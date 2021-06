Figyelem! Több ALDI-üzlet is nyári nyitvatartásra állt át: mutatjuk a változásokat

Az áruházlánc június 15. és augusztus 31. között kiemelt, vagyis az átlagosnál nagyobb forgalmú üzletté nyilvánítja 9 Balaton-környéki, továbbá a Gárdonyban található üzletét. Ezek az üzletek hosszabb nyitvatartással állnak a helyi lakosok és a turisták rendelkezésére.

A nagyobb forgalomra készülve bővítik a kiemelt áruházaiban a dolgozók létszámát, ezért most először szezonális időszakra, határozott idejű munkaviszony keretén belül is keres bolti eladókat: a Balaton környékén található egységekben nyílik lehetőség részmunkaidős pozíciók betöltésére. A jelentkezők a kiemelt üzletekre érvényes bértábla szerint kapják fizetésüket, így a heti 40 órás foglalkoztatásra vetített munkabér bruttó 369 300 forinttól kezdődik és ingyenes szállást is biztosít a vállalat.

Az idei évben további újdonságokat vezet be az áruházlánc: 9 balatoni, illetve 6, a tó környékén található üzletében és Gárdonyban szezonálisan balatoni re­gionális borokat emel be a kínálatába, amivel még szélesebb, minőségi borválasztékot biztosít a vásárlók számára, továbbá népszerűsíti ezeket a borászatokat. Ez tovább erősíti a cég azon törekvését, hogy termékportfóliójában minél több, minőségi magyar terméket kínáljon vá­sárlóinak.

Mindenkori beszerzési poli­tikánkat az adott ország fogyasztói igé­nyei határozzák meg, és jellemzően a helyi termelőket és élelmiszergyártókat részesítjük előny­ben

– fogalmazott Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. orszá­gos ügyvezető igazgatója. A 16 érintett üzletben a Feind Pincészet, a Skizo Borászat, a Kristinus Pincészet, a Laposa Pincészet, a Kislaki Pincészet, a Kreinbacher Borászat, a Homola Pincészet és a Gilvesy Borászat fehér-, rozé- és vörösborai, illetve pezsgői közül válogathatnak a vásárlók.

A Balaton térségét érintő újdonságok itt nem érnek véget, mivel a nyár folyamán a tó környékén is elindul az ALDI-termékek házhoz szállítása. A vállalat a magyar startup céggel, a ROKSH-sal indította el 2020 decemberében az üzletlánc termékeinek online rendelhetőségét és személyes bevásárló révén házhoz szállítását a fővárosban, azóta már Budapest mellett 34 agglomerációs településen lehet igénybe venni ezt a szolgáltatást. Júliustól több Balaton mellett településen, köztük Balatonfüreden, Balatonalmádiban és Siófokon is elindul a házhoz szállítás, így kényelmesen és biztonságosan lehet hozzájutni a cég termékeihez, legyen szó akár élelmiszerekről, háztartási vegyiáruról vagy akár a kerti parti kellékeiről, hiszen több mint 3000 állandó termék mellett a szezonális kínálat egy része is megrendelhető már online.

Kilenc balatoni áruháznál továbbá fagylalt-szigeteket is kialakít a vállalat, ahol a non-food termékek helyén további 5-6 fagyasztóláda segítségével még szélesebb blokkban lesznek elérhetők a fagylaltok és jégkrémek. Ugyancsak ebben a 9 üzletben nyereményjáték is várja a vásárlókat, akiknek a most futó, „Megveszünk mindent is” című reklámfilmjére utaló feliratot ábrázoló matricát kell megtalálniuk és beküldeniük értékes és hasznos nyereményekért. A friss húst is nagyobb helyen, 5 láda helyett 7 ládában prezentálják az áruházak.

A szántódi és balatonalmádi egységek továbbá egy-egy, az áruház parkolójában felállított, légkondicionált sátorral is bővülnek, amelyekben a nem-élelmiszer jellegű termékek – például szerszámok, kerti eszközök, strandfelszerelések, ruházat, háztartási eszközök – lesznek elérhetők. Az érintett két üzletben így jelentős hely szabadul fel, amelyet zöldség-gyümölcs, sör, üdítő és ásványvízkínálatának bővítésére használ fel a vállalat.

A tó körül található 15 ALDI-üzlet vá­lasztékában mindig is kelendő volt a friss pékáru. A vál­lalat idén számos üzletében moder­nizálja és bővíti „Azon melegében” látványpékségeit, így a vásárlók a nyári meleg­ben is kényelme­sen, nagyobb felületen válogathatnak a frissen, helyben sü­tött pékáruk közül.

A pandémia utáni nyári szezonban kiemelkedő forgalomra számítunk a népszerű turisztikai övezetekben. Ezért is készülünk számos lépéssel arra, hogy a megszokott termékkínálat és magas kiszolgálási minőség mellett még több megoldással tegyük gondtalanabbá, kényelmesebbé vásárlóink nyaralását

- teszi hozzá Bernhard Haider.

Nyitvatartás - 2021.06.01-től

2484 Gárdony, Szabadság út 21. H-Szo: 7-22:00 V: 7-20

8600 Siófok, Attila u. 74 H-Szo: 7-22:00 V: 7-20

6538 Balatonlelle, Rákóczi út 295. H-Szo: 7-22:00 V: 7-20

8360 Keszthely, Tündérlak út 2. H-Szo: 7-22:00 V: 7-20

8230 Balatonfüred, Fürdő u. 31 H-Szo: 7-22:00 V: 7-20

8300 Tapolca, Veszprémi-Gyulakeszi út H-Szo: 7-21:30 V: 7-20

8230 Balatonfüred, Petőfi Sándor utca 80. H-Szo: 6:30 -22:00 V: 7-20

8622 Szántód, Május 1. utca 10. H-Szo: 7-22:00 V: 7-20

8220 Balatonalmádi, Szabolcs utca H-Szo: 7-22:00 V: 7-20

8360 Keszthely, Csapás út 7 -9 H-Szo: 7-22:00 V: 7-20

8130 Enying, Váci Mihály u. 2754/26 hrsz. H-Szo: 7-21:00 V: 7-19

8700 Marcali, Noszlopy Gáspár utca 18. H-Szo: 7-21:00 V: 7-19

8200 Veszprém, Budapesti út 20-28. H-Szo: 7-21:00 V: 7-19

8200 Veszprém, Kistó utca 2. H-Szo: 7-21:00 V: 7-19

8200 Veszprém, Észak -keleti útgyűrű 6. H-Szo: 7-21:00 V: 7-19

8200 Veszprém, Dornyai Béla utca 5. H-Szo: 7-21:00 V: 7-19

Címlapkép: Getty Images