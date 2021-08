Ünnepi díjátadás és megemlékezés: az ország védőbástyája marad az agrárium

A miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány gazdaságvédelmi intézkedéseinek, a gazdák, az agrárszakemberek, a tudósok és a kutatók lelkiismeretes munkájának köszönhetően felül tudtunk kerekedni a járvány három hullámán. Hozzátette: mindezt megerősítik a nyári aratási eredmények is, amelyekből a jövő fejlesztési irányait, a versenyképes mezőgazdaság ismérveit is kiolvashatjuk, a minőséget, az agrármodernizációt, az öntözést és a beruházásokat. Nagy István kiemelte, hogy őszi búza hozama történelmi rekordot döntött idén.

Mindezek együttes hatása elsöpört egy megszokott, régi világot, amelynek a helyébe most egy újat kell építünk. Épp úgy, ahogy államalapító királyunk, Szent István tette egy évezreddel ezelőtt. A tét most is a magyarság megmaradása, a nemzeti önrendelkezés megvédése

– emelte ki Nagy István.

A tárcavezető szerint a nemzeti ünnep alkalmából köszöntenünk kell mindazokat, akik a szakterületükön kiemelkedőt alkotnak, továbbá a hivatásukkal, életútjukkal követendő példát állítanak a felnövekvő nemzedékek számára.

