Hivatalos: 1000 kilométer új út épül Magyarországon, ez minden autóst érint

1. Hivatalosan is elérhető a magyar tenger kerékpárral Budapestről

Augusztus végén hivatalosan is átadták a Budapest-Balaton (BUBA) kerékpáros útvonal újabb szakaszát, így Budapestről már kerékpárral is elérhető a „magyar tenger”. A szakasz ünnepélyes átadóján jelen volt Szentkirályi Alexandra, Magyarország Kormányának szóvivője, Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár, Vargha Tamás, Fejér megye 1. sz. választókerületének országgyűlési képviselője, Dr. Kontrát Károly, Veszprém megye 2. sz. választókerületének országgyűlési képviselője és Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese.

A 108,2 km hosszú Budapest és Balaton közötti kerékpáros útvonalból a Velence és Székesfehérvár közötti szakasz 15,4 km-t ölel fel, melynek nyomvonala részben a meglévő Velencei-tó körüli turisztikai kerékpáros útvonalat követi.

A szakasz fontos eleme a Székesfehérvári bevezetés, mely a Kisfalud városrész és Székesfehérvár lakott területe, a Budai úti kerékpárút között teremtett kapcsolatot. Az 1,8 km hosszú, 3,3 m széles új kerékpárúton a 7. sz. főút biztonságos keresztezése érdekében új kerékpáros aluljáró épült meg.

A Budapest-Balaton kerékpáros útvonal összesen 108,2 km hosszából a Székesfehérvár és Balatonakarattya közötti 27,4 km hosszú szakasz három részre bontva épült meg. A 15,7 km hosszú Székesfehérvár és Polgárdi közötti szakasz műszaki átadás-átvételi eljárása 2022 júliusában megtörtént, mostanra pedig a forgalomba helyezési engedélyek is rendelkezésre állnak

- közölte a NIF Zrt.

Székesfehérvár után megépült egy önálló, 41 m hosszú kerékpáros híd a 7-8. sz. elkerülő főút felett. Szabadbattyán külterületén a 7. sz. főúttal párhuzamosan, önálló, 3,30 m széles kerékpárutat, valamint a Sárvíz vízfolyás és a Sárvíz-malomcsatorna felett egy hidat építettek meg. Polgárdi lakott területén a helyi közúton haladhatnak a kerékpárosok, ahol forgalomtechnikai elemek segítik a közlekedést, valamint új kerékpárút is épült. A szakasz Polgárdinál a Vasút utcában csatlakozik a Polgárdi-710. sz. főút szakaszhoz.

A 10,4 km hosszú, Polgárdi és a 710. sz. főút közötti szakasz Polgárdi, Füle és Balatonfőkajár településeket érinti. Balatonfőkajár és a 710. sz. főút között új, 3,30 m széles kerékpárút, valamint 1 db vasúti átkelőhely épült ki. A szakasz csatlakozik az egyéb beruházás keretében elkészült 710. sz. főút alatti kerékpárút alagúthoz. A 710. sz. főút alatti kerékpáros átvezetést 300 m hosszon 2019 novemberében adták át.

A projekt a Technológiai és Ipari Minisztérium megbízásából, a NIF Zrt. beruházásában, hazai forrásból valósult meg összesen nettó 4.062.209.848 Ft értékben.

2. Az M3-ashoz csatlakozik az új elkerülő út Jászberénynél

Jászberény városában egy régen várt elkerülő út épült meg a NIF Zrt. beruházásában. Az augusztus során átadott, III. ütemben megépült új 2×1 sávos út a 32. sz. főutat a 31. sz. főúttal köti össze 4,5 km hosszon.

Az útszakasz a tervezési szakasz elején a 32. sz. főútnál nyomvonalkorrekcióval indul, annak végén a 31. sz. főúti csomópontnál a meglévő körforgalomhoz csatlakozik. Az új nyomvonal és a 3203. sz. Gyöngyös-Jászberényi út keresztezésében egy 25 m sugarú, 4 ágú körforgalmú csomópont valósult meg, melynek gyöngyösi ága 150 m hosszban, a jászberényi ága pedig 500 m hosszban került felújításra. A környező ingatlanok megközelítése ~2,5 km hosszú szervizút hálózattal biztosított.

Az új nyomvonalat érintő Gyilkos ér I. belvízcsatorna és a Kis-Gyilkos csatorna közös medre felett 12 m hosszú kéttámaszú, előregyártott vasbeton tartós gerendahíd épült. A Zagyva folyó keresztezésében három-nyílású, 66,2 m hosszú előregyártott, vasbeton tartós gerendahíd épült.

A megépült útszakaszon a közlekedők 2×1 sávon, 90km/h maximálisan megengedett sebességgel autózhatnak.

A több ütemben megvalósuló fejlesztés most, a teljes elkészülte után kedvezően hat majd a térség forgalombiztonságára, versenyképességére, valamint az ott élők életminőségére. Emellett javul a környező települések megközelíthetősége és megnövekszik a közúti közlekedés szolgáltatási színvonala és biztonsága. Az elkerülő útnak köszönhetően jelentős mértékben csökken majd a közlekedési balesetek kockázata is a térségben. Idén ősztől Jászberény lakói már nem fognak találkozni a városon áthaladó sűrű tehergépjármű-forgalommal, ennek következtében csökken a zajterhelés és a levegőszennyezés

- mondta el Pántya József, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgatója.

A III. ütem fejlesztése az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában valósult meg. A kivitelezést a Colas Út Zrt. – HE-DO Kft. közös ajánlattevő végezte, nettó 4.947.644.008 Ft értékben.

3. Körforgalmú csomópont épült Veszprémvarsányban

A 82. sz. – 832. sz. főutak és a 8218. j. összekötő út csomópontjában az átépítés előtti időszakban több súlyos és halálos kimenetelű baleset is történt.

A 832. sz. főúton Pápa irányából érkezők számára a helyszíni adottságok okán csak nehezen volt érzékelhető a 82. sz. főúti keresztezés, vagyis az elsőbbségadási kötelezettség. Az alsóbbrendű 832. sz. főúton érkezőknek hosszú autózás után ez volt az első pont, ahol elsőbbséget kellett adniuk. Továbbá az útcsatlakozást követően 150 m-re egy fénysorompóval biztosított vasúti átjáró van, melynek fényjelzései elvonták a figyelmet a megelőző útkeresztezés észlelésétől, főleg az éjszakai, korlátozott látási körülmények között.

A balesetek megelőzése érdekében egy 17 m belső és 23 m külső sugárral rendelkező körforgalom létesült. A csomóponti ágak a tervezési előírások szerinti útkategóriáknak megfelelően 12 m-es és 11 m-es koronaszélességgel, 2×1 kialakítású forgalmi sávval épültek meg.

A beruházáshoz kapcsolódóan a Magyar Közút Nonprofit Zrt. fejlesztésében zajlik a 832 sz. főút és a 8218. j. utak felújítása. Folyamatban vannak továbbá a 82. sz. főút győri bevezető szakasz 2×2 sávos kialakításának tervezési feladatai, valamint a 82. sz. – 83133. j. utak kereszteződésének körforgalmú csomóponttá történő átépítéséhez tartozó engedélyezési és kiviteli tervek kidolgozásának előkészítése is zajlik.

A körforgalom biztonságát a szalagkorlát és a közvilágítás kiépítése is szolgálja. A csomópont összképéhez hozzájárul majd az őszre tervezett növénytelepítés is Vizi Norbert, a NIF Zrt. projektiroda-vezetője szerint.

A fejlesztés a Technológiai és Ipari Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában, hazai forrásból valósult meg. A kivitelezést a TRB Kft. végezte nettó 576 millió forint összegben.

4. Halad az M6-os autópálya építése

Az M6 autópálya Bóly-Ivándárda (horvát országhatár) közötti 20 kilométeres szakaszán 3 különszintű csomópont (ezek az M6-M60 elválási csomópont, a Bóly-Keleti csomópont, illetve a Villányi csomópont), hét darab aluljáró, hat darab vízfolyás feletti híd, egy darab felüljáró, egy darab különszintű vasúti keresztezés, valamint egy darab vadátjáró kiépítése valósul meg. A Mohácsi Járásban található Nagynyárádon egy komplex pihenőhelyet alakítanak ki a tervek szerint, miközben Ivándárda közelében pedig komplex ellenőrzőhely is létesül a jövőben. Az autópályaszakasz üzemeltetését a Barbarcon épülő, úgynevezett Mérnökségi Telepről biztosítják.

A nagytömegű földmunkák és töltésépítések zömében elkészültek, ennek köszönhetően elkezdődhetett a pályaszerkezet építése, jellemzően az autópálya jobb oldalán. Jelenleg a CKT, tehát egy cementkötésű teherhordó réteg terítése, majd azt követően aszfalt alapréteg építése lesz folyamatban. Az útépítéssel együtt halad a vadvédőkerítés építése is. A Babarci Mérnökségi Telepnél megkezdődtek és folyamatosan zajlanak a legfontosabb épületek, az iroda-, a műhely- és a raktárépület, valamint a sótároló magasépítési munkái. Ezen kívül megkezdődött az ivándárdai komplex ellenőrzőhely útjainak pályaszerkezet építése is. Az építés műszaki előrehaladása jelenleg 56 százalékos

- tájékoztatta szerkesztőségünket a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.)

5. 1000 kilométernyi útszakasz újul meg országszerte

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a minden évben előre meghatározott üzemeltetési forrásain felül 2022-ben is számos, főleg mellékúton indíthatott el útfelújítási projekteket külső kivitelezők bevonásával.

Idén már több mint 523 kilométernyi út átfogó felújításával végeztek a szakemberek és további mintegy 490 kilométernyi úton jelenleg is zajlanak a kivitelezési munkák a következő időszakban

- közölte a Magyar Közút Zrt.

Az országos közútkezelő költségvetési, hazai, illetve európai uniós források bevonásával végeztethet teljes körű felújítási munkákat.

2022-ben eddig 523 kilométernyi országos úton már végeztek a kivitelezők a munkákkal és további 493 kilométernyi szakaszon jelenleg is dolgoznak a szakemberek. Tehát év végéig több mint 1000 kilométernyi útszakaszt érintenek ezek a munkák.

A külső szakvállalkozások bevonásával megvalósuló projektekben közös, hogy nemcsak a kopóréteget cserélik ki a szakemberek, hanem szükség esetén a kötő- és alaprétegeket is újraépítik, megerősítik, illetve az út menti környezetet, árkokat, vízelvezető rendszereket is rendbe teszik, továbbá új burkolati jelekről, táblák kihelyezéséről is gondoskodnak a cégek. Vagyis a felújításokban érintett szakaszokon átfogó beruházásokat végeznek el. A 2022-es megvalósult és folyamatban lévő projektek listái itt tekinthetők meg.

Címlapkép: Getty Images