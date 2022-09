Hatalmas változtatásokra készül a Tesco, a Spar, a Lidl és az Aldi is: ezt hozza a rezsiválság

A legnagyobb hazai kiskereskedők készülnek az előttünk álló téli, rezsiválságos időszakra. Van olyan bolt, aki a fűtési időszakban csökkenteni fogja az eladótere hőmérséklet, illetve az is elmondható, hogy az üzletláncok egytől egyig komoly beruházásokat tesznek abba, hogy fenntarthatóbban tudjanak működni. Legyen szó akár LED-izzókra, akár napelemekről vagy a raktárak működéséről - derült ki a Pénzcentrum cikkéből.

A Tesco hipermarket arról számolt be a Pénzcentrumnak, hogy a többi nagyfogyasztóhoz hasonlóan ők is megvizsgálták, miként tudnak a korábbinál hatékonyabban működni. A csökkenő energiafogyasztás a környezettudatosságon túlmenően, a működési költségek minimalizálása által, a drágulás ütemét is fékezni tudja, ami a vásárlók szempontjából kulcsfontosságú – vélekedett az üzletlánc. Az is kiderült, hogy

az energiaárak folyamatos emelkedése az ellátási lánc egészében hozzájárul a termékek árának emelkedéséhez.

Az előttünk álló nehéz időkre is vannak válaszok:

a fűtési időszakban csökkentjük az eladótér hőmérsékletét, ügyelve arra, hogy az áruházainkban dolgozó munkatársaink komfortérzete ne változzon. Lekapcsoljuk a használaton kívüli hűtőkamrákat, fokozottan ügyelünk az eladótérben elhelyezett hűtők ajtajainak zárhatóságára, azokat szükség szerint cseréljük

- mondta el a lapnak a Tesco, akik hozzátették, további intézkedéseik között szerepel, hogy lekapcsolják a világítást az üzletek zárását követően az eladótérben, a parkolóban, a tető logókkal és totemekkel együtt, valamint a vásárlók érkezése előtt a eladótér világítás fényerejét is csökkentjük, és további intézkedéseket is mérlegelnek.

A Lidl-ben is folyamatosan hajtanak végre újabb és újabb intézkedéseket annak érdekében, hogy az üzletek és berendezések energia-, döntő mértékben villamosenergia-felhasználását csökkentse, amelynek során szén-dioxid-kibocsátásunk is mérséklődik. Ezek közül a legfontosabbak között szerepel a Lidl esetében, hogy mind az áruházak, mind a logisztikai központok teljes világítását LED világításra cserélték és szintén LED-re cserélték a hűtőbútorok világítását is, mellyel jelenős fogyasztás takarítható meg.

Az Auchan annyit árult el lapunknak, hogy mint OKSZ tagok aktívan részt vettek az energiatakarékossági ajánlás kialakításában, amelyet lehetőségekhez mérten követnek is. Fenntarthatósági stratégiájuk részeként számos lépést már korábban megtettek annak érdekében, hogy energiahatékonyabb működést biztosítsanak áruházaiknál.

A Spar szupermarketlánc a Pénzcentrumnak elmondta, mivel a fenntarthatóság témaköre egy állandóan változó terület, ezért folyamatosan finomítják a témához való hozzáállását.Számos energiahatákonyságot növelő intézkedést terveznek, többek között az épületek hőszigetelését is tervbe vették.

