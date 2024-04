Aggódnak a szakemberek: 10 éven belül eltűnhet a magyar zöldségtermelés?

Az enyhe tél, a késő tavaszi fagyok, a nyári aszályos időszakok és az azokat megszakító özönvízszerű esőzések, és úgy általában az egyenlőtlen csapadékeloszlás nem segíti a kertészeti ágazatot. Ezeknek a káros hatásoknak a csökkentésére, kivédésére vannak módszerek, ám azoknak költségvonzata is van, ami megjelenik a termés árában. Az éghajlatváltozás magyar mezőgazdaságra gyakorolt hatásáról szó lesz az AgroFuture 2024 Konferencián is május 23-án Kecskeméten, ahova most még tudsz jelentkezni!

Minden változik, és szinte egyszerre A változó időjárási viszonyok, a szélsőséges időjárási események, valamint a hőmérséklettel és csapadékkal kapcsolatos változások mind jelentős kihívások elé állítják a mezőgazdasági termelőket. Az egyik legfontosabb változás, amivel szembe kell néznünk, az az átlaghőmérséklet emelkedése. Ez jelentős hatással lehet a növények életciklusára és terméshozamára. A hőmérséklet emelkedése rövidebb tenyészidőt eredményezhet néhány növényfajnál, ami csökkentheti a termés mennyiségét és minőségét. A csapadékviszonyokban is láthatóak változások, a klímaváltozás egyenetlenebb csapadékeloszlást hoz. Sok területen több száraz időszak és hosszabb aszályos periódus várható, miközben más területeken több és intenzívebb csapadék hullhat. Az aszály és a túlzott csapadék mindkettő jelentős kihívásokat jelentenek a mezőgazdászok számára, és az öntözési technológiák és a vízgazdálkodás új megközelítéseinek kidolgozása elengedhetetlen lesz. A klímaváltozás befolyásolja egyes növények termeszthetőségét egy adott területen. Szinte mindent fejleszteni kell E problémák hatásainak enyhítésére innovatív technológiai megoldások is vannak - vagy készen, vagy kialakulóban -, de a termesztett fajok nemesítéssel is ellenállóbbakká tehetők. A precíziós gazdálkodás is nyújthat megoldásokat: ami az adott területen a növények igényei alapján alkalmazott megfelelő trágyázást, öntözést és permetezést jelenti. Ez segít maximalizálni a terméshozamot és minimalizálni a tápanyagok és víz felhasználását. Az öntözési technológiák innovációja segítheti az aszályos időszakok kezelését és a víz hatékony felhasználását. Az időjárás szélsőséges változásaival és a környezeti kockázatokkal szembeni védelem érdekében fontos a kultúrák diverzifikálása is. A többféle növényfaj termesztése olyan esetekben, amikor egyik kultúra hirtelen kiesik a termesztésből, csökkentheti a kockázatot és biztosítja a mezőgazdasági tevékenységek folytonosságát. A minél fejlettem időjárás-előrejelzések használata segíthet a termelőknek a döntéshozatalban. Mit mondanak a szakemberek a hazai viszonyokról? A klímaváltozás miatt várhatóan mely kertészeti növények lesznek azok, melyek termesztése már most, vagy a közeljövőben gazdaságtalanná válik, vagy teljesen ellehetetlenül hazánkban?Vannak-e olyan fajok, melyek termesztését pont a klímaváltozás miatt lehet majd megkezdeni hazánkban akár üzemi méretekben? Erről többet az Agrárszektor teljes cikkében olvashatunk, ide kattintva.