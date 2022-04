Fogadjunk, hogy te sem tudtad: 5+1 érdekesség a hazai szállodákról

1. Nekünk a Balaton a Riviéra

Ha pedig Balaton, akkor Füred és a Marina. Tudtad, hogy 1970-ben Mányoki László építész YBL Miklós díjat nyert a Hotel Marina megtervezéséért? Az épület megnyitáskor valódi luxushotelnek számított, hiszen a toronyépületek csak akkor kezdtek divatba jönni. Az 50-es éveiben járó szálloda belülről többször is megújult, felső emeleteiről pedig páratlan kilátás nyílik a Balatonra.

2. Larry Hangman első budapesti látogatása

Tökéletesen megszervezték, szállást is foglaltak a számára, ő azonban nem oda, hanem egyenesen a Hiltonba ment, mert az volt a kedvenc szállodája. Az amerikai filmsztár késő esti érkezése teljesen váratlanul érte a recepció személyzetét, ahol ő maga jelentkezett be. Aznap este pedig a PestBuda étteremben a cigányprímással húzatta a muzsikát.

3. Tudtad, hogy van egy hotel Bükfürdőn, ami nem csak állatbarát, de házi kedvenceket is tart?

A Danubius Hotel Bük vendégeként teknősökkel, macskákkal és egyéb kiskedvencekkel is találkozhatsz. Négy teknősnek, Stellának, Artois-nak, Ödönnek és Tihamérnek a szálló kerti csobogója ad otthont, a macskáknak pedig saját házuk van a személyzeti parokolóban és a szálloda minden területén találkozhatsz velük, a szálló kertjében állandó vendégek a mókusok és a sünök is.

4. Minden legendás szállodáról izgalmas regényeket lehetne írni

Ám a 109 éves Radisson Blu Béke Hotelről (korábban Britannia Szálló) szóló kötetek alighanem egy egész polcot betöltenének az előbukkanó emlékek, szerelmek, híres embere történeteinek sodrásában. Gondoltad volna például, hogy Móra Ferenc rendszerint itt szállt meg? Titkos szerelmének, Kalmár Kica bridzstanárnőnek írt szerelmes leveleit is a hotelt népszerűsítő borítékban rejtette el.

5. Tudtad, hogy a Szabadság Szálloda (mai Danubius Hotel Hungaria) Magyarország legnagyobb szállodája?

A Keleti pályaudvar közelében fekvő hotel története egészen 1889-ig nyúlik vissza. A korábban egymás mellett elhelyezkedő Central Hotel és az Imperial Szálló összevonásának köszönhetően vált azzá az ikonikus hotellé, amit akkoriban Szabadság Szállónak hívtunk, mai nevén Hungaria-nak nevezünk. A megnyitáskor 406 szoba ma már 499-re nőtt.

+1 Gondoltad volna, hogy idén 50 éves a Danubius Hotels, Magyarország egyik legnagyobb szállodalánca?

Fél évszázados fennállása óta több mint 20 millió foglalás érkezett be a lánchoz tartozó, hazai szálláshelyekre, több mint 30 millió vendéget fogadva, ami azt jelenti, hogy Magyarország teljes lakosságát akár háromszor is vendégül láthatták volna! Összesen több mint 3000 szobájuk van, így egyszerre akár 6000 főt, egy Velence méretű város teljes lakosságát is vendégül láthatják, a szállodák parkjaiban pedig akár 21 focipálya is elférne.

Címlapkép: Danubius Hotel Marina