Hoppá, egy 9 milliárdos bejelentés: két nagyvárosban is bővít a Flextronics

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Zalaegerszegen jelentette be, majd közösségi oldalán is megosztotta, hogy a Flextronics vállalatcsoport 9000 meglévő állása mellett 120 új munkahelyet hoz létre. 8,9 milliárd forintos beruházás – amelyhez a kormány 3,6 milliárd forintos támogatást biztosít nyomán a zalaegerszegi és a sárvári gyárak multimédiás eszközök gyártására vonatkozó kapacitása bővül, de ami a legfontosabb: a munkahelyek megmaradnak és újak létesülnek.

Az amerikai cég már most az egyik legnagyobb foglalkoztató

Az amerikai Flex Magyarországon alkalmazza a legtöbb munkavállalót, 9 ezer embert az európai és a közel-keleti régióban, a zalaegerszegi és a sárvári fejlesztéssel pedig nemcsak stabilabbá válik, de tovább is bővül a létszám.

Az amerikai vállalatok beruházási közössége a második legnagyobb az országban, 1700 cég 105 ezer magyarnak ad munkát. A világválság ellenére tavaly is növelni tudta Magyarország a kereskedelmi forgalmat közel 6 milliárd dollárra, sőt idén eddig további 12 százalékos növekedést ért el. A cég Magyarországon 25 év alatt 162 ezer négyzetméterrel növelte termelési területét. Az öt városban 9 ezer embert foglalkoztató vállalat az ország első tíz legnagyobb munkaadója közé tartozik, a tavalyi 2,7 milliárd eurós árbevételével pedig az első öt cég egyike.

Világszínvonalú a magyar termelés

Péter Ágota, a Flextronics International Kft. alelnöke a tegnapi zalaegerszegi sajtótájékoztatón elmondta: világszínvonalú a magyar termelés, amelybe az utóbbi három év alatt 42 milliárd forintot fektettek be, az összeg felét a sárvári és a zalaegerszegi autóipari szektorba, amitől 32 százalékos árbevétel-növekedésre számítanak. A világjárvány miatt tavaly a tervezett eredményt nem tudták elérni, de a cég elkötelezettsége és a kormányzati, illetve helyi önkormányzati együttműködés révén sikerült a meglévő munkahelyek megtartása.

A most induló, 8,9 milliárd forintos fejlesztéssel 120 új munkahelyet hoznak létre, ez 80 magasan képzett munkaerőt is jelent. Csúcstechnológiai autóipari terméket gyártanak majd, ami nemcsak adatokat fogad és dolgoz fel, de támogatja a negyedik szintű, csaknem teljesen autonóm járműveket is - ismertette.

Hangsúlyozta továbbá, hogy a terméket Budapesten tervezték, Zalaegerszegen készül a prototípusa és 2023-tól indulhat el a tömeggyártása, vagyis a teljes folyamat Magyarországon zajlik. Az új beruházással olyan termékeket is gyártanak majd, amelyek egyike az akkumulátorfeszültséget szabályozza, a másik egy nagyfeszültségű elektromos turbótöltő, a harmadik pedig egy érzékelőkkel és kamerákkal rendelkező autóvilágítási vezérlő lesz - sorolta Péter Ágota.

