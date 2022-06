Hiába a durva drágulás: erre fáj a foga most rengeteg vidéki magyarnak is

Bárki tapasztalhatja maga körül, hogy a városokat, kiváltképp Budapestet a biciklik mellett az elektromos rollerek is ellepték. A pandémia két éve sokat lökött az alternatív közlekedési eszközök terjedésén, hiszen sokan kerestek lehetőséget a kényelmes, másokkal való érintkezést nélkülöző, városon belüli utazásra.

Ennek apropóján a Pénzcentrum annak járt utána, mik a legfrissebb e-roller trendek, de a legnagyobb hazai elektronikai boltok megkérdeztük arról is, melyik árkategóriás eszközök kelnek el a legnagyobb számban, sőt szóba került a járművek drágulásának mértéke, ahogy az is, mire érdemes figyelni akkor, ha valaki e-rollert szeretne vásárolni.

Elektromos roller ár

Nagyságrendileg idén is hasonló mértékben fogynak az elektromos rollerek, mint tavaly

közölte lapnak az eMAG-Extreme Digital, akik elárulták azt is, hogy 120-130 ezer forintos áron már városi használatra, például munkába járásra tökéletes masinát lehet vásárolni (náluk ez az árkategória a legkelendőbb). Ezen az áron 300 wattos motorral szerelt e-rollert lehet venni - a 25 kilométer/órás végsebességgel, 30 kilométeres hatótávval.

Az elektromos rollerek piaca nagy mértékben emelkedik és nagyon nagy az érdeklődés irántuk. A fiatalok körében a könnyebb közlekedési lehetőség miatt ennyire népszerű. Az „öltönyös” bringások estében biztosak vagyunk benne, hogy e-rollerre váltottak. Az egyre bővülő kínálat is mutatja mekkora a kereslet

- válaszolta a Pénzcentrumnak az Euronics, akiktől megtudtuk azt is, hogy náluk a legkeresettebb modellek 150-200 ezer forint között vannak, és ezek az alsó közép és középkategóriának számítanak. A műszaki lánctól megtudtuk azt is, hogy a teljes e-rolleres piac több mint 20 százalékos növekedésben van, elmondásuk szerint azonban ehhez képest ők jobban nőnek.

Összehasonlítva az elmúlt 5 hónap adatait a tavalyi év azonos időszakával, egy eléggé erős, felfelé ívelő tendencia látható. 2021-hez képest több mint az ötszörösére nőtt a forgalmunk, ez egy folyamatosan erősödő érdeklődést tükröz

- tudatta lapunkkal a Media Markt. A cég ezen felül elárult azt is, hogy "a két piacvezető márka mellett jelennek meg B kategóriás brandek is, akik szintén próbálnak kisebb-nagyobb szeleteket kihasítani ebből a tortából. A legnépszerűbb típusok a 25km-es hatótávval rendelkező rollerek, de egyre erősebbé válnak a 45 kilométer hatótávúak is".

Milyen árakon lehet e-rollereket kapni?

Azt tehát már tudjuk, hogy a legnagyobb hazai láncoknál milyen árkategóriás járművek a legkeresettebbek, de természetesen a szortiment ennél nagyobb. Az eMAG.hu-n például több mint száztíz-féle elektromos roller kapható, a legolcsóbb, gyerekekre méretezett modellek bruttó 50 ezer forint körüli áron érhetők el, a belépő felnőttek szállítására is alkalmas típusok ára 100-110 ezer forint körül van.

De a kínálatban jóval drágább, 300 ezer forint feletti árú Ducati és Seqway modellek is vannak erős elektromos motorral, nagy hatótávval. A legkelendőbb e-rollerek azonban a Xiaomi és Kugoo márkák modellei. A legtöbbet ezek közül is előbbi márkából adtak el a 250-300 wattos, 20-30-45 kilométeres hatótávú eszközök közül.

Az Euronics az árakat illetően arról tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy kínálatukban vannak kifejezetten gyerekeknek készített modellek ezek akár már 50-60 ezer forinttól elérhetők. Viszont a felnőtt modellek 80-100 ezer forinttól indulnak és elérik a 300-350 ezer forintos határt is.

A Media Markt esetében a legnépszerűbb modellek a Xiaomi és Segway rollerei, ezek 140-320 ezer forintos tartományban mozognak az eladásokat nézve. Összességében ugyanakkor azt lehet mondani, hogy a lánc boltjaiban középkategóriás rollereket keresnek leginkább, ezek árai körülbelül 150-200 ezer forint között mozognak.

A cikk folytatása a Pénzcentrumon olvasható!

Címlapkép: Getty Images