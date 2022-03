Mentőövet dob a Takarék Csoport: hatalmas segítség a gabonatermesztőknek

A megállapodás, amelyet Szabó Levente, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója és Petőházi Tamás, a GOSZ elnöke írt alá, hozzájárul az agrárvállalkozások, különösen a gabonatermesztés és a szántóföldi növénytermesztés versenyképességének javításához. Szabó Levente az aláírást követően elmondta, azért is különösen fontos megújítani az évek óta sikeres együttműködést, mert a közös munkával hatékony támogatást tudnak nyújtani a gazdáknak.

A megfelelő segítség pedig létfontosságú lehet a mostani, drasztikusan emelkedő műtrágyaárakkal és növekvő termelési költséggel nehezített időszakban

– emelte ki.

A Takarék Csoport és a Gabonatermesztők Országos Szövetsége a 2020-as indulás óta együttműködik a Takarék AgrárTrend Index elkészítésében is, közösen dolgoznak az agrárágazat előrejelzésein.

A bizalmi indexhez kapcsolódó legfrissebb felmérés azt mutatja, hogy a gabonatermesztők az átlagnál optimistábbak, ugyanakkor kérdés, hogy a növekvő alapanyagköltségeket hogyan tudják beépíteni az átvételi árakba. 2021 ősszén jelentősen megemelkedtek az inputanyagok költségei és a bérek, legdrasztikusabban a műtrágyaárak növekedtek, ezért több termelő elhalasztotta, vagy jelentősen csökkentette ennek a beszerzését. Jelenleg a déli féltekén kezdődő aratási munkák terméseredményeire vár a piac, ezek az adatok várhatóan több hónapra befolyásolják majd a gabona-világpiac alakulását, a háborús helyzet pedig további bizonytalanságot okoz a piacon. Az elemzők szerint a termelési költségek jelentősen emelkedhetnek 2022-ben. Az előző évekhez képest idén csökkenhet a szektor jövedelmezősége, de amennyiben a felvásárlási árak nem esnek vissza drasztikusan, nem lesz veszteséges a szántóföldi növénytermesztés.

A megújított együttműködés keretében a GOSZ többek között vállalja, hogy a Takarék Csoport agrárfinanszírozási területen dolgozó munkatársainak gabonatermesztéssel, szántóföldi növénytermesztéssel kapcsolatban képzést és konzultációt tart.

Szövetségünk tagsága és elnöksége is nagyon pozitívan értékeli az együttműködést, amit folytatni és továbbfejleszteni szeretnénk. A kialakult világgazdasági helyzetben komoly kihívások és előrelépési lehetőség is adódott a szántóföldi növénytermesztés és a banki kapcsolatai részére. Nagyon fontos, hogy az új gazdasági helyzetben közösen értékeljük a megváltozott kockázatokat. Keressük a biztonságos fejlesztési lehetőségeket a kölcsönös előnyök mentén dolgozva. Továbbra is bízom abban, hogy a következő időszakban is töretlen lendülettel tudunk dolgozni a szántóföldi növénytermesztés fejlesztése érdekében

- Petőházi Tamás, a GOSZ elnöke elmondta.

Címlapkép: Getty Images