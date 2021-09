Aggódnunk kellene? Így alakul idén a magyar vállalkozások sorsa

Míg Magyarországon 2018-ban még 22 ezerrel több cég működött, a megszűnésük nem aggasztó Essősy Zsombor, a Magyarok a Piacon (MAPI) Klub elnöke szerint. Ráadásul tavaly, a vírushelyzet miatt kirostálódtak a versenyképtelen és a frissen indult, de hosszú távon nem életképes vállalkozások is. A MAPI első emberének az a véleménye, hogy előnyökkel is járhat a nemzetgazdaság szempontjából a cégkoncentráció, vagyis az, ha a kisebb, versenyképtelen cégek megszűnnek. Súlyos gondot jelenthet ugyanakkor, ha a stratégiai szempontból létfontosságú, versenyképes vállalatok zárnak be. írja a vg.hu.

A gazdaság erősödésével a vállalkozások is optimistábbak, ezért idén már kevesebben húzták le a rolót: a tavalyi 30 ezer után idén augusztusig 11 ezren.

A cégalapítási kedv tavaly óta változatlan, ráadásul a nyári és őszi időkben több céget fognak alapítani, mint a tavalyi Covid-hullám alatt, így idén várhatóan túllépi a cégalapítások száma a 2020-as értéket

- mondta a VG-nek Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke.

Idén eddig több mint 22 ezer céget hoztak létre a Nemzeti Cégtár adatai szerint, miközben 11 ezer vállalkozás szűnt meg, 2018-ban még 28 ezer cégalapítás állt szemben 37 ezer megszűnéssel. Januártól augusztusig 3349 vállalkozás szűnt meg felszámolási eljárással, 1376 kényszertörléssel, 7300 végelszámolással, 511 jogutóddal, 102 hivatalból elrendelt törléssel. Idén a feldolgozóiparban 1091, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás területén 1040 céget alapítottak, míg az az építőiparban ugrásszerűen nőtt a vállalkozások száma, 5140-nel. Bár ugyanebben az ágazatban meg is szűnt több mint ezer cég, de a számuk így is 62 ezer felett alakult. A fővárosban több mint 215 ezer vállalkozás, az összes 40 százaléka üzemel, Budapesten idén 9059 céget alapítottak, és 4732 szűnt meg.

Címlapkép: Getty Images