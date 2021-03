Millióst támogatást nyert Szentes: fontos épülete újulhat meg a városnak

Ahogy a portál írja, a Péter Pál Polgárház Szentes első kőépülete. Az 1830 óta lakott, majd később múzeumként ismert épület a közmeg­becsülésnek örvendő Péter Pál család tulajdonában állt. Az 1980-as évek óta működik muzeális kiállítóhelyként.

Az immár 190 éves épület egyik nagy problémája a fűtésrendszer jelenlegi állapota. A most használatban lévő rendszert az 1990-es években építették ki, ez pedig az elmúlt lassan három évtized alatt elavult. A most megnyert támogatásból a kiállítóhely fő­­épületében a gázkészülékek cseréjét, a vendéglakásban a ra­­diátorok szelepcseréjét végzik el, így a különböző épületrészek fűtése külön szabályozhatóvá válik, ez pedig a műtárgyak ál­­lapotán és a látogatók komfortérzetén is javítana

- mondta Farkas László az intézmény igazgatója.

Hozzátette, a korszerűsítés során a pincében előkészítik a padlófűtésrendszert, így a pincehelyiségben is lehetőség lesz időszaki kiállítások, kisebb előadások, rendezvények szervezésére. A felújítás várhatóan április 20-án kezdődik meg, és a tervek szerint még idén december elejére befejeződik.

