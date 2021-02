Elképesztő, mi mindent készít egyszerű faforgácslapból ez a vidéki cég: a családok imádják

HelloVidék: Milyen technikával lehet faforgácslapból bármilyen terméket gyártani?

Kassa Renáta: Az egész folyamat úgy kezdődik, hogy meg kell rajzolni a formát ceruzával a faforgácslapra, majd dekopírfűrésszel ki kell vágni. Miután kivágásra került a forma 3 féle csiszolópapírral és szivaccsal kell átcsiszolni, hogy sima legyen a felülete és sérülést ne okozzon. Ezt követően kezdődik a lényegi munka, a festés és a különböző eszközök felrögzítése, attól függően mit kérnek.

Van-e valamilyen képzés, amit el kell hozzá végezni, vagy Youtube videókból is kitanulható a módszer?

Lakberendezőként végeztem és az édesapám asztalos, így nem állt tőlem távol a dekopírfűrész és egyéb eszközök használata. Én autodidakta módon tanultam ki, nem gondolom, hogy Youtube videókból el lehet sajátítani a faforgácslapból való formák kivágását. Amikor megszülettek a fiaim szerettem volna egyedi dekorációs tárgyakat vásárolni, viszont nem találtam megfelelőt. A férjem kezdett el ösztönözni, hogy akkor csináljam meg én, így láttam hozzá.

Melyik korosztálynak keresik leginkább a gyerektermékeket?

Az 1 évesektől kezdve a nagyobb korosztályig keresik. A 2-3 éves gyerekeknek matatófalakat, míg óvodás korban a magasságmérőket szokták vinni.

Szükséges-e valamilyen plusz réteggel bevonni a készterméket, hogy tartósabb legyen?

Nem sokan szokták kérni, mert alapvetően vízállóra száradó festéket használok. Csak akkor vonom be lakkréteggel a faforgácslapokat, ha külön kérik, mert kicsit megváltoztatja a mintát és fényesebb lesz a felülete.

Mennyire környezetbarát a faforgácslapból készült termékek?

Úgy gondolom, hogy környezetbarát, mert előbb szinte porrá aprítják a faanyagot, majdnagy nyomás hatására összepréselik. Nincs benne semmilyen ragasztóanyag, ami a gyerekekre veszélyes lehetne.

Van-e egészségkárosító hatása a készárunak?

Nincs egészségkárosító hatása a festékeknek, mert minden anyag, amivel be van vonva a felület biztonságos, gyerekbarát.. Akkor sem lesz baja a gyereknek, ha a kis körmével elkezdi kaparászni a festéket és utána a szájába a veszi az ujját.

Honnan lehet beszerezni az alapanyagot? Mire kell ügyelni a kiválasztásánál?

A faforgács alapanyagot édesapám műhelyéből szerzem be, az összes többinél pedig már megvannak a fix beszerzési forrásaim az internetről. Igyekszem költséghatékony lenni, de a biztonság és a minőség az első a gyerekek érdekében.

A matatófalak milyen készségeket fejlesztenek?

Nálam elsősorban a látványon van a hangsúly, mert fontos, hogy a vizuális készségük is fejlődjön azáltal, hogy egy kedves mesehős, figura szerepel a matatófalon. Ezen kívül a motorikus képességeik is fejlődnek azáltal, hogy a kis ujjacskájukkal felfedezik a különböző eszközöket, mint kapcsoló, kallantyú, kilincs és sok egyéb klassz tárgy. 3 év felett szoktam a hanghatások miatt javasolni a xilofont, dudát, csengőt is, hogy helyezzünk rá a falra. A gyerekek szeretik gyűrni az eszközöket, ismerkednek általa a külvilággal, mit hogyan kell használni.

Miben másabb a multikban kapható hasonló matatófalaktól?

A multikban kaphatóak tömeggyártásban készültek, addig én egyedi elképzeléseket valósítok meg. Nem vagyok senkinek konkurense, de úgy gondolom, hogy webáruházat nem lenne érdemes nyitni, de egyértelműen az interneten lehet értékesíteni. Szeretem az Instagram-ot, mert ezen a felületen inkább népszerűek a kézzel készített, egyedi munkák és jobb a felvevőpiaca.

Fotók: Bódogh Gabriella