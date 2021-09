Vidéken is egyre nagyobb a baj: óriási a szakemberhiány, hatalmas a leterheltség

Sokszor túlterheltek a védőnők a szakemberhiány miatt - mondta Csordás Ágnes Katalin a Magyar Védőnők Egyesületének elnöke a Spirit Fm Aktuál című műsorában.

Több megyében is túlterheltek a védőnők

Csordás Ágnes Katalin szerint jelenleg a legnagyobb problémájuk a szabkemberhiány, mostanra már 350-400 védőnő hiányzik a rendszerből. Pest, Szabolcs, Borsod és Somogy megye küzd a legnagyobb a munkaerőhiánnyal. Az üresen maradt körzetekben sem állhat le a kötelező ellátás, így más területi védőnőknek kell helyettesíteni, viszont nagyobb a rájuk háruló munkateher is. A szakember emlékeztett: minden településnek, óvodának, iskolának biztosítania kellene védőnői ellátást. Csordás Ágnes Katalin ezért is ajánlja minden érettségizett fiatalnak, bátran válassza ezt a gyönyörű hivatást.

Csordás Ágnes Katalin a műsorban még beszélt arról is, hogy miután a védőnők is egészségügyi dolgozók, rájuk is vonatkozik a kötelező oltás. Az egyesület elnöke úgy tudja a védőnők csaknem 100 százalékban felvették már legalább az első oltást, így további elbocsátásra ebben a szektorban nem kell számítani.

