Indul a hőszigetelési szezon: mutatjuk, mire érdemes figyelni

Azt tapasztaljuk, hogy megélénkült a homlokzati hőszigetelő rendszerek iránti kereslet. Az építtetők döntésében a kánikulai forróság elleni védekezés egyre inkább ugyan olyan fontos, mint a hideg elleni védelem. Fel vagyunk készülve a szezonra, nincs alapanyag hiány

– mondta Markovich Béla a Mapei Kft. ügyvezetője.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint évről évre emelkedik a hőségnapok száma, amit többségünk tapasztalata is alátámaszt. A homlokzati szigetelések nem csak azért jók, mert télen nem engedik kiszökni a hideget, hanem azért is, mert nyáron sem engedik kintről bejutni a meleget. Logikus, hogy ha valami nem engedi ki a meleget, az be sem engedi. Mint a termosz, amiben nem csak meleg kávét tarthatunk télen, hanem hideg üdítőt is nyáron.

A homlokzati hőszigetelő rendszerek fő feladata, hogy egyik irányból se vegyen fel és adjon le hőt. Ezáltal nemcsak télen hasznos, amikor nem engedi, hogy a meleg a falakon keresztül kifelé távozzon, hanem nyáron sem engedi felmelegedni a falakat, amikor kint rekkenő hőség van, de bent hűvös a levegő. Ezért a homlokzati hőszigetelés a kánikula ellen is hathatós védelmet nyújt.

Az épület hőszigetelése sok tényezőtől függ, a falak anyagától, vastagságától, a hőszigetelés vastagságától és minőségétől, és még sorolhatnánk. Természetesen az épület hőszigetelése akkor optimális, ha a nyílászárók, a tető és a lábazat is szigetelt.

Minden falnak van egy bizonyos hőtároló kapacitása, ami falazatonként, típusonként, méretenként eltér egymástól. A homlokzati hőszigetelő rendszerrel ez a hőtároló kapacitás növelhető nagy mértékben. Ez azt jelenti, hogy télen gyorsan felmelegszik, viszont tartja a meleget. A másik irányba nagyon nehezen tudnak kihűlni. Nyáron pont a fordítottja történik. Amikor kintről süt a nap, folyamatosan melegíti a falat, de mivel jó a hőtartó-hőtároló kapacitása, ezért nem melegszik fel a fal olyan gyorsan.

Sajnos légkondicionáló berendezésre még így is szüksége lehet, mert sokkal tartósabb és nagyobb a forróság, mint régebben, valamint minden műszaki eszközünk fűt, a mobiltelefonoktól a tévén át a hűtőig. Azonban a jó hőszigetelés mellett a légkondicionálás áramköltsége akár a tizedére csökkenhet. Sőt már a vásárlásnál is megtakarítást érhető el, mert elegendő lehet egy kisebb teljesítményű légkondicionáló készülék.

Címlapkép: Getty Images