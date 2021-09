Igazi csodaszer terem magyar földeken: őshonos növény, rengeteg betegségre gyógyír

Ahogy arról korábban írtunk, a homoktövis termesztése mondhatni reneszánszát éli, termőterülete 2019-ben elérte a 400 hektárt. A hazánkban is termesztett, szabadon is előforduló növény gyógyhatása és „igénytelensége” miatt mára szinte az egész világon elterjedt. Kiemelkedő élettani hatásait többféleképpen is alkalmazhatjuk: akár dzsemként, akár ivóléként vagy önmagában foglalva is egy igazi egészség-bomba.

Ahogy említettük, a homoktövis vadon is terem, ám nem lehet csak úgy leszüretelni az erdőkben. Léteznek olyan írott és íratlan szabályok, amiket minden erdőjáró-gyűjtögető embernek ismernie kell. Közülük is a legfontosabb, hogy csak a biztosan felismert, ehető- vagy gyógynövényt szabad összeszedni! Milyen szabályokat kell betartanunk az erdei gyűjtögetés során? Ennek itt jártunk utána.

Persze évről évre nő a hagyományosan gyűjtött gyógynövénynek tekinthető csipkebogyó (556 hektár) is, na meg a cickafark (198 hektár) és a bodza (6436 hektár) termőterülete is. A gyűjtés időjárás- és munkaerőhiány-kiszolgáltatottságának csökkentésére a klasszikusan gyűjtött gyógynövények termesztésbe vonása jelenthetni a megoldást, ami bizonyos fajoknál már elkezdődött.

A Gyógynövény Szövetség és Terméktanács szerint, Magyarországon jelenleg körülbelül 30 ezer hektáron foglalkoznak gyógynövénytermesztéssel, a legfontosabb fajok többek között a kamilla, a csipkebogyó, a homoktövis, a majoranna és a kapor. A Becslések alapján hazánkban jelenleg 5000-8000 fő foglalkozik gyógynövénygyűjtéssel, a gyógynövények elsődleges feldolgozását végző és a késztermék előállító üzemekben pedig körülbelül 2000 ember dolgozik. Összessen 20-25 ezer ember foglalkoztatását biztosítja az ágazat ma hazánkban.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) közlése szerint, az őstermelői nyilvántartás alapján hazánkban csaknem 3000 őstermelő foglalkozik ezzel a tevékenységgel, ahhoz azonban, hogy valaki belefogjon a termesztésbe, a termékek előállításába, esetleg értékesítésébe, érdemes utána nézni, hogy hivatalosan mikre is van ehhez szükség.

Ha valaki a gyógynövényekből előállított termékekhez a gyógynövényt saját maga termeszti, akkor a tevékenységét a termelő saját választása szerint őstermelőként is végezheti. Azonban, ha a gyógynövényt nem saját gazdaságában termeszti, akkor a gyógynövényből készült termék előállítást őstermelőként csak kiegészítő tevékenységként végezheti amennyiben megfelel a hatályos jogszabályi feltételeknek. Arról, hogy mi szükséges még a termesztéshez, az Agrárszektor írt korábban.

Támogatásra szorul az ágazat

Mint arról mi is beszámoltunk, a gyógynövényteák, gyógytermékek és más gyógynövény alapanyagú készítmények, például étrend-kiegészítők vagy fitokozmetikumok összforgalma éves szinten 40-50 milliárd forint körül mozog, a gyógynövény-feldolgozás másodlagos élelmiszeripari és gyógyászati célú piacán mintegy 50-100 vállalkozás működik. A begyűjtött vadon termő gyógynövény mennyisége azonban folyamatosan csökken, a tendencia pedig több okra vezethető vissza.

Egyrészt a gyógynövénygyűjtők létszámában visszaesés következett be: míg korábban szezonálisan akár százezer ember is részt vett a gyűjtésben, ez mára pár tízezer főre redukálódott. Az aktuális a felvásárlási árak befolyásolják a legjobban a gyűjtési kedvet, ezek az árak azonban nem rugaszkodhatnak el a mindenkori világpiaci áraktól. A piac érzékeny, gyakran ciklikus és kiszámíthatatlan.

Másrészt Magyarországon folyamatosan zsugorodik a gyűjtés szempontjából szabadon bejárható területek nagysága is, valamint demográfiai tényezők is negatívan befolyásolják a gyűjtői létszámot. A gyógynövények termesztése és azok további feldolgozása is jelentős kézimunkaerő-igénnyel jár, a munkaerő hiánya pedig, a többi ágazathoz hasonlóan, mára a termesztésben is komoly gondokat okoz. Míg korábban a gyógynövényipar az elmaradott régiók munkanélküli lakosságának jelenthetett kitörési pontot, mára ez a helyzet alapvetően megváltozott.

A megfelelő biológiai potenciállal rendelkező vadon termő fajták termesztésbe vonása elengedhetetlen, a termesztésben szintén fontos a fajtaválasztás és fajtahasználat. A korszerű, speciális és hatékony technológia alkalmazása nélkül mára a gyógynövény iparág aligha lehet versenyképes a NAK álláspontja szerint.

Az Agrárminisztérium – a tavaly novemberben bejelentett eredeti szándéka szerint - még idén április 20-án megjelenteti a Vidékfejlesztési Program keretében a gyümölcs-, gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvények telepítését támogató új pályázati felhívását 15 milliárd forintos keretösszeggel. Ennek alapján - sikeres pályázat esetén - a nyertesek már az idei őszi telepítési szezonban elkezdhetik az új ültetvények munkálatait.

Mit tapasztal a termesztő?

Termesztői oldalról Dóczi Ferencet kérdeztük, aki rövid betekintést adott abba is, hogy is zajlik a növény betakarítása.

Szedem most is a homoktövist

- kezdte a termelő, aki a betakarítási munka mellett nyilatkozott a HelloVidéknek.

2002-ben kertészmérnökként végeztem a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karán. Korábban örökzöldek termesztésével foglalkoztam, ugyanakkor mindig is nagy érdeklődést mutattam a gyógynövények irányában. Gyerekkorom óta Kókán lakom, 2009-óta foglalkozom a homoktövis termesztésével, melynek ötlete még a főiskolai tanulmányaim során fogant meg bennem

- tekintett vissza a kezdetekig a gazda.

Mint mondta, a homoktövis termése augusztus elejétől szeptember végéig érik be, ez idő alatt történik a szüret és a feldolgozás is. Értékesítés minden évben a készlet erejéig zajlik, általában novemberben, decemberben. Ahogy a szakember mondja, a növény megél minden talajtípuson, de a lazább szerkezetű talajt szereti. Az itthoni klíma tökéletes a növény számára, bár szárazabb időben öntözést igényel.

Fajták között vannak érési időben különbségek, augusztus végétől mi a fagyokig szedjük. Szedése nehéz, mi kézzel szedjük. A válogatása nagyon munkaigényes, ráadásul az ágakat levágva fagyasztóházban történő fagyasztást, majd tisztítást mi nem tudjuk megoldani, így minden nap az aznapi szedést dolgozzuk fel. Ezután préslevet, maghéj őrleményt, teát és magolajat készítünk. Relatív nem nagy területen gazdálkodunk, jelenleg fél hektáron termesztjük a növényt

- magyarázza Dóczi Ferenc.

Nekem a téli időszakban van rá jobban kereslet. Szerencsére a járvány nem befolyásolta az eladást. Viharkárom sem volt, de az aszály komoly kárt tud okozni, éppen ezért fel kell készülnöm az aszályos évekre

- hangsúlyozta a termelő.

Elsősorban betegségek megelőzésére, immunrendszer erősítésére ajánlom a homoktövist

- emelte ki a szakember, majd hozzátette, célja, hogy a homoktövis-bogyó feldolgozásával megőrize a homoktövis magas beltartalmi értékeit, úgymint vitaminok (A, B, C, E, F, K), ásványi anyagok (kalcium, magnézium, cink), továbbá telítetlen zsírsavak, fehérjék és aminosavak. Kitért arra is, hogy a homoktövis hatóanyagai javítják a szervezet védekezőképességét, emellett az immunrendszer erősítésére is kiválóan alkalmas, meghűléses meghűléses betegségek esetén is alkalmazható kivételesen magas C-vitamin tartalmából adódóan.

Napjaink életvitele mellett különösen fontos, hogy odafigyeljünk egészségünkre, melynek első lépcsőfoka a megfelelő táplálkozásnál kezdődik. A saját kezűleg ültetett és felnevelt növényeimről nyert homoktövisbogyókból készült lésűrítmény megfelelően biztosítja szervezet energia és vitaminpótlását, megfizethető áron. Naponta két evőkanál lésűrítményt tetszőlegesen müzlihez, joghurthoz, vagy gyümölcslevekhez keverve fogyasszuk

- ajánlotta Dóczi Ferenc.

Vásárolnál? Zsebbenyúlós lesz!

Főként a hűvös, őszi és téli hónapokban kerül jobban előtérbe az immunrendszer védelme, így talán ilyenkor vásárolnak a legtöbben homoktövisből készült termékeket is. Most annak jártunk utána, mennyibe kerülnek az egyes készítmények a termelők online polcain, ehhez pedig a Termelői Kosár oldalán regisztrált gazdák kínálatát vettük gorcső alá.

Kókai Homoktövis

Homoktövis tea - 700 Ft/csomag

Homoktövis velő - 2500 Ft/db

Homoktövis mag héj őrlemény - 400 Ft/csomag

Töviskert

Homoktövises almalé 5 liter - 3500Ft/db

Homoktövis velő 200 ml - 990 Ft/db

Homoktövis magolaj 10 ml - 1200 Ft/db

Homoktövises almalé, céklával 5 liter - 3500 Ft/db

Lamore Homoktövis

Bio homoktövis velő 1 liter - 4000 Ft/db

Bio homoktövis velő 200 ml - 1400 Ft/db

Homoktövis hús-héj őrlemény kapszula (60db) - 3000 Ft/doboz

Homoktövis velő 500 ml - 2200 Ft/kg

Kajszi-homoktövis rostos gyümölcssűrítmény limonádé alap 3 liter - 3800 Ft/db

Jászszentandrási Gyümölcsfeldolgozó

Homoktövis gyümölcs - 500 Ft/kg

Homoktövis őrlemény - 1150 Ft/db

Homoktövis tea - 1150 Ft/db

Homoktövis szörp - 900 Ft/db

Homoktövis velő - 1000 Ft/db

Bácsalmásért Feldolgozó és Értékesítő Start Szociális Szövetkezet

Homoktövises almalé 500 ml - 580 Ft/db

Címlapkép: Getty Images