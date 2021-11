Mától kötelező a maszkhasználat: ez a szolgáltató nem vár tovább

Az OTP három héttel ezelőtt munkatársai számára írta elő a maszkhasználatot a fiókokban, most a romló járványügyi adatok miatt újabb lépésre szánta el magát. Mától, azaz november 17-től az ügyfeleknek is kötelező maszkot hordaniuk az OTP bankfiókjaiban - írta a 444.hu. A maszknak a szájat és az orrot is el kell takarnia, a hat évesnél fiatalabb gyerekeknek azonban nem kötelező viselniük. Az OTP bankfiókjaiban elővigyázatosságból vezetik be az intézkedést.

A járvány erősödése miatt jelenleg folyamatosan szigorodnak az intézkedések, rendszeres a munkavállalók tesztelése, szigorodik a maszkhasználat és plexiüvegekkel, kézfertőtlenítővel, gyakoribb takarítással védekeznek a fiókokban és a központi irodaépületekben. Emellett a bank folyamatosan ösztönzi ügyfeleit, hogy lehetőség szerint a biztonságosabb és gyorsabb online ügyintézést válasszák

- olvasható az OTP közleményében.

