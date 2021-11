Drasztikusan emelkedni fog a péktermékek ára is: tehetetlenek a vidéki pékségek

A napraforgó étolaj ára már jó ideje folyamatosan megy fel az egekbe, ám úgy tűnik, hogy nincs megállás, literjét most már nem lehet megkapni 550-640 forintnál olcsóbban, de felzárkózott a cukor és a tej is mellé a többi tejtermékkel együtt, a liszt folyamatos árnövekedése pedig már meg sem lep minket, írta a minap a HelloVidék is.

Kilencéves csúcson a búza ára a terménytőzsdén

A márciusi jegyzésű malmi búzaár tonnánként 296 dollárra, 2007 szeptembere óta a legmagasabb szinte emelkedett, miközben Magyarországon is rég látott magasságban vannak az árak – írja a Világgazdaság. Az őrlésre alkalmas, jó minőségű búza ára Magyarországon tonnánként 90 ezer forint körül van, de januárban a 100 ezer forintot is elérheti, ami a pékáruk árán is meg fog látszani. A lap idéz egy szakértőt, Lakatos Zoltánt, a Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatóját, aki negyven év alatt nem tapasztalt a mostanihoz mérhető áremelkedést.

Már be sem jelentik az áremelést a vidéki pékségek

Az alapanyagár-emelkedés folyamatos, nem jelentenek már be semmit, csak amikor jön a számla, látjuk, hogy megemelte az élesztőt, margarint, ezt-azt. Hogy ez jövőre hol áll meg, nem tudom megítélni. Annak vége, hogy nagy csinnadrattával bejelentik a pékek, hogy árat emelnek, egyszerűen kiírjuk és kész. A péktermékek ára drasztikusan emelkedni fog, ami engem azért tölt el aggodalommal, mert a piac is reagál, kérdés, hogyan. Mert nekünk is el kell adni, talpon kell maradni, de ha nem emelsz, akkor a vállalkozás megy tönkre, amire az utóbbi években volt is példa bőven – érvelt a szakember, aki szerint a vásárló úgy védekezik majd, hogy tudatosan vásárol kenyeret: ha fél kilóra van szüksége, nem vesz egy kilót

– nyilatkozta Varga Ferenc, a mórahalmi és ásotthalmi Varga Pékség vezetője, aki a Magyar Pékszövetség megyei elnökségének tagja, és akit a Délmagyar a kenyérár-emelkedés okairól kérdezett.

Hogy miért emelkedik a liszt ára, az jó kérdés

A gazdák és a malmok egy csapatban őrölnek. A gazdák nagyon megerősödtek, óriási tározókat építettek, amire rengeteg jó uniós pályázat volt, és okosan betárolják a lisztet. Nem kényszerül rögtön eladni, hanem tárolja és figyeli a piaci viszonyokat. Én ezt nem tudom megenni, mert a kenyeret nem lehet tárolni. A gazdák az utóbbi öt-tíz évben nagyon jó pozícióba kerültek. Ami nem kritika, hanem tény

– közölte a megyei lapnak Varga Ferenc, aki a legnagyobb problémát az utánpótlás kérdését látja. "A hosszú távú utánpótlást, mert nem akarják a fiatalok ma ezt a szakmát választani. Az alkalmazottak se buták, tisztában vannak ezzel, elém álltak egy kőkemény béremeléssel" – folytatta.

Címlapkép: Getty Images