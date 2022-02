Rengeteg vidéki család élte fel minden tartalékát: ide fordulhatnak most segítségért

HelloVidék: Milyen céllal és mikor hozták létre az Egyesületet?

Somogyi Tímea Anna: Egyesületünk nyolc éve működik, célja segíteni azoknak a szegénységben élő embereknek, és azoknak, akik olyan krízishelyzetbe kerültek, amit saját erejükből már nem tudnak megoldani. Teret és lehetőséget adni azoknak a szervezeteknek és magánszemélyeknek, akik szeretnének ebben a munkában részt venni.

Milyen élethelyzetekkel találkoznak, és hogyan tudják segíteni a családokat?

Nagyon sokféle helyzettel találkozunk, ha egy család életében váratlan költségek merülnek fel, és nincsenek tartalékai könnyen kerül kilátástalan helyzetbe. Előfordul, hogy olyasmire van szükség amit alacsony jövedelmük miatt nem tudnak megvenni pl. babakocsi, felszerelés, bútor, háztartásigépek. Azok a holmik, amelyek máshol feleslegessé váltak, nálunk jó célt szolgálnak. Közvetlenül olyan emberekhez juttatjuk el, akiknek erre szükségük van, de nincs rá pénzük. Emellett adományboltunk árai tudatosan olyan alacsonyan vannak, hogy a bárkinek elérhető legyen. Így ezekből a dolgokból nem szemét lesz, hanem újra hasznosul és a bevételből tudunk segítséget nyújtani, élelmiszert és olyan dolgokat venni, ami nem érkezik adományként. Gyakran fordul elő, hogy olyan emberek kérnek tőlünk segítséget valakinek, aki szégyelli a helyzetét. Fontos, hogy figyeljünk egymásra.

Az Egyesület megalakulása óta milyen változásokat tapasztalnak az érintett családok körében?

Sok jó tapasztalatunk van. Többször előfordult, hogy segítettünk valakinek és később már ő volt az, aki támogató lett. De olyan is előfordult, hogy visszaélni próbált valaki a lehetőséggel. Mindig nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy jól segítsünk, az ilyen esetek kiszűrődnek.

A COVID hogyan érintette a családokat és milyen módon tudták támogatni őket?

Legtöbben a karantén miatt kértek segítséget, mivel az otthon maradt család felélte a minimális tartalékokat. Vitaminokat vettünk gyerekeknek, tisztító és tisztálkodódószereket, élelmiszert. Nagyon fontos megtanulnunk, hogy vigyázni kell mindenkinek az egészségére, mert azt sajnos nem tudunk adni.

Az üzlet működtetésében kapnak-e segítséget, vagy saját finanszírozásból tartják fenn?

Adományboltunk azokat a holmikat értékesíti, melyek valahol feleslegessé váltak, ezeket adományozóink eljuttatják hozzánk így támogatva munkánkat, céljainkat, a szegénységben élő embereket.

A helyi vállalkozások segítik-e az Egyesület működtetését?

Gyakran működünk együtt helyi vállalkozókkal. A My Thai étteremmel a járványos időszakban találtuk ki a „Hívj meg egy rászorulót ebédre” programot. Ők nagyon sok család asztalára vittek ebédet a bajban. A Bartus Teamre is számíthatunk, ha valakinek bútorokat kell eljuttatni. Előfordult, hogy nélkülük egy család a földön aludt volna. Az Ács optika tizenöt gyereknek készített szemüveget, ezzel tette lehetővé az oktatás eredményességét számukra. Helyi vállalkozónők harmincöt gyerkőcnek vásároltak be az iskolakezdéshez. Mindig számíthatunk a jóérzésű helyi emberekre, vállalkozókra.

Szakemberek is részt vesznek a családok élethelyzetének javítását szolgáló tevékenységekben?

Sok önkéntesünk jött hozzánk olyan szakmai háttérrel, aminek lényege az emberek segítése. Mindannyiunknak vannak olyan tapasztalatai, ami sokat segít a munkánk során, eredményeinket is ennek köszönhetjük. Én szociológus vagyok, számomra különösen fontos, hogy tevékenységünk jó szakmai alapokon működjön, mert ellenkező esetben sokat lehet ártani, ha rosszul segítünk valakinek. Ez egy jó csapat, olyan emberekkel, akik tenni akarnak azért, hogy senki ne maradjon magára a bajban. Együttműködünk a helyi állami civil és egyházi szervezetekkel, mert a céljaink közösek: jól segíteni annak, aki arra rászorul. Sok fiatal teljesítette nálunk a közösségi szolgálatot, kicsit betekintést nyertek a munkánkba és tapasztalatot szereztek arról, hogy milyen egy adományboltban dolgozni.

Szoktak-e közösségépítő foglalkozásokat, találkozásokat tartani?

Egyesületünk kiadója a Mélymerülés Utcalapnak, melynek bevételei mindig nemes ügyet szolgálnak. Ez egy olyan kiadvány, ami negyedévente megjelenik és köszönhetően négy helyi lokálpatrióta szerkesztőnek, magas minőséget és színvonalat képvisel a művészeti kiadványok területén. Már ezért is figyelemre érdemes, hiszen épp olyan világot élünk, amikor mindenkinek nagy szüksége van olyan élményekre, amit csak az alkotóművészet képes adni. Ehhez gyakran kapcsolódnak rendezvények: színházi előadás, koncert, kiállítás. Ezek mindig jótékonysági célúak, hívunk és várunk mindenkit.

Aki segíteni szeretné az Egyesület munkáját, hogyan teheti meg?

Mindenki lehetőségeihez mérten tud segíteni. Szívesen fogadunk adományokat, felajánlásokat, örömmel vesszük azt is, ha nálunk vásárol valaki. Az önkéntesek munkája is alapvetően fontos számunkra, nálunk minden jószándék megtalálja a helyét. Köszönjük

Címlapkép: Getty Images