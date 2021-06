Eszméletlen drágaság: erre készülj, ha a Balatonon söröznél vagy lángosoznál

Tavaly 600 forint volt a lángos az egyik balatoni strandon, idén 100-zal több, de olyan büfé is van, ahol 1400 forintot is elkérnek egy lángosért. Az egyik büfétulajdonos szerint az emberek nincsenek annyira elengedve anyagilag, kevesebben vannak és kevesebbet is költenek, de az alapanyagárak emelkednek. Egy palacsinta 250-300 forintba kerül, egy korsó sörét pedig sok helyen egy ezrest is elkérnek.

Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke az RTL-nek a humánerőforrás drágulásával és a színvonal emelkedésével magyarázta az árak emelkedését. A dolgozóknak szálláshelyet is kell biztosítani, ami szintén emeli a költségeket. A gasztronómia területén minőségi javulás tapasztalható, fejlesztettek a tulajdonosok, aminek szintén van hatása az árakra.

A szálláshelyek is drágulnak. A Portfolio korábban megírta, hogy a nyári főszezonban akár 15-20%-os áremelkedés is lehet a szálláshelyeken, mivel feljebb kúsztak az élelmiszerárak, a karbantartási szolgáltatásokat csak drágábban végzik el a szakemberek, és az új alkalmazottakat is csak magasabb fizetésért lehet visszacsábítani a turizmus-vendéglátásba. Most úgy tűnik, hogy újra a tavak melletti, elsősorban a balatoni szálláshelyek lehetnek a legdrágábbak.

A balatonfüredi Kisfaludy strandon a napi felnőtt belépő 1200 forint, a napi gyermek vagy diákjegy pedig 750 forint, a nagycsaládos belépő már 3400 forint. Általánosan elmondható, hogy minél többször akar valaki fürdőzni, annál kedvezményesebb jegyárak vannak, a helyieknek pedig feleannyiba kerül a strandolás, de a „Balaton Best Card” is jóval elviselhetőbbé teszi a strand költségeit. A balatoni strandok egy részéhez már mobilapplikáció segítségével is lehet jegyet venni, így érdemes ezt választani, hogy megússzuk a tűző napon a sorban állást.

