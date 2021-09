Csökkent a roham: hátat fordítanak a magyarok a bankoknak?

Közzétette a júliusi hitelezési statisztikáit az MNB, így már a nyári hitelpiaci folyamatokat is egész tisztán láthatjuk. A friss számok tanúsága szerint a hónapok óta tartó intenzív élékülés júliusban kicsit megtorpant - írja a Pénzcentrum.

A Magyar Nemzeti Bank friss adatai szerint ugyanis, míg júniusban még 47,71 milliárd forint volt a magyar háztartásoknak nyújtott forint személyi hitelek új szerződéseinek összege, addig júliusban ez a szám már csak 45,20 milliárd volt. Ez 5 százalékos visszaesést jelent, a hitelforma második rekordhónapja után.

Ahogy a grafikonon is látszik, éves szinten azért a hitelforma júliusban is kifejezetten jól teljesített. Az előző hónapot leszámítva legutóbb 2019 novemberében igényeltek a magyarok több személyi hitelt, mint most júliusban.

A hitelezés tehát nagyságrendileg továbbra is a járvány előtti szinten maradt.

A válság közepén, tavaly júliusban jelentett eredményhez képest ugyanis az ilyen hitelek iránti érdeklődés továbbra is igen magas. A kifizetések összegében egy év alatt 57 százalékos növekedés történt.

Júliusban a személyi kölcsönökhöz hasonlóan visszaesett a babaváró kölcsönök és a lakáshitelek iránti kereslet is, bár utóbbi az előző évhez képest szintén jól teljesített. 132,46 milliárd forintnyi lakáshitelt folyósítottak a bankok a lakossági ügyfeleknek. Ez az összeg pedig, bár az előző rekordhónap számaihoz képest ez egy enyhe, 3,1 százalékos csökkenés, a tavaly júliusban kifizetett hitelekhez képest a mostani szám is 70%-os emelkedést jelent.

A babaváró hitel esetében viszont nem csak az előző havihoz, hanem a tavaly júliusi szinthez képest is visszaesés történt.

A júliusban kifizetett 48,74 milliárd forint 12 százalékkal maradt a 2020 azonos hónapjában folyósított 55,92 milliárd forintnyi teljes lakossági hitelösszeg alatt.

Az azért látható, hogy a hitelek iránti érdeklődés továbbra is magasan van és még vélhetőleg csak a durva berobbanásuk utáni konszolidálódás indult el. A magyarok hitelfelvétel iránti lelkesedését táplálhatja anyagi helyzetük javulása is. Ugyanis az Intrum és a GKI legújabb negyedéves lakossági fizetőképességi indexe szerint az elmúlt félévben ugrásszerűen feljavult a magyar háztartások pénzügyi helyzete. A jövedelmeket, megtakarításokat, adósságokat és más mutatókat egyesítő mérőszám 2021 második negyedévében átlagosan 47 pont volt, ami már alig marad el a pandémia előtti két negyedév átlagától.

Címlapkép: Getty Images