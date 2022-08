Ez a helyzet az erdőirtással a Mecsekben: a tűzifával kapcsolatban is vannak hírek

Az erdészek munkájának eredménye, tehát a Mecsekerdő fő terméke maga az erdő. Az erdő sokféle szolgáltatást nyújt az ember számára, ezek egyike a fa, mint megújuló nyersanyag. A fenntartható erdőgazdálkodás lényege pontosan az, hogy kevesebb fát termelünk ki az erdőből, mint amennyit az megterem, így az élőfakészletünk folyamatosan gyarapodik. A kormányrendelet arra vonatkozó lehetőségeket tartalmaz, hogy a tartalékokhoz adott esetben hatékonyabban tudjunk hozzájutni, de a Mecsekerdő fenntartható erdőgazdálkodási gyakorlatán nem módosít, így az erdőket sem fenyegeti

- mutatott rá Ripszám István, a Mecsekerdő Zrt. vezérigazgatója.

A Mecsekerdő Zrt. 55 ezer hektárnyi erdőterületet kezel, változatos erdőtársulásainak 89%-át őshonos fafajokból álló, elegyes lomberdők alkotják. A Dráva-síkon magas értéket képviselő tölgyerdőket, a Mecsek mély termőrétegű talajain tölgyes-bükkös, a Zselic termőhelyein ezüsthársas bükk állományokat és tölgyeseket kezel. Az általa kezelt terület természeti értékekben rendkívül gazdag, erdeinknek 75%-a áll különböző szintű természetvédelmi oltalom alatt, területén két erdőrezervátum is található. A Mecsekerdő szakmai tevékenységének egyik legfontosabb küldetése a fenntartható erdőgazdálkodási módszerek alkalmazásával gyakorolt aktív természetvédelem.

A Mecsekerdő fontosnak tartja leszögezni, hogy ősszel a 2022-es tervek szerint folytatja tevékenységét. Ahogy a terveknek megfelelő gazdálkodást, úgy a rendeletben megfogalmazott lehetőségek alkalmazását továbbra is független hatóság ellenőrzi, védett területeken a természetvédelmi hatóság is. Így az erdők természeti értékei nem sérülhetnek. Semmiben sem változnak az erdő- és a természetvédelmi törvény azon alapvető rendelkezései, hogy az erdők területe és természetességi állapota nem csökkenhet. Így a Mecsekerdő a fenntarthatósági elvek mentén, a természetvédelmi szabályozás maximális betartásával képes ellátni tűzifával a baranyai lakosságot.

A magyar erdőgazdálkodás száz év alatt 11 százalékról 22 százalékra növelte hazánk erdővel borított területeinek arányát. Ez a változó történelmi korszakokat átívelő eredmény nem valósulhatott volna meg a magyar erdészek erdők és természeti értékek iránti mély elkötelezettsége, felelősségvállalása és szakmai felkészültsége nélkül. Ezekre az értékekre és eredményekre a jelenlegi helyzetben is támaszkodhat a magyar társadalom és minden, az erdők és fák sorsáért aggódó ember: az erdőgazdálkodás fenntarthatóságát hosszú távon közös társadalmi érdekünk fenntartani, hiszen az erdő szolgáltatásaira nemcsak jövőre, hanem 50-100-200 év múlva is számítunk. És nem csak a faanyagra, hanem a klímavédelmi, vízvédelmi, természetvédelmi és egészségvédelmi szolgáltatásokra is.

Címlapkép: Getty Images