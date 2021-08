Drasztikus lesz a változás: így érint minket a klímakatasztrófa elleni uniós csomag

Az Európai Bizottság által most javasolt éghajlat-változási csomag célja az ipar, az épületek, a közlekedés és a földhasználat által okozott kibocsátások csökkentése, ami jelentős következményekkel jár majd valamennyi európai régióra, a vállalkozásokra és az emberek életére nézve egyaránt. Az új javaslat „a szennyező fizet” elvet is a gyakorlatba is ültetné.

Európa csak akkor tud hathatós utat megtenni az éghajlat-semlegesség felé, ha az emberek szükségleteit helyezi a középpontba, de figyelembe veszi az emberek és adott térség sajátosságait. A bürokrácia csökkentésével kell kezdenünk, biztosítva az európai helyi és regionális önkormányzatok közvetlen hozzáférését az uniós forrásokhoz. Európának szó szerint zöld helyreállításra van szüksége, hogy meg tudja oldja az éghajlati vészhelyzetet. Egyfajta rugalmasságot kell ki építenünk, támogatni az innovációt és helyi munkahelyeket teremteni. Azokat a kompetenciáikkal rendelkező városokat, régiókat, valamint állampolgárokat fel kell hatalmaznunk a zöld átmenet felgyorsítására, akik a saját területük szakértői például az épületek energiahatékonyságában, a fenntartható közlekedésben, a biodiverzitás védelmében vagy épp az energiaszegénység kezelésében

– jelentette ki Apostolos Tzitzikostas, a Régiók Európai Bizottságának elnöke és a közép-macedóniai régió kormányzója.

Ezért indult az európai szintű kampány, amelyet a „Green Deal Going Local” jelmondat fémjelez és nagyjából annyit szorgalmaz, hogy az unió városai és régiói közvetlenül is részt tudjanak venni az európai zöld megállapodásban, az EU fenntartható növekedési stratégiájának számos kezdeményezésének meghatározásában, végrehajtásában és értékelésében, amelyek végső célkitűzése az éghajlat-semlegesség elérése a következő harminc évben, 2050-ig. Ez ugyanis kézzelfogható, személyre szabott projekteket garantál szinte minden szakterületnek, miközben közvetlen forrásokat biztosít a városoknak és régióknak a zöld átmenet megvalósításához.

A most előterjesztett „Fit for 55” csomag az új éghajlatváltozást szorgalmazó, forradalmi törekvések kiindulópontja. Ambiciózus terv, ami természetesen költségekkel jár. A klímaváltozás valósága azonban minden embert és minden európai területet érint, de tény, hogy a társadalom legkiszolgáltatottabb tagjai találkoznak a hatásaival először. A lakhatás, a mobilitás, az energia és egyebek vonatkozásában nagy szerepet kell vállalnunk annak biztosításában, hogy a méltányosság és az erős társadalmi támogatás garantálhassa, hogy egyetlen ember és egyetlen régió se maradhasson le

– magyarázta Juan Espadas, Sevilla polgármestere, a Régiók Európai Bizottsága Éghajlatváltozás és Energiaügyi Bizottságának (ENVE) és a Green Deal Going Local munkacsoportjának elnöke.

Mivel a szén-dioxid-árképzés megújult jövőképe áll a terv egyik középpontjában, ezért a szakemberek szerint fontos, hogy a csomag hozzájáruljon a területi kohézióhoz. A javaslatnak emellett meg kell felelnie minden terület szükségleteinek, növelnie kell a zöld beruházások és az éghajlati közösségi kiadások bevonásának, a bevételek elosztásának és a közvetlen finanszírozáshoz való hozzáférésének lehetőségét. Mindez főként azoknál a helyi és regionális önkormányzatoknál kiemelten fontos, amelyek az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 90 százalékáért és az éghajlat-csökkentési intézkedések 70 százalékáért felelnek. .

És hogy mit is takar pontosan a „Fit for 55” csomag? Az új és frissített energia- és éghajlati törvények révén az Európai Un célja, hogy 2030-ig 55 százalékkal csökkentse a kibocsátást, és 2050-re elérje a nettó nulla egyensúlyt. A „Fit for 55” csomag az Unió éghajlatváltozással és növekedéssel kapcsolatos stratégiájának fő pillére. Összesen tizenhárom jogalkotási javaslatból áll, amelyek a zöld átmenet különböző aspektusait érintik, és amelynek a megújult kibocsátás-kereskedelmi rendszere (ETS) a sarokköve, amelynek célja az iparban keletkező üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése és a klímaváltozás megfékezése.

A rendszer felülvizsgálata most célul tűzte ki az kibocsátáskereskedelem előmozdítását az építőipari és a közúti közlekedési ágazatban, ahol a helyi és regionális önkormányzatok mind szakértelemmel, mind kompetenciával rendelkeznek az Európai Zöld Megállapodás célkitűzéseinek megvalósításához és egy társadalmilag igazságos átmenethez.

A Régiók Európai Bizottsága szerint Európa régióit és városait el kell ismerni a Társadalmi Klíma Alapon (Social Climate Fund) belül, mivel a túlzott centralizáció veszélyeztetheti a területi kohéziót és a zöld átmenet társadalmi igazságosságát. A „Fit for 55” csomag az épületek energiahatékonyságára is vonatkozik, ahol 2021 márciusában megerősített együttműködést indult a Régiók Európai Bizottsága és az Európai Bizottság között.

„Fit for 55” a hatályos EU-jogszabályok tükrében:

Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének (EU ETS) felülvizsgálata

A földhasználatról, a földhasználat megváltoztatásáról és az erdőgazdálkodásról szóló rendelet (LULUCF) felülvizsgálata

A helyi és régiós törekvések megosztásáról szóló rendelet (ESR) felülvizsgálata

A megújuló energiaforrásokról szóló irányelv (RED) módosítása

Az energiahatékonysági irányelv (EED) módosítása

Az alternatív üzemanyagok infrastruktúráról szóló irányelvének (AFID) felülvizsgálata

A személygépkocsik és a kisteherautók CO2-kibocsátási normáit meghatározó rendelet módosítása

Az energiaadó-irányelv felülvizsgálata

„Fit for 55” új jogalkotási javaslatok:

Új uniós erdészeti stratégia

Szén-dioxid-határ kiigazítási mechanizmus bevezetése (CBAM)

Egy éghajlat-politikai szociális eszköz megalkotása

ReFuelEU Aviation program: a fenntarthatóbb repülőgép-üzemanyagok szorgalmazása

FuelEU Maritime program: az európai tengeri térség környezetbarátabbá tétele

