Nem álom a havi 600 ezer forintos fizetés: mellé még napi két óra szieszta is jár

Sara Barcelonában él, és egy olyan consulting cégnél dolgozik, amely sokat segít a mezőgazdasági szektornak, ebből kifolyólag rálátással rendelkezik a spanyol fokhagyma-szektorra. Több nagyobb, komolyan termelő családi vállalkozással áll kapcsolatban. Ahogy az Agrárszektornak elmesélte, ezeken a területeken a munkaerő 65-70%-át dél-amerikaiak és románok adják, a többiek spanyolok. Ahhoz ugyanis, hogy itt valaki munkát vállaljon, nem végzettségre van szükség, hanem spanyol nyelvtudásra – közölte Sara, de hozzátette, minimális nyelvtudással is már munkába is lehet állni. Érdekesség azonban, hogy a spanyol munkáltatók nem törik magukat, hogy angolul, vagy már nyelven szót értsenek a külföldiekkel, a munkavállalónak kell alkalmazkodnia a helyzetnek.

Sara szerint ezeknél a vállalkozásoknál miden gépesítve van, így nincs szükség nagyobb személyzetre, csak a koordináláshoz és a takarításhoz kellenek emberek, illetve ha a vállalkozás kézzel tisztítja a megtermelt fokhagymát, akkor oda kellenek még emberek. De az egy egyszerű munka, így ahhoz se kell különösebb betanítás.

A munkaidő minden nap 2x4 órából áll: 10-14 óra között, majd 16-20 óra között kell dolgozni. 14 és 16 óra között pedig egy kétórás délutáni szieszta van, ami gyakorlatilag az ebédidő is.

Arra a kérdésre, hogy mennyit lehet ezzel a munkával keresni, Sara az Agrárszektornak elmondta, hogy a díjak napi tarifában vannak. A hivatalos kifizetés 41,31 euró/nap (15097 forint/nap), ez az állandó munkások fizetett napidíja. A termőföld-előkészítők ezzel szemben 60,48 eurót (22103 forintot) keresnek naponta. Vagyis az állandó munkások több mint 450 ezer forintot is megkereshetnek egy hónap alatt, de a termőföld-előkészítők akár 663 ezer forintos fizetést is összeszedhetnek.

Az Agrárszektor beszélt Krisztiánnal is, aki korábban, még 2004-ben szamóca- és narancsszedőként dolgozott Huelva tartományban. Az egyik munkát egy közvetítőn keresztül szerezte, a másikat ő találta. Az első munkahelye egy több telephellyel rendelkező nagyvállalkozás volt, akik – egyebek mellett – szamóca-, mandarin-, és narancstermesztéssel is foglalkoztak. Ennél a cégnél Krisztián nemcsak a szamóca szedésével foglalkozott, de a gyümölcstermesztés minden folyamatában részt vett. A vállalkozás biztosított számára szállást is, és alapvetően permetezőnek tanitották, amihez el kellett végeznie egy tanfolyamot is.

A cikk folytatása az Agrárszektoron, ITT olvasható!

Címlapkép: Getty Images