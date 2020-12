Szinte hihetetlen: ennyibe kerül idén egy kiló ponty, harcsa, lazac a hazai piacokon

Ahogy arról korábban beszámoltunk, nagyobb a karácsonyi halválaszték az idén az elmúlt évhez képest, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) tájékoztatása szerint.

Lévai Ferenc, a MA-HAL szóvivője, egyben az Aranyponty Zrt. vezérigazgatója azt tanácsolja a vásárlóknak:

A karácsonyra szánt alapanyagok beszerzését ne halasszák az utolsó napokra, mivel az édesvízi halak a mélyhűtőben hosszú időn át megőrzik a minőségüket. Az édesvízi halak 60-80 napig kitűnően bírják a mélyhűtést. Most mindenki kedvére válogathat sorban állás nélkül a friss napi felhozatalból. Készítessük össze vagy rendeljük meg - hiszen néhány cég már ki is szállít -, így nem lesz gond a karácsonyi ünnepi menüvel.

Mint modnta, nem várható drágulás a magyarországi halpiacon, nagyjából a tavalyi decemberi árakra fog beállni a karácsonyi ünnepek körüli ár. Hozzátette, a teljes magyarországi haltermelés 30-35 százalékát decemberben, karácsony tájékán vásárlolják fel az emberek.

A tavalyi évhez hasonlóan az élő ponty kilogrammonként 1100-1300 forintba, a ponty szelet 2100-2200 forintba, az afrikai harcsa filé 3000-3200 forintba kerül, a busa törzs ára pedig kilogrammonként 1200-1400 forint. A piacokon, bevásárlóközpontokban a változatosabb halfajok - kárász, süllő, keszeg, pisztráng - is megtalálhatók

- tette hozzá Lévai Ferenc.

A magyarok kedvencei

Hazánkban a halmennyiség 20-25 százalékát exportálják, 30 százalékát természetes vizekbe helyezik, és horgászzsákmányként kerül a fogyasztókhoz. A maradék részt a kis- és nagykereskedőkön keresztül értékesítik. 3500 tonna afrikai harcsa és kisebb mennyiségben pisztráng, süllő Magyarország "hévízeiben", zárt (intenzív) rendszerekben nevelkedik, és onnan kerül a piacokra. Új technológiával, kisebb medencékben, tavakban tápon nevelt őshonos szürkeharcsából 500-600 tonnányit tudnak értékesíteni.

A Magyarországon évente termelt 15 ezer tonna étkezésihal 77-78 százaléka (12-13 ezer tonna) ponty. Busából, amurból, kárászból, süllőből, keszegből és a folyami harcsából 2-3 ezer tonna nevelkedik a hazai vizekben.

A magyar tógazdaságok közepes évet zárnak: kiváló minőségű, az átlagosnál nagyobb méretű halakat neveltek, a tógazdasági rendszer nem volt túlzsúfolt, a természetes hozamok magasak voltak. Az ágazat tavalyi éves árbevétele a MA-HAL becslése alapján 16 milliárd forint volt.

Növekvő tendencia

A hal fogyasztása pozitív élettani hatással bír, könnyen emészthető, magas fehérjetartalmú, vitaminokban gazdag táplálék. A halhús tartalmaz foszfort, jódot, fluort, szelént, vasat, káliumot és kalciumot, A-, D-, B2-, B6- és B12-vitamint, továbbá a hal jelentős forrása az omega-3 zsírsavaknak, amelyekről bebizonyosodott, hogy csökkentik a szívroham kockázatát. A nemzetközi statisztikák is alátámasztják, hogy a nagy halfogyasztó országok lakói között jóval kevesebb a szív- és érrendszeri beteg. Magyarországon jelenleg csupán 6,7 kg/fő az éves halfogyasztás, ami messze elmarad az EU 20 kg-ot is meghaladó átlagától.

Egy friss kutatás szerint, a magyarok tisztában vannak a halfogyasztás előnyeivel és a szervezetre gyakorolt pozitív hatásaival, hiszen 10-ből 9 magyar jelenlegi étrendje is tartalmaz halat, ugyanakkor csupán 22 százalékuk fogyaszt hetente többször ilyen típusú ételt. A felmérésből pedig az is kiderült, hogy a válaszadók 40 százaléka ha teheti, friss halat választ, közel egyharmaduk pedig a hőkezelt halkészítményeket, a halkonzerveket és halpástétomokat részesíti előnyben.

A kitöltők válaszaiból az is kiderült, hogy leggyakrabban rántott formában fogyasztanak halat a megkérdezettek, ugyanakkor minden ötödik ember a halkrémet és a pástétomot részesíti előnyben. A válaszokból az is kiderült, hogy a halfogyasztási szokások majdnem minden második embernél hasonlóan alakultak az elmúlt években, azonban 43 százalékuk több halat fogyaszt, mint 5 vagy éppen 1 évvel ezelőtt.

Ennyiből kerül idén halvacsora a karácsonyi asztalra

Mivel egyre több háztartásban fogyasztanak rendszeresen halat, utánanéztük annak, hogy az ünnep közeledtével, mennyiért kínálják egyes áruházak termékeiket. A következő listákban a csomagolt, illetve a fagyasztott halhúsok árát tüntettük fel, az áruházláncok online kínálatából szemezgetve.

Spar gyorsfagyasztott hekktörzs 1221 Ft/kg gyorsfagyasztott alaszkai tőkehalfilé 1873 Ft/kg gyorsfagyasztott tilápia filé 3748 Ft/kg gyorsfagyasztott keszeg 1599 Ft/kg gyorsfagyasztott lazac filé 5924 Ft/kg gyorsfagyasztott hekkfilé 2936 Ft/kg gyorsfagyasztott cápaharcsa filé 2628 Ft/kg gyorsfagyasztott ponty szelet 2590 Ft/kg

Ahogy a táblázat mutatja, a Spar online kínálatában hekket vásárolhatunk a legolcsóbban, lazacfilét pedig a legdrágábban. A legtöbb magyar asztalára inkább hazai halak kerülnek karácsonykor, ez talán még a pénztárcánk szempontjából is kedvezőbb. A keszeg csak 1599 Ft/kg áron, a ponty már kicsit drágább, 2590 Ft/kg áron kapható.

Tesco pisztráng 2 299Ft/kg fogassülő filé 5 190Ft/kg szivárványos pisztráng filé 4 699Ft/kg lazac filé 5 999Ft/kg gyorsfagyasztott keszeg 1 569Ft/kg gyorsfagyasztott ponty szelet 1 799Ft/kg gyorsfagyasztott lazac filé 7 997Ft/kg gyorsfagyasztorr fogassülő filé 4 858Ft/kg gyorsfagyasztott afrikai harcsafilé 3 119Ft/kg gyorsfagyasztott tilápia filé 4 208Ft/kg gyorsfagyasztott argentin hekkfilé 2 945Ft/kg gyorsfagyasztott atlanti tőkehalfilé 5 472Ft/kg

A Tesco online kínálatában is bőven válogathatunk. Az árakat tekintve itt is a lazac viszi el az elős helyet, 7997 Ft/kg árával. Legolcsóbban itt is keszeget vehetünk, 1569 Ft/kg áron. De pontyot is jó áron vehetünk, szeletelve, ami talán a levesek kedvelőinek akár egész jó fogás is lehet. Ezt 1799 Ft/kg áron kaphatjuk meg.

Lidl pontyszelet 2 498 Ft afrikai harcsafilé 2998 Ft/kg bőrös lazacfilé 4999 Ft/kg egész pisztráng 1999 Ft/kg pisztráng filé 4089 Ft/kg busaszelet 1598 Ft/kg

A Lidl kínálatában a bőrös lazacfilé volt a legdrágább az online áruházukban. A legolcsóbbnak pedig a közkedvelt busa bizonyult. Busa szeletet itt 1598 Ft/kg áron vehetünk.

Összességében nézve a kínálatot, a karácsonyi halvacsorához mindenképp érdemes a magyarországi halakból válogatni, hiszen sokkal olcsóbbnak bizonyulnak, mint a különlegesebbnek mondott, külföldről érkező halfajták. Mivel nem mindegy, mennyiért vásároljuk meg az ünnepi ételekhez az alapanyagokat, ezért érdemes az üzletek online katalógusát, illetve újságaikat is szemügyre venni, hiszen még a karácsony előtt belefuthatunk egy-egy nagyobb akcióba.

Címlapkép: Getty Images