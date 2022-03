Elképesztő mi zajlik a műtrágyapiacon: ez minden magyar gazda érinteni fog

Ahogy az Agrárszektor írja, Magyarország legfontosabb műtrágyapiaci szereplője beszünteti az ammónia termelését a drámaian megnövekedett gázárak miatt. Ez több szempontból is lesújtó hír volt, mivel a terményárak is sokat emelkedtek az elmúlt hónapokban, a további drágulás pedig még inkább megjelenik az élelmiszer-árakban, és így az inflációs adatokban is. Ha már élelmiszer: akár 8-20 százalékkal is emelkedhetnek az élelmiszer- és takarmányárak az orosz-ukrán háború miatt, ez pedig globális szinten tovább növelheti az alultápláltságot. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) előzetes értékelése nem világos, hogy Ukrajna képes lesz-e betakarítani a termést az elhúzódó háború miatt, de közben az orosz élelmiszerexport jövője is bizonytalanná vált.

Megszólalt a Nitrogénművek is

A vállalat közleményében tájékoztat arról, hogy, mint az Európai Műtrágyagyártók Szövetsége (Fertilizers Europe) magyarországi tagvállalata, üdvözli az Európai Bizottság ideiglenes válságkertre tett javaslatát, mely lehetőséget ad a tagállamoknak támogatást nyújtani a gazdálkodók és műtrágyagyártók számára. Mint írják, a támogatás szükségszerű lett a jelenlegi kihívások kezeléséhez, mely megoldást nyújthat mind a gazdálkodók megnövekedett költségeire, mind pedig a műtrágyagyártók rendkívüli földgázpiaci kockázataira.

Európa ellátásbiztonságára és import függetlenségének növelésére már az EU Zöld Megállapodás (Green Deal) javaslatcsomagjainak egyeztetése során is jelentős hangsúlyt fektettünk, aminek fontosságára a jelenlegi gazdasági és geopolitikai környezet további megerősítést adott számunkra. A válságkeretben szereplő vállalati likviditás biztosításának lehetősége egy olyan erősen szezonális szektorban, mint a műtrágyaipar, kiemelt fontosságú lehet. Igaz, hogy az aktuális tavaszi szezon kihívásain ez a segítség már nem tud könnyíteni, figyelemmel arra, hogy a végrehajtáshoz idő szükséges

- nyilatkozta Bige Zoltán, a Nitrogénművek Zrt. stratégiai igazgatója. Hozzátette, Európa alapvető érdeke az erős mezőgazdasági termelőbázis, miközben az iparág és a Nitrogénművek Zrt. is elkötelezett az EU Zöld Megállapodás célkitűzései mellett.

Mi várható a magyar mezőgazdaságban műtrágya-fronton?

Az elmúlt másfél év alatt több mint háromszorosára drágultak a különféle műtrágyák, mivel a földgáz ára is meredeken emelkedett. A dráguló nyersanyag miatt kedvezőtlen helyzetbe került műtrágya-gyártók az elmúlt fél évben sorra csökkentették, vagy állították le termelésüket, így eddig is ellátási nehézségek alakultak ki a piacon, amelyek tovább növelték az árakat. A helyzetet tovább ronthatja az is, hogy a norvég Yara is hasonló döntést hozott: a világ egyik legjelentősebb műtrágya-gyártója szintén azt jelentette be, hogy a megnövekedett költségek miatt visszavágja az ammónia-termelését. Mint ahogyan lapunk is beszámolt róla, a Yara International műtrágyagyártó vezetője szerint óriási sokkot okozhat az orosz-ukrán háború a globális élelmiszerállátásban, valamint az élelmiszerköltségekben. Úgy látja, mivel Oroszország hatalmas mennyiségben termel olyan tápanyagokat, amelyek a műtrágya-előálltás alapanyagai, ha egyes növények nem kapják meg a műtrágyák által biztosított szükséges elemeket, akkor akár 50 százalékkal is csökkenhet a terméshozam. Kiemelte, számára nem az a kérdés, hogy lesz-e élelmiszerválság a világon, hanem az, mekkora lesz.

Ezt meg fogják érezni a termelők

A Nitrogénművek Zrt. a közép-európai régió egyik vezető nitrogén alapú műtrágya gyártója és mezőgazdasági alapanyag forgalmazója. Magyarországon a Nitrogénművek képviseli a műtrágyatermelést, amely a forgalom és foglalkoztatás, de leginkább az élelmiszeripar tekintetében fontos ágazat az EU-ban. A Nitrogénművek Zrt. több mint 15 országban, több mint 700 fő nemzetközi munkavállalóval és 90 éves múlttal van jelen az iparágban. A mezőgazdasági termelés egyik legfontosabb inputanyagának áremelkedése tovább fűtheti a már eddig is jelentős, és a háború révén új lendületet kapott terménydrágulási ciklust. A drágább gabonafélék, valamint napraforgó és repce biztosan éreztetni fogja a hatását az élelmiszerárakban is.

Betiltotta műtrágya exportját Ukrajna

Március közepén érkezett a hír, miszerint az ukrán mezőgazdasági minisztérium gyakorlatilag betiltotta a nitrogén-, foszfor-, kálium- és komplex műtrágyák exportját a hazai műtrágyapiac támogatása érdekében. Az orosz invázió hatására Ukrajna több más mezőgazdasági termék exportjában is súlyos korlátozásokat vezetett be, ilyen a búza, a kukorica vagy a napraforgóolaj. A következő hetekben a gazdálkodók valószínűleg csökkentik a napraforgóval, repcével és kukoricával vetett területeket, és helyettük hajdinával, zabbal és kölessel vetnek be több területet.

Az ukrán mezőgazdasági miniszter is lemondott

Roman Lescsenko lemondását 2022. március 24-én jelentette az APK-Inform mezőgazdasági elemző és tanácsadó cég, négy héttel azután, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Az orosz-ukrán háború komoly hatással volt a tavaszi vetésre és az ukrán mezőgazdasági termékek exportjára. Az ukrán mezőgazdasági miniszter a héten a Reutersnek adott interjújában elmondta, hogy Ukrajna tavaszi vetésterülete idén több mint 50%-kal is csökkenhet a 2021-es szinthez képest. Ez azt jelenti, hogy az ukránok az orosz invázió előtt várt 15 millió hektár helyett idén csak mintegy 7 millió hektárt tudnak bevetni. Ukrajna jelentős globális mezőgazdasági termelő és exportőr, de a háború a következő 2022/23-as szezonban jelentősen csökkenthetik a 2022-es termést és az exportot. Ukrajna az invázió óta már felfüggesztette a rozs, a zab, a köles, a hajdina, a só, a cukor, a hús és az élőállat exportját, valamint korlátozásokat vezetett be a búza, a kukorica és a napraforgóolaj exportjára. Emellett az ország a műtrágyaexportját is teljesen leállította.

Nagy István nyugalomra inti a magyar gazdákat

Az agrárminiszter bejelentette, hogy Magyarország közel 6,4 milliárd forint összegben részesül az összesen 500 millió eurós válságkezelési csomagból. Agrárdiplomáciai siker, hogy amíg az Unió mezőgazdasági termelésének 2,1%-át adjuk, addig a rendelkezésre álló források közel 3,4%-át sikerült megszerezni. A javaslat legfőbb eleme egy összesen 500 millió euró összegű rendkívüli támogatási csomag, amelyet a tagállamok a leginkább bajban lévő mezőgazdasági ágazatok támogatására fordíthatnak. Az Európai Bizottság március 23-án hozta nyilvánosságra a több elemből álló uniós válságkezelési csomag részleteit, amely a megnövekedett input költségek és az orosz-ukrán háború miatt nehéz helyzetbe került mezőgazdasági ágazatok támogatását célozza: Magyarország közel 17 millió euró (mintegy 6,4 milliárd forint) összegben részesül a válságkezelési csomagból.

Az amúgy is elszálló árak mellé „betársult” még az orosz-ukrán háború, utána pedig jött egy újabb drámai hír: a földgázárak több mint megduplázódtak és az energiaellátás biztonságának kockázata is felmerült, a Nitrogénművek Zrt. az ammónia termelését átmenetileg leállította. Nagy István azonban nem sokkal később bejelentette: a tavaszi mezőgazdasági munkákhoz szükséges műtrágya elegendő mennyiségben rendelkezésre áll az országban. A tárcavezető az ellátás helyzetéről a hazai műtrágya-forgalmazókkal és importőrökkel, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, illetve a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségével is egyeztetett. Mint fogalmazott, jelenleg nem okoz közvetlen problémát Magyarországon az európai műtrágyagyártó kapacitások részleges leállása, hiába riogatja a gazdákat Bige László. A milliárdos kijelentéseivel ismét csak pánikot kelt és ezzel ismételten tovább akarja srófolni a műtrágya árát. Egyelőre tehát úgy fest, hogy Magyarországon hiánytól nem kell tartani, azonban további drágulásoktól annál inkább. De hogy mi várhat még ránk és a gazdákra, illetve miként fognak alakulni az élelmiszerárak, azt, mint írtuk, megjósolni és lehetetlen – és talán felesleges is.

Címlapkép: Getty Images