Változás jöhet a magyar dinnyepiacon: ezt már az árakon is érezni fogjuk?

A szakemberek szerint a hideg tavasz nem okozott jelentős problémát a dinnyetermesztőknek, viszont a száraz, forró nyári hónapok kimondottan kedveztek a terménynek. Göcző Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke szerint a dinnyetermés idén kiváló volt országszerte, így a vevőknek idén nem kellett hosszasan válogatni az elérhető kínálatból.

A szezon végéhez közeledve Göcző Mátyás a Magyar Nemzetnek beszélt arról, hogy a szélsőségesen hűvös tavaszi időjárás miatt később ültették el a dinnyepalántákat, így egy héttel később kezdődött a hazai dinnye szezonja. Viszont jó hír, hogy, amint júliustól bekerült az üzletekbe a magyar dinnye, egyre inkább kiszorította az importot a magyar áru.

A 2021-es dinnyetermés minősége az ország minden termőterületén kimagasló, messze felülmúlva az elmúlt éveket, így a fogyasztóknak felesleges válogatniuk a dinnyék között. A termőterület valamivel elmarad a tavalyitól, de az itthon termett mennyiség bőven kielégíti a belső fogyasztást, nagyjából egyharmada pedig exportra megy. Magyarország dinnyenagyhatalomnak számít, a dél-európai államok után hazánk a legfontosabb európai dinnyetermesztő ország, de a verseny erősödik. A dinnyéseknek ugyanakkor a kiváló termés ellenére komoly fejfájást jelent a termelési költségek jelentős és gyors emelkedése

- mondta a szakember, aki kitért arra is, hogy évek óta nő az önköltség, amelyet eddig a gazdálkodók voltak kénytelenek lenyelni.

A következő években ugyanakkor elkerülhetetlen, hogy a fogyasztói árakban is érvényesítsék valamilyen formában a költségnövekedést, ellenkező esetben egyre több dinnyetermesztő hagyhat fel a tevékenységgel. Az áremelkedés a mezőgazdaság szinte minden területén gondot okoz. Gyorsan emelkedik a munkaerő költsége, drágul a szállítás, nő az energia ára, de megdrágult a vetőmag és a fóliasátor is

- tette hozzá, majd megemlítette azt is, hogy a dinnyetermelők költségnövekedésének ellensúlyozását a kiskereskedelmi szereplők árpolitikája akadályozza. A portálnak azt is elmondta, hogy júniusban még az importdinnye kapható Magyarországon, amelynek ára jóval magasabb, mint a magyar dinnyéé. Viszont az elmúlt évek során azt tapasztalták, hogy a boltok, üzletek kínálatából a hazai áru megjelenésével teljesen kiszorul az import. Az egyesület elnöke a lapnak azt is kifejtette, hogy elfogadhatatlannak tartja, hogy a kereskedők még mindig vevőcsalogatóként tekintenek a magyar dinnyére, így a hazai áru megjelenésétől a szezon végéig meredeken csökkentik az árakat. A termelők pedig kénytelenek egyre nyomottabb áron átadni a dinnyét.

Kitért arra is, hogy kirábban a magyar vevők szinte kizárólag a minél nagyobb dinnyéket keresték és a minőség kevésbé volt fontos. Az elmúlt években ez megváltozott, az igények megváltoztak, most a vevők már a kisebb méretű, magszegény fajtákat választják.

A keresletnek tehát a minőség irányába kell elmozdulnia, a termelési költségeknek pedig jövőre már be kell épülniük a fogyasztói árakba is, de ehhez a kiskereskedelem szereplőinek is változtatniuk kell az árpolitikájukon

- emelte ki az egyesület elnöke.

Címlapkép: Getty Images