Átadták a gigaberuházást: mindenki a csodájára jár a vidék megújult várának

A Széchenyi István Egyetem a nemzetközi színvonalú oktatáson és kutatáson túl fontos szerepet tölt be a térség társadalmi-gazdasági életében is. Ezt szem előtt tartva a tavalyi év első felében készült el a mosonmagyaróvári vár teljes rekonstrukciója, aminek köszönhetően a terület az egyetemi és a mosonmagyaróvári polgárok, valamint a turisták számára is vonzóbb célponttá vált. A munka azóta a várkapu és a vársétány megújításával folytatódott.

Amikor kinézek az ablakomon, látom, hogy a mosonmagyaróváriak birtokba vették a parkot, sétálnak az új sétányokon, megállnak a táblák előtt, és érdeklődve olvassák a nálunk végzett, neves személyiségek életrajzait. Ez a fejlesztés tehát még közelebb hozta az itt élőkhöz intézményünket

- mondta el dr. Szalka Éva, a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar dékánja. Hozzátette, a várkapu rekonstrukciója is megvalósult, ami azért is fontos, mert ez köti össze a várost az egyetemmel.

Köszönet illeti dr. Nagy István agrárminiszter urat, a térség önkormányzati képviselőjét, aki nemcsak figyelemmel kíséri, hanem jelentős segítséget is nyújt a rekonstrukcióhoz. Köszönettel tartozunk a kormányzatnak is azért a támogatásért, amelynek révén soha nem látott fejlesztéseket tudunk megvalósítani. Így a vár – az oktatási funkció mellett – egyre inkább Mosonmagyaróvár fontos közösségi terévé, találkozási pontjává válik

- hangsúlyozta dr. Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke.

Az óvári vár és környezete a Széchenyi István Egyetem és Mosonmagyaróvár kiemelkedő történeti-kulturális értéke, ezért a rehabilitáció turisztikai szempontból is jelentős. Mindezt a projekt során funkcióbővítéssel is megerősítették: vendéglátóegységeket, pihenőhelyeket, szabadtéri rendezvényhelyszíneket, ismeretterjesztő és felfedező útvonalakat alakítottak ki.

A vár alsó szintje múzeumként üzemel, s a felújítás még vonzóbbá tette az épületet a látogatók számára. Büszkék vagyunk arra, hogy ez az egyetlen vár Magyarországon, amely az idegenforgalom mellett oktatási célokat is szolgál. Ez nemcsak élettel tölti meg a mindennapokban, de igazán motiváló környezetet is teremt hallgatóink számára

- hangsúlyozta dr. Szalka Éva.

A magyar kormány több mint félmilliárd forintos támogatásával megvalósult fejlesztés során rendezték a vár körüli belső közlekedést, létrehozták azt a gyűrűt, amely a sétányból és a fogadótérből áll. A park úthálózatát új gyalogos sétányokkal bővítették, több pihenőteret hoztak létre, amelyek lehetőséget teremtenek kültéri kiállítások, múzeumpedagógiai foglalkozások és egyéb rendezvények lebonyolításához is. A természeti értékek megőrzése a meglévő, változatos élőhelyek és az értékes növényállomány megóvásával, gazdagításával valósult meg.

Cél volt a gyepfelületek megújítása, új fasorok, cserjék és évelők ültetése. A projektben mindezek bemutatása ugyancsak nagy hangsúlyt kapott, amelyhez jól illeszkedik majd, hogy az egyetem az Agrinatur projekt keretében sikeresen pályázott ökológiai tanösvény kialakítására, ökojátszótér létrehozására is. A beruházás során kiemelt szempont volt a környezetterhelés csökkentése, a fenntartható környezetalakítás. A park infrastruktúráját is bővítették kültéri infokommunikációs tájékoztató, tér-, díszvilágítási és öntözőrendszer kialakításával, egységes arculatú berendezési tárgyak alkalmazásával.

A fejlesztés másik hangsúlyos eleme a várkapu rehabilitációja volt. Komplett faldiagnosztikai vizsgálatot követően újult meg a korábban rossz állapotú épület. Kiküszöbölték a beázásokat, a kifagyásokat és a repedéseket. Megoldották a folyosó vízszigetelését és vízelvezetését, pótolták a hiányzó burkolatokat.

A nagyszabású mosonmagyaróvári beruházások ezzel azonban korántsem értek véget, a Széchenyi István Egyetem folytatja a vár környezetének rehabilitációját. Ennek részeként egy környezeti és energiahatékonysági projekt során megújul a várkapitány- és a tankonyhaépület. Emellett az intézmény tervezi egy Lajtán átívelő gyalogos-kerékpáros híd megépítését, amely közvetlen kapcsolatot teremtene a vár és a Wittmann Antal park között. Ezenkívül a vár szomszédságában található egykori hercegi étterem külső-belső rekonstrukciója is az elképzelések között szerepel.

Címlapkép és fotó: Hancz Gábor

