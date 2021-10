Nem áll meg az áremelés a vidéki tüzépeken: erre készülhetnek az építkezők

Az idei évet nem úsztuk meg jelentős áremelkedések nélkül semmilyen fronton, és nem volt ez másképp a tüzépeknél sem. Még biztosan élénken emlékszünk a hatalmas nyári drágulásokra, ami elsősorban az építőanyagokon belül is a fa fűrészárut és a vasárut érintette a legdrasztikusabban, de a betonacél ára is jelentősen emelkedett.

A tüzépek forgalmát nem vetette vissza az áremelkedés, sőt elmondható, hogy általánosságban egy 20-30 százalékos forgalomnövekedést érzékeltek idén tavaly tavaszhoz képest országosan, ami a lakásfelújítási támogatás megjelenésével hozható összefüggésbe, hiszen sokan belevágtak olyan régóta tervezett vagy halogatott munkákba, amihez így már elegendőnek látták az anyagi kapacitásukat.

Nyíregyháza, Farm Tüzép

Az általunk forgalmazott fa építőanyagaink külföldről érkeznek, Szlovákiából, Romániából és Ukrajnából, mi jellemzően a legtöbbet ez utóbbi helyről vesszük már a földrajzi lehetőségeink miatt is. Azt tapasztaltuk, hogy a nyári hatalmas áremelkedéshez képest, amikor is a duplájára emelkedett a fa fűrészáru, most egy kis konszolidáció tapasztalható, nem jelentős, egy olyan 30-35 százalékos árcsökkenés érhető tetten, persze annyira már sosem fog visszamenni, amennyi a drágulás előtt volt. Nyáron még 200-220 ezer forint volt köbméterenként, most pedig 175-180 ezer forintos áron értékesítjük a javát, persze fajtától függően. Normalizálódott a piaca is, most már nincs ellátottsági gond, határidőre érkeznek a rendeléseink a fa építőanyagokból

- kezdte Tóth Attila, a Farm Tüzép értékesítési vezetője.

Összességében minden részterületet érintett idén az építőanyagok drágulása, a téglát, a gipszkartont, az EPS-eket, ami hiánycikk is lett mostanra, a szálas hőszigetelés alkalmazása miatt lépett fel áruhiány a szálas gyapotból, amire idén már megrendelést sem vesz fel a gyártó, de a helyettesítő üveggyapotot sem lehet időben megkapni, nagyon hosszú a kiszállítási idő rá, de tetőcserepet sem lehet csak 4-5 hétre, agyagcserepet pedig 6-8 hétre kapni, de idén már nem is vállalják a gyártók a kiszállítást új árura, csak a már bent lévő megrendeléseket teljesítik, pl. a Tondach vagy a Creaton. Ha valakinek pedig csak januárban érkezik meg a megrendelt cserepe, már 15-18 százalékkal megemelkedett áron veheti csak át, vagyis a jövő évi áron, ami minimum ennyi lesz, hisz az égető kemencékhez gáz kell, a gáz ára pedig folyamatosan emelkedik, ráadásul egyre nagyobb drágulásokra számíthatunk ezen a téren.

A betonacél "csak" 50 százalékkal emelkedett idén, a nyáron elért plafonhoz mérten kicsit kúszik visszafelé az ára, ráadásul az acélháló hiánycikk, az aljzatbetonhoz szükséges hegesztett acélhálók és vasbetonszerkezetek év elején még 200 Ft/kg áron mentek el, aztán nyárra 300 Ft/kg árra emelkedtek, most enyhén csökkennek, de nem jelentősen, és nem is fogják érezni igazából azok, akik építkeznek, mivel jövőre mindenben benne lesz egy alap 5-10 százalékos áremelkedés. A szárazépítészet alapanyagai is drágultak, a gipszkarton, a hungarocell, de a drágulás ellenére is van egy 20-30 százalékos forgalomnövekedésünk átlagosan tavalyhoz képest, mondta el a szakember.

Ez a helyzet a hagyományos tüzelőanyagokkal

Ezen a tüzépen a hagyományos tüzelőanyagokat is értékesítik, de általános tendencia, hogy egyre kevesebb fogy a fából és a szénből, nagyon sokan átálltak gáz- vagy elektromos fűtésre, vagyis inkább elmondható, hogy nagyon kevesen vannak azok, akik még ezekkel a fosszilis tüzelőanyagokkal fűtenek.

Főleg az idősebb korosztály ragaszkodik hozzá, vagy vannak, akik rásegítenek vele a gázfűtésre, hisz új építésű házakban már nincsenek is fatüzelésű kályhák, legfeljebb néhány kandalló, de ezekhez nem kell jelentős mennyiségű tüzelőanyag, aminek az ára így is emelkedett 10-15 százalékot tavalyhoz képest. Mi csak a régi vevőink miatt tartjuk ezeket, a forgalmunk nagyon kis részét teszik már csak ki a tüzelőanyagok, osztotta meg velünk az értékesítési vezető.

Nálunk mindenből nagy mennyiség fogy, nem tudok egy valamit kiemelni, kamionszámra viszik a falazóanyagokat, a téglákat, cserepet, de a szigetelőanyagot, a fehér és szürke homlokzati EPS-t is, de a burkolóanyagokat, a csempéket, a szaniterárut is viszik. A szóródó árunál, az ömlesztett építőanyagoknál figyelhető meg az az érdekes változás, hogy egyre kevesebb fogy belőlük évről évre, a sóder, a kavics, helyett a falazóhabarcsot vagy épp a mixelt betont rendelik, már nem a helyszínen keverik ki a betonkeverőben az építőmunkások, hanem mixelt betont kérnek, amit a betonkeverő kocsi már készem szállít ki. Vagyis egyre több az építőiparban is a késztermék

- összegzett Tóth Attila.

Szekszárd, Mobil Tüzép

Nincsenek rossz tapasztalataink az idei év tekintetében, érezhető, hogy sokan belevágtak a felújításokba, az építkezésekbe idén is, mintegy 20-30 százalékos forgalomnövekedést hozott nálunk is ez a dolog. Mi kivitelezéssel is foglalkozunk, főleg gépi és földmunkával, ennek az ára is felment úgy 20 százalékot. Valamint mi alap és általános építőanyagokat forgalmazunk: cement, sóder, mész, homok van nálunk, ezeknek a forgalmazásában soha nem volt fennakadás és hiány. Ezeknél nem volt jelentős áremelkedés sem érezhető, csak a szokásos éves inflációs növekedés. A hőszigetelő, vízszigetelő anyagaink sem drágultak, inkább a kivitelezési munkák, a szolgáltatások ára nőtt. Sokan vágtak bele térkövezésbe, burkolatcserébe, a szakemberek munkadíja is megugrott ennek megfelelően. Mi nem árulunk speciális építőanyagot, fa fűrészárut vagy vasat, műanyagot, de persze én is tudom, mennyire megemelkedett ezeknek az ára, de a mi boltunkat nem érintette közvetlenül. Jövőre egy átlagos 5-10 százalékos áremelkedéssel számolok

- osztotta meg velünk Kemény Róbert ügyvezető tulajdonos.

Debrecen, Tüzépek

A neve elhallgatását kérő, ismert debreceni tüzép értékesítési vezetője is hasonló tapasztalatokról számolt be, mint nyíregyházi kollégája. Ugyanakkor ebben a megyében az a tendencia, hogy a családi és társasházak építése háttérbe szorult az utóbbi időben, és főleg a felújításokra költenek a családok, a maximum három millió forintos állami támogatást sokan kimaxolják. Ennek megfelelően náluk jobban keresik a csempéket, a szanitereket, a fa, a tégla és a cserép visszaszorult. Mostanra nincs hiány semmilyen áruféléből, mindent megkap a betérő vevő. A forgalmuk mintegy 15-20 százalékos pluszt mutat a tavaly márciusihoz képest. Ami viszont hatalmas problémát okoz a térségben, az a jó szakemberek hiánya. Akinek nincs felfogadott embere, az idén már nem is fog kapni senkit felújítási munkákra, legyenek azok belső átalakítások, burkolatcsere, vagy akár külső szigetelés. A szakember úgy látja, ehhez nagyban hozzájárul az is, hogy lassan visszaszivárognak a szakmunkások nyugatra és Angliába, mivel sokkal jobban megéri nekik ott munkát vállalni, tehát a probléma összetett, és nem várható megoldása rövid távon. Érdekes tendencia Debrecenben, hogy nagyon sokan vesznek jakuzzikat a támogatásból, olyan hosszú a várólista, hogy akár 4 hónapot is várni kell az olcsóbb, egymillió forint körüli típusokra.

Címlapkép: Getty Images