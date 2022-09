Nem lassít az áremelkedés: kiderült, erről mondanak le leghamarabb a vásárlók

Világszerte tízből nyolc fogyasztó aggódik a jelenlegi pénzügyi helyzete miatt, sőt az EY nemzetközi felmérésében résztvevők harmada attól tart, hogy a mindennapi betevőn kívül hamarosan már nem lesz pénze másra. A megkérdezettek közel fele úgy csökkenti a költségeit, hogy a bevált, márkás termékek helyett olcsóbbat választ, kevesebbet költ kikapcsolódásra (42%) és házhozszállításra (35%).

Magyarországon is egyre többen kezdtek spórolásba, hogy átvészeljék a szárnyaló infláció okozta pénzügyi nehézségeket. Ebben a környezetben kell a cégeknek tovább erősíteniük a vevőik bizalmát, amire csak a legfelkészültebbek lehetnek képesek. Kiemelten fontos, hogy a döntéshozók tudják, mire és mennyit hajlandóak költeni most az emberek, és ennek folyamatos változását a jövőben is kövessék. A megfelelő adatok megléte és pontos elemzése elkerülhetetlen, ebben egy tapasztalt tanácsadó sokat segíthet

– hangsúlyozta László Roland, a cég üzleti tanácsadással foglalkozó területének vezetője.

A tudatos fogyasztás erősödését mutatja, hogy a vevők döntő többsége figyel arra, hogy ne pazaroljon élelmiszert (87%) és energiát (85%), minden harmadik (36%) válaszadó pedig gyakrabban vásárolna használt árucikkeket. Az emberek közel kétharmada (64%) már nem érzi úgy, hogy lépést kellene tartania a divattrendekkel, és még többen vannak azok (69%), akik próbálnák megjavítani a tárgyaikat, ahelyett, hogy simán lecserélnék azokat.

