Nyújtózkodjon a Takarékbankkal! (x)

A bölcs közmondás arra int, hogy csak addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér, a Takarékbankkal azonban könnyen és egyszerűen meghosszabbítható ez a képletes takaró. Minden helyzetre, például karácsonyi ajándékok vásárlására, a járvány miatt csökkent bevétel kiegészítésére, de akár adósságrendezésre is megoldást jelenthetnek a hitelintézet konstrukciói 1.

Bárkivel megeshet, hogy megszorul anyagilag, vagy a tervei megvalósításához pénzügyi segítségre van szüksége.

A szabad felhasználású kölcsönök egyik legfőbb előnye, hogy teljes rugalmassággal használhatók fel, a pénzintézetek nem kérik számon, hogy mire fordítottuk az összeget. A személyi kölcsön például akkor is jó megoldás lehet, ha valaki nem feltétlenül egy nagyobb kiadást kíván fedezni ebből, hanem több kisebb, vagy közepes költség orvoslásán töri a fejét. Természetesen minden hitelfelvételt körültekintően körbe kell járni, mielőtt beleugrunk.

Mit érdemes megnézni egy személyi kölcsön kiválasztásakor?

Törlesztőrészlet az egyik legszembetűnőbb és talán legfontosabb ismérv (a kutatások is ezt mutatják). Az emberek számára – érthető módon - fontos, hogy havonta mennyit kell a családi kasszából a hiteltörlesztésre fordítani. Ha ez az összeg alacsonyabb, esetleg még vissza is kaphatunk belőle, akár 1 havi díjat is, az nagy segítség lehet és sokat nyom a latba a mérlegelésnél.

A futamidő szintén fontos tényező, hiszen ez mutatja meg, hogy mennyi ideig kell a törlesztőrészletek megfizetésével számolnunk.

A következő irányadó szám egy személyi kölcsön kiválasztásánál az a Teljes Hiteldíj Mutató, ismertebb nevén THM. Ezzel minden hitel esetében találkozunk, hiszen kötelező feltüntetni. Ez egy olyan egységes mutató, amely célja, hogy összehasonlítási alapot adjon az egyes hitelintézetek által kínált hiteltermékek között. A THM tartalmazza nem csak a kamatot, hanem a hitel minden járulékát is.

A negyedik fontos kiválasztási elem lehet, hogy melyik hitelintézet nyújtja, és mennyi idő alatt juthatok a személyi kölcsönhöz.

A Takarékbank - felkészült tanácsadóival - több mint 700 bankfiókjában várja ügyfeleit nap, mint nap.

1Takarék Fix/Kiváltó Személyi Kölcsön THM: 3,53% – 19,50%

