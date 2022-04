Így darálta be a vidéki fodrászatokat a válság: hova járunk majd ezután nyíratni?

A szépségiparban dolgozók egy jelentős része az első hullám idején önkéntesen bezárta kapuit, abban bízva, hogy néhány hét alatt befejeződik a járvány és minden visszatérhet a maga kerékvágásába. Amikor már több hét eltelt és mindenki számára világossá vált, hogy márpedig itt nem lesz gyorsan vége a Covid-nak és ezzel együtt vészesen el kezdett fogyni a tartalék pénz, akkor fokozatosan újra elkezdtek kinyitni. Tény, hogy valamennyi könnyebbséget jelentett, hogy a kormány pár hónapra eltörölte a járulékfizetési kötelezettséget és más segítséget is nyújtott az ágazatban dolgozók számára, ez mégsem jelentett megoldást. A fodrászok megélhetési költségeihez, az üzletek bérleti díjainak megfizetéséhez, ami bérbeadótól függött elengedett, csökkentett vagy teljes egészében kifizettetett, vajmi kevés volt.

Az ágazatban dolgozók az első hullámból kilábalva, a második hullám idején már valamivel könnyebben reagáltak a helyzetre, de a harmadik hullám miatti zárás újra rosszul érintette a szakmabelieket, azonban a 4. és 5. hullámmal már gördülékenyen vették az akadályokat.

A Baranya megyei Horváth Amália fodrász az első hullám idején kezdte meg saját vállalkozását, épphogy csak elkezdte kiépíteni a vendégkörét, amikor berobbant a Covid és szó szerint elsöpört mindent, amit felépített. Bár tényként elmondta, hogy a nyári hónapokban különböző akciókkal újra tudott vendégeket toborozni, de sokáig érezhető volt a félelem, vajon mi várható.

A második hullámig szépen haladt a vállalkozása, de a bevezetett intézkedésekkel, a távolságtartással saját ügyfélköre jelentősen csökkent. A harmadik hullám miatti kényszerű zárás időszakában inkább elment máshova dolgozni, mert valamiből fizetnie kellett a számlákat. A vendégek sokáig féltek, emiatt és saját egészségének védelme miatt, hogy megnyugtassa őket, elsők között vette fel az oltást, amikor végre az ő korosztályának is elérhetővé vált.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő Kiss Ilona fodrász több mint 30 éve van a szakmában, de a Covid-hoz fogható helyzethez még nem élt át korábban. Az évtizedek alatt felépített ügyfélköre pillanatok alatt megálljt parancsolt az első hullám idején, de még a másodiknak az elejére sem tért vissza a járvány előtti szintre.

Elmondta, hogy több olyan vendége is volt, akik 20 éve jártak hozzá minden héten hajat mosni, vasalni, de a koronavírus miatt nem mentek hozzá többet, mert a karantén idején otthon mosták a hajukat és párjaikat, férjeiket kérték meg, hogy igény esetén szárítsák be, vagy vasalják ki a hajukat.

Ezek a vendégek rájöttek arra, hogy mennyit spórolnak azzal időben és pénzben is, ha nem jelentkeznek be a fodrászhoz. A járványhullámok idején végig a szakmájában maradt és kitartott. Bízik benne, hogy a magas átoltottság és a Covid lecsendesülésével az élet visszatérhet a normális kerékvágásba.

A Somogy megyében élő Juhász Tibor fodrász elsősorban férfiaknak vág hajat. A járvány eléggé keresztbe tett a munkájának, mert vendégei a járvány első hullámának idején inkább rendeltek a netről hajnyíró készleteket, és otthon, maguknak kezdték el vágni a hajukat.

Nagy divat mostanság a szakáll az uraknál, így azt tapasztalta, hogy ápoló szetteket vásároltak, és megoldották házilag a karbantartást, mondván úgyse látja őket senki a karantén idején.

Bár a vendégeinek zöme visszatért hozzá, mégis a járványhullámok miatt elment futárkodni, mert biztosabb bevételnek látszódott. Számára külön bosszúságot jelentett, hogy sokan akkor is házhoz jártak hajat vágni, amikor kormányrendelet miatt be kellett zárniuk. Igaz kaptak ebben az időszakban kormányzati segítséget, mégsem volt elegendő, akinek pedig nem volt tartaléka, ismerősöktől kért kölcsön, vagy pedig más munkát vállalt átmenetileg. A szakmájában úgy látja mindenki visszatért és az 5. hullám lecsendesülésével az élet is normalizálódik.

A Győr-Moson-Sopron megyében tevékenykedő Balogh Orsolya fodrász többek között hajhosszabbítással is foglalkozik. Az ő munkáját érdekes módon nem zavarta meg túlzottan a Covid, végig nyitva volt, kivéve akkor, amikor a kormány elrendelte a tényleges bezárást. Elmondása szerint soha nem volt annyi munkája, mint a járvány ideje alatt. A vendégköre magasabb körből kerül ki, akik a karantén idején is ugyanúgy ügyeltek a külső megjelenésükre, mint manapság, amikor már nyugodtabbak a körülmények.

A fodrászok tapasztalataiból is jól látszik, hogy többféle élethelyzet alakult ki a járványidőszak alatt. és mindenki megpróbált valamilyen átmeneti megoldást találni.

A megkérdezettek közül mindenki visszatért a szakmájába, és gőzerővel folytatja munkáját. Mindannyian reménykednek abban, hogy újabb hullám már nem söpör végig az országon, vagy legalábbis nem olyan mértékben, hogy bármelyik ágazat tevékenységét akár csak átmenetileg is, de meg kellene állítani.

