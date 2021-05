Öt év, 15 ezer folyósítás, 272 milliárd: most a leállni kényszerült vállalkozásokat segítenék

Az MFB Pontok hálózatának öt évvel ezelőtti létrehozása óta minden három forintból kettő a Takarékszektor vagy a Budapest Bank közvetítésével jutott el az ügyfelekhez, kedvezményes hitel vagy vissza nem térítendő támogatással kombinált formában. A támogatások több mint felerészben a hazai vállalkozások versenyképességének növelését segítették, negyedük az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérést, míg tíz százalékuk a kutatás–fejlesztés és az innováció megerősítését. A befogadott kérelmek kétharmada érkezett a lakosságtól, a többi az mkkv-szektorból, viszont a vállalkozásokhoz jutott a folyósítások összegének majdnem 90 százaléka, mert az átlagos ügyérték esetükben jóval magasabb volt. Volumenben a legtöbbet a közép-magyarországi és a dél-alföldi régióban helyeztek ki.

A kedvezményes hitelkonstrukcióknak köszönhetően végezték el lakóépületek energetikai korszerűsítését ezres nagyságrendben, jutottak forgóeszközhöz vállalkozások, tudtak beruházni modern termelő gépekbe vagy kezdhettek éppen vállalkozásfejlesztésbe. A pandémia miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások most szintén az MFB Pontokon keresztül jutnak kamatmentes gyorskölcsönhöz működésük újraindítására. A kedvezményes forrásra az elmúlt hetekben töretlenül nagy igény mutatkozott.

Újabb fejlesztéseket generál

Az elmúlt öt évre jó példa az egyik első sikeres MFB Pontos folyósítás. A békésszentandrási vállalkozás a 2016-ban elnyert kedvezményes hitelből alakította ki a Füzeskerti Apartmanházat egy kiszolgálóépületből, amit később átalakítottak panzióvá, azóta is így működik. A vállalkozás tulajdonosa jó emlékeket őriz az öt évvel ezelőtti hitelfelvételről, az igény gyorsan átfutott a hitelbírálaton, az ügyintézők pedig végig segítőkészek voltak. Az elmúlt években a panziót tovább fejlesztették, megvásárolták a szomszédos vízparti területet, medencét építettek, wellness-részleget és éttermet alakítottak ki. További terveiket ugyan egyelőre megakasztotta a pandémia, de idén nyárra már most majdnem teltházas a foglaltságuk, és bíznak az őszi utószezonban is.

A Takarékbank és a Budapest Bank kiterjedt fiókhálózata, erős vidéki jelenléte és évtizedes finanszírozási gyakorlata az elmúlt öt évben lehetővé tette, hogy az MFB Pontos forrásokat földrajzilag arányosan érhesse el a lakosság és a vállalkozások, és azok is olcsó finanszírozáshoz juthassanak, akik korábban kimaradtak az uniós és a hazai források felhasználásából. Bízunk benne, hogy a pandémia lecsengésével újrainduló vállalkozásokat hasonlóan eredményesen tudjuk támogatni az MFB Pontokon keresztül

– mondta Vida József, a Takarékbank elnök-vezérigazgatója.

Háttérinformációk

Az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank (MFB) a 2014-2020-as finanszírozási ciklusban elérhető, európai uniós forrású, visszatérítendő támogatások közvetítésére hozta létre az MFB Pontok hálózatát. A 642 MFB Pontból 442-et működtet a Takarékbank és a Budapest Bank konzorciuma.

Az MFB Pontokon elérhető hitel- és vissza nem térítendő forrással kombinált hiteltermékek öt tematikus területet érintenek: a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítését; a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének fokozását; a foglalkoztatást és a munkavállalói mobilitás ösztönzését; az infokommunikációs technológiához való hozzáférés elősegítését és e-technológiák használatának, minőségének fokozását; valamint az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérést minden ágazatban.

A Takarék Csoport Magyarország egyik legnagyobb bankcsoportja és a magyar pénzügyi rendszer meghatározó szereplője. A Magyar Bankholding részeként működő Csoport tagjai az MTB Zrt. mint integrációs üzleti irányító szervezet, a Takarékbank Zrt. mint univerzális kereskedelmi bank, a Takarék Jelzálogbank Nyrt. mint szakosított hitelintézet, valamint egyéb, faktorálással, lízinggel, alapkezeléssel, ingatlankezeléssel, informatikai szolgáltatással és más kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó társaságok, leányvállalatok. A Takarék Csoport szabályszerű és prudens működését a külön jogosítványokkal rendelkező Integrált Hitelintézetek Központi Szervezete ellenőrzi és felügyeli.

A Takarék Csoport országos lefedettségű, univerzális kereskedelmi bankja a korábbi takarékokat tömörítő Takarékbank Zrt., az egyik legnagyobb hazai pénzintézet, amely az ország legnagyobb fiókhálózatát működteti, 1,1 millió ügyfelet szolgál ki. Helyi családoknak, közösségeknek és vállalkozásoknak, idősebb és fiatalabb generációknak, falusi és nagyvárosi lakosoknak kínál személyre szabott, korszerű és megbízható pénzügyi termékeket és szolgáltatásokat.

A Budapest Bank az első hazai kereskedelmi bankok között jött létre 1987-ben, a tíz hazai nagybank egyike. Az univerzális bank a lakossági szolgáltatások mellett évtizedek óta a hazai kis-, és középvállalkozások elkötelezett partnere, piaci pozíciója különösen erős a szegmensben. A bank leányvállalataival, a Budapest Alapkezelő Zrt.-vel, a Budapest Lízing Zrt.-vel és a Budapest Eszközfinanszírozó Zrt.-vel közösen összesen közel 3000 munkavállalót foglalkoztat, országos fiókhálózat pedig mintegy 100 bankfiókot foglal magában. 2006-ban a hazai bankpiacon elsőként vidéken, Békéscsabán nyitotta meg operációs központját, ezzel 800 munkahelyet teremtve a régióban. A felelős gondolkodás a bank tevékenységének minden szintjén érvényesül, társadalmi felelősségvállalási stratégiájában kiemelt helyen szerepel a pénzügyi tudatosság, a közösségi értékek iránti elkötelezettség, az önkéntesség, az esélyegyenlőség biztosítása, valamint a környezetvédelem.

Címlapkép: Getty Images