaci kamatok 11,5 százalékos átlagával számítva, 2 éves futamidővel legfeljebb egymillió hetvenezer forintot vehetünk fel. Ha a futamidő 5 év, akkor már 2,3 millió forintot is igényelhetünk, ekkor azonban számolnunk kell azzal, hogy a teljes visszafizetendő összeg jelentősen magasabb lesz. Ismét kiemelnénk, hogy az adott bank meghatározhat ennél magasabb minimális jövedelmet, valamint alacsonyabb jövedelemarányosabb törlesztőrészletet is - ebben az esetben a fentinél kevesebb összegre számíthatunk.

Amennyiben már nettó 150 ezer forint havi jövedelmünk van, az MNB rendelet szerint a havi törlesztőnk 75 ezer forint lehet. Ekkor 2 éves futamidővel 1,61 millió forintos hitelösszegre számíthatunk, 5 éves törlesztés mellett már akár 3,55 millió forint személyi kölcsönhöz is juthatunk havi 150 ezer forint nettó jövedelemmel.

Ha a magyar átlagbérhez közeli, 250 ezres nettó fizetésünk van, akkor két éves törlesztővel 2 millió 790 ezer forintot vehetünk fel, 5 évre pedig akár 6 millió 619 ezer forintnyi személyi hitelt is felvehetünk. Ha pedig az átlagot messze meghaladó jövedelmünk van (400 ezer forint), akkor 5 éves törlesztővel a maximális összeget (10 millió forint) is felvehetjük, ráadásul a törlesztőnk ekkor meg sem haladja az immár 60 százalékos plafont, a 240 ezret.

Látható tehát, hogy minél többet keresünk, annál magasabb hitelösszeget hívhatunk le, sőt, ha a futamidővel játszadozunk, akkor még feljebb is kúszhat a maximális igényelhető összeg. Viszont ennek van hátulütője is: minél hosszabb a futamidő, annál magasabb lesz a visszafizetendő összeg, amit a kölcsön lejártáig szép lassan befizetünk a banknak.

Átlag alatti fizuval is nagy összeget vehetsz fel

Látható, hogy még átlag alatti, nettó 200 ezer forintos havi bérrel is felvehetünk milliós összegeket, ám ha nagyobb összeg kellene, annak bizony ára van. Alább megnéztük, hogy mi a helyzet akkor, ha ki akarjuk maxolni a 100 ezer forintos törlesztőt, és duplázni szeretnénk az összeget a futamidő növelésével

Nettó 200 ezer forintos fizetéssel maximum 2 millió 100 ezer forintot vehetünk fel 24 havi részletre. Ha 4,2 millió forint kellene, akkor jócskán ki kell tolni a futamidőt, 54 hónappal férnénk bele a 100 ezres törlesztő-limitbe. 2,1 millió esetében kb. 200-220 ezer forinttal többet fizetünk vissza a banknak, mint amit felvettünk. A futamidő kitolásával duplázott összegre már több mint egymillió forinttal kell számolni.

Ez a felvett összeg nagyjából 25 százaléka!

Úgyhogy, ha alacsony a jövedelmünk, de nagy hitelösszegre van szükségünk, ugyan a futamidő kitolásával bent maradhatunk a jövedelemkorlátban, azonban számolnunk kell vele, hogy minél hosszabb a futamidő, annál nagyobb mértékben nő a visszafizetendő összeg a felvett pénzösszeghez viszonyítva.

De még egyszer hangsúlyozzuk: felelőtlenül senki ne ugorjon bele egy hitelbe! Gondoljuk át a döntést, mérlegeljünk, hogy nem veszélyeztetjük-e a mindennapi megélhetést, biztonsággal vissza tudjuk-e fizetni a kölcsönt. A Pénzcentrum NEM AJÁNLJA, hogy valaki alacsony jövedelem mellett adósodjon el, még annak ellenére sem, hogy, mint látjuk, a szabályok lehetővé teszik!

