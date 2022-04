Gulyás Gergely beszélt az árstopról: kiderült, hogy erre készül most a kormány

Az új parlament megalakulására május 2-án kerül sor, a miniszterelnök sokakkal már beszélt azok közül, akikkel együtt szeretne majd dolgozni a következő 4 évben. Május 16-án kezdődő héten választja meg az országgyűlés a miniszterelnököt. Orbán Viktor Kocsis Mátét kérte fel a Fidesz frakciójának vezetésére, írja a Pénzcentrum.

A tegnapi kormánygyűlések a járványhelyzetről kapott tájékoztatást: a vírus intenzitása csökken, alacsony a súlyos megbetegedések aránya, de nem tűnt el teljesen. A tesztek aránya csökken, a megbetegedések száma azonban erős kilengéseket mutat.

Magyarország továbbra is megtesz mindent, hogy helyreálljon a béke Oroszország és Ukrajna között, ám a reális forgatókönyv az, hogy a háború még hetekig, hónapokig eltarthat, és jöhetnek még intenzívebb harcokat hozó szakaszok is.

A járványügyi veszélyhelyzet május 30-án megszűnik, de a háború miatt alaptörvényt módosítanak, hogy reagálni tudjanak a humanitárius vészhelyzetre.

Az árstop bevált, az inflációt leszorító hatása jelentős, ezek nélkül 13 százalék lenne a mostani 8,6 százalék helyett - jelentette be a miniszter, majd hozzátette, valamennyi árstop esetében dönt majd a kormány a későbbiekben. Előreláthatólag 2022 augusztusában kezdhet el csökkenni az infláció mértéke.

A miniszter beszámolt arról is, hogy beruházási ráta továbbra is magas hazánkban, emellett a kiskereskedelem és a vendéglátás is helyreállt.

Újságírói kérdésre a miniszter elmondta, hogy politikai és gazdasági szempontok mentén hoznak döntést a különböző árstopoktól, szektoroktól függ, hol tartják fenn. Elsősorban nem a gazdasági növekedés mértékétől függnek majd, külön-külön döntéseket hoznak. Az élelmiszer árstopról legkésőbb jövő héten dönteni kell Gulyás Gergely elmondása szerint.Különadókról egyelőre nem született döntés a kormány részéről, de nem kizárt, hogy a jövőben bevezetésre kerülnek.

Arra a kérdésre, hogy maradnak-e a családtámogatási programok, Gulyás úgy válaszolt, hogy a családtámogatásból semmilyen forráselvonás nem elfogadható.

Címlapkép: Getty Images