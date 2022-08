Százezreket is ráfizethet, aki így spórolna a rezsin: legyél résen, nagyon lehúzhatnak

Egyre többünkben megvan a szándék arra, hogy korszerűsítsük az otthonunkat energetikailag, főleg most, amikor már sokak a többszörösét kénytelenek fizetni az eddigi rezsijüknek. Korábbi cikkünkből kiderült, hogy a napelemrendszerek iránti kereslet a sokszorosára nőtt az utóbbi pár hétben, mióta a kormány bejelentette a rezsicsökkentés végét, ez pedig további árnövekedéshez fog vezetni rövid távon, írja a Pénzcentrum.

A hőszigetelés esetében az újHÁZ Centrum elmondása szerint még nem beszélhetünk arról, hogy hirtelen megnőtt volna a kereslet, de a cég ennek ellenére is ezzel számol:

Egy nagyon friss kormányzati döntésről van szó, aminek ilyen rövidtávon még nem látni a hatását. Ennek ellenére a piac szereplői a most bejelentett rezsicsökkentéssel kapcsolatos döntés hatására a hőszigetelőanyagok iránti tovább fokozódó keresletnövekedéssel számolnak, mely tovább növelheti az egyébként is hosszú szállítási határidőket. Amit pedig már most érzékelünk, hogy rendkívül hirtelen és gyorsan megnőtt a kereslet a kémény termékkörben, valamint a tűzifa iránt, hiszen a lakosság most alternatív fűtési megoldásokat keres a rezsicsökkentésre. Egyértelműen látszik, hogy a lakosság körében az év végéig az energiahatékonyságot támogató termékkörök lesznek a fókuszban, ilyen pl. a szálas hőszigetelés is, amit elsősorban födémek, tetőterek szigetelésénél használnak

- mondták el a lap megkeresésére. Az pedig, hogy ezzel próbálnak spórolni az emberek nem véletlen: a hőszigeteléssel és más energiatudatos megoldással ugyanis nem csak jelentősen csökkenthetjük a számláinkat. Ráadásul a befektetésünk azonnal megtérül, hiszen nő az ingatlanunk értéke.

Ezt pedig a számok is alátámasztják, hiszen sok felesleges energiát használhatunk el, ha csak egy részét korszerűsítjük otthonunknak, vagy nem a megfelelő alapanyagokat választjuk a spórolás jegyében. Egy átlagos magyar családi ház esetén ugyanis a falakon keresztül akár 30-40 százalék, a nyílászárókon keresztül 15-20 százalék, a padlón keresztül pedig 10-15 százaléknyi hő is távozhat. Így, ha nincsen megfelelően szigetelve a ház valójában az utcát fűtjük.

Hosszú távon tehát megéri belevágnunk a beruházásba, de felmerül vele kapcsolatban több kérdés is, főleg most, hogy az energia- és alapanyagárak az egekben vannak, miközben szinte már alig lehet kivitelezőt találni.

