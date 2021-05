Gigaprojekt a Holt-Tiszán: 60 hektáron éled újjá az élővilág, tanösvény, madárles is lesz

Átfogó beruházást kivitelez a Duna Aszfalt Zrt. Tiszakécske térségében, a Közép-Tisza mentén. A projektben mintegy 60 hektáron élesztik újjá a Tisza három holtágának élővilágát, írja a magyarepitok.hu.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív (KEHOP) kereteiben zajló beruházás célja, hogy a korábbi évtizedek során meggyengült vízi élőhelyek visszanyerjék a vitalitásukat, és otthont adjanak számos védett fajnak. A projekt magában foglalja az 1-es, 3-as és 4-es holtágak kotrási feladatait, egy tanösvény létesítését, valamint a holtágak vízutánpótlását biztosító tiszai vízkivételi műtárgy megépítését.

A halállomány áttelepítésére is szükség volt

Mindhárom érintett holtág esetében befejeződtek a kotrási és a partrendezési munkák, továbbá a kapcsolódó kisműtárgyak felújítási munkái is elkészültek. Az 1-es holtág a legnagyobb beavatkozással érintett szakasz. Itt megközelítőleg 54.000 köbméter száraz mederkotrást kellett elvégezni, melyhez előzetesen a közel 120.000 köbméternyi víz lecsapolása előtt az ott élő halállomány teljes áttelepítésére is szükség volt. A kotrási munka után partrendezés is történt 145.000 négyzetméteren.

Az 1-es holtághoz kapcsolódóan alakítottak ki egy tanösvényt 2500 méter hosszon cölöpösvény, illetve gyalogösvény által. Itt lehetőség lesz bemutatni a teljes élővilágot egy madárlessel kiegészülve.

A tanösvény készültségi foka 95 százalékos: már csak az állomáshelyek befejező munkái, a füvesítés és a tereprendezés van hátra. A 3-as és 4-es holtágak esetében jellegét tekintve úgynevezett alakító kotrás történt, illetve rézsű igazítás. A folyó 277,65-ös kilométerszelvényben épült meg a vízkivételi műtárgy, amely az egész holtágrendszer vízutánpótlását biztosítja majd.

Címlapkép: Getty Images