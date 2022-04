Halad a gigaberuházás: hihetetlen változáson megy át ez a népszerű vidéki vár

A projekt két részre bontható: a belső és a külső várban is dolgoznak a kivitelezők. Korábbi cikkünkben megírtuk, a belső vár rekonstrukciójában mintegy 4500 négyzetméter alapterületű új épületet alakítanak ki. Az északnyugati szárnyban visszaépítik a lépcsőházi tornyot és az azt megkerülő rámpát is, a tornyok helyreállításával pedig a legfelső szintek egyben kilátóként is funkcionálnak majd, írja a magyarepitok.hu.

Aktuális információk szerint

a hatszögletű lépcsőházi torony szerkezetépítése befejeződött, így elérte végleges, 22 méteres magasságát.

Itt a nyugati oldalon egy étterem várja majd a turistákat, ezt hatalmas tartópillérek támasztják alá. A külső konyha szintén elkészült

- írja bejegyzésében az Épkar.

Az Ernye bán torony helyreállítása is jól halad, itt elkezdődtek a kőműves munkák. A torony eredetileg a vár elsőként felépített kaputornya volt a középkorban. Ezenkívül a külső várfalon folytatják a mészkőburkolást a kivitelezők.

A videó itt tekinthető meg az építkezésről.

