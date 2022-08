Erre költ most vagyonokat a legtöbb kutyatulaj: mutatjuk, mi jár a pénzükért

A Panka Kutyapanziónál Bathó Tünde válaszolt elsőként kérdéseinkre. A kutyák panzióba viteléhez oltási könyv kell veszettség elleni oltással, külső-belső parazitamentesítéssel. Leggyakrabban akkor viszik hozzájuk a kutyákat, ha a gazdik szabadságra mennek. Átlagosan 10 napot töltenek el náluk a kutyusok. Állatorvosuk van, ha pedig nem érhető el, akkor irány Budapest, ha kell éjjel is. Szeparációs problémák soha nincsenek a kutyákkal. Nincs kenneles megoldás, velük vannak a lakásban, éjjel velük alszanak a hálóban. Minden hiper szuper!

A Dog Garden Home Kutyapanzió és Kutyanapközinél Bara Péter panzióvezető és Győrfi Henriett, aki az egyéni tréningeket, kutyaiskolai kurzusokat vezeti, válaszoltak a kérdéseinkre, hogyan működnek náluk a dolgok. Családi kutyák panziójaként ismertek a gazdik körében. Mindenki együtt tölti az aktív időt, emiatt alapfeltétel a jó szocializáltság. Abban az esetben vehetik a gazdik igénybe a szolgáltatásokat, ha a kutyája érvényes veszettségi és kombinált oltással, parazitamentesítéssel rendelkezik, a kennel köhögés elleni vakcinát pedig ajánlani szokták. Kölyköknél pedig az alap immunizálást követő 2 hét után tudják a gazdik kedvencüket a panzióra bízni. Ezektől függetlenül is csak egészséges kutyát tudnak fogadni. Ivaros kan kutyát akkor fogadnak, ha az ivarosság nem mutatkozik meg a kutya viselkedésében a többiek számára hátrányos módon, tüzelő szukát viszont egyáltalán nem tudnak elhelyezni. Jellemzően akkor találkoznak a kutyusokkal, amikor a gazdik olyan nyaralást terveznek, ahova nem tudják magukkal vinni kedvencüket, vagy épp elvihetnék, de a kutya számára nem lenne élmény az utazás, az ott tartózkodás. Ugyanígy a munkahelyi kötelezettségek is hozhatnak olyan élethelyzetet, hogy mindenki számára jobb a kutyapanzióban tudni a családi kedvencet, ahol napi több órában mozoghat, játszhat és pihenhet. Sok esetben olyan családi esemény miatt megy a kutyus, mint az esküvő, ahol mindenki részt vesz, és nem marad olyan a családban, aki vigyázna a kutyusra. Ez utóbbi általában csak egy hétvégére szól, ha nyaralásról beszélünk, akkor általában 1-2 hetet töltenek náluk. De olyan is van, aki csak napközizik. Ők reggel érkeznek, játszanak, futkorásznak, délután pedig jön értük a gazdi.

A kiegyensúlyozott, megfelelően fejlődött és nevelt kutyákra nem jellemző a szeparáció. Inkább azokra a kutyákra igaz, akik valamilyen okból kifolyólag bizonytalanok, kiegyensúlyozatlanok. Ők nagyon változatosan reagálnak a panziós környezetre. Van, aki egy-két alkalom alatt megtalálja a helyét, míg a másik véglet, hogy olyannyira nem tud megnyugodni, hogy gyakorlatilag végig stresszeli a napot, így nem, hogy javulna, inkább fokozódik a szeparációja. Őket nem tudják a panzióban fogadni, de van lehetőség egyéni tréning keretében célzottan kezelni a viselkedési problémát és így idővel integrálhatóak a panziós közegbe is. A kutyák biztonsága érdekében elengedhetetlen a kutyapanziók számára az állatorvosi kontakt. Azon túl, hogy rendelkezniük kell egy szerződéses állatorvossal, jellemzően több állatorvossal is kapcsolatban állnak, illetve az ügyeletes állatorvosok elérhetőségével is rendelkeznek. Ezen túl van, hogy a gazdi a saját orvosában bízva kéri, hogy őt hívják ki a kutyájához. Nagyon változatos, hogy a kutyapanziók nyújtanak-e egyéb szolgáltatást is. Náluk, mivel mindketten végzett kutyatrénerek, a panzión és napközin túl, elérhetőek az egyéni tréningek, ha viselkedési problémáról van szó, vagy épp a gazdi időbeosztása nem kedvez a csoportos tréningeknek. Kutyaiskolai kurzusokat is tartanak, jellemzően tavasszal és ősszel, amikor a legoptimálisabb az időjárás. Nincs túl meleg, nincs túl hideg. Legfeljebb néha esik az eső, de azokat az alkalmakat később be tudják pótolni. Kapcsolatban állnak még kutyakozmetikával, állateledel és felszerelést forgalmazó bolttal, illetve más panziókkal, kutyaiskolákkal. Általában, minden kérdésre, problémára találnak megoldást, vagy házon belül, vagy partnereiken keresztül.

A fentiekből is jól látszik, hogy a kutyatulajdonosok nemcsak a nyár folyamán veszik igénybe a kutyapanziókat. A gazdiknak évközben is váratlan helyzetekben jelenthet segítséget, ha van kire bízni kedvenceiket, míg elintézik ügyeiket.

Címlapkép: Getty Images