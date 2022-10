Eladó családi ház 120 millióért: mégis mi történik ebben a borsodi faluban?

Eladó 102 négyzetméteres kétszintes családi ház felújítva, ár: 119,9 millió forint. A hirdetést nem egy Pest megyei településről adták fel, hanem Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből, Bodrogkeresztúron, ráadásul napokkal korábban még csak 100 millió forintért próbálták eladni. Ezek nem egyedik esetek, az elmúlt évekhez képest többszörös áron árulják az ingatlanokat a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen. Nem ritka, hogy egy 100 négyzetméter körüli családi házat bőven száz millió forint felett árulnak. Az ok a zarándokokban keresendő, akik a csodarabbi sírját látogatják - írta a HVG.hu.

A lap körbenézett az ingatlanhirdetések között, hogy milyen árak vannak ezen kívül. A legjellemzőbb, hogy egyszerű Kádár-kockákat árulnak az 1100 fős faluban 35-40 millió forintért. Ezek 70-80 négyzetméteresek, az állapotuk pedig átlagosnak, vagy valamivel az alattinak mondhatók. Az áruk a környező településekhez képest uszkve háromszor magasabbak.

Az 5 kilométerre levő Szegiben 40 millióért olyan házat kínálnak, ami teljesen fel van újítva, medence és szauna is tartozik mellé.

Az árak az elmúlt években kezdtek el nőni, ahogy egyre több embert kezdett vonzani a csodarabbi, Reb Steiner Saje sírja. A HVG információi szerint a községben már 60-70 házat értékesítettek a lakók, akik a szomszéd faluban, Bodrogkisfaludon, vagy például Tokajban vettek lakóingatlant. Ha azt vesszük alapul, hogy mindössze 400 ház van a településen, akkor ez nagyon nagy szám, a falu úgymond őslakos része tűnik el, ennek viszont sokan nem örülnek. A helyiek arról beszéltek a hvg.hu-nak, hogy a főutcán már nincs is olyan ház, amiben laknak, mindegyik vendéglátóhelyként, vagy szállásként funkcionál a zarándokok számára. Kerestük a falu polgármesterét is, de nem értük el.

Ki is volt Reb Steiner Saje?

A haszid zsidó közösség évek óta jár Reb Steiner Saje (1851–1925) egykori lakhelyére. A rabbi nemcsak a zsidóság, hanem a keresztény lakosság körében is híres volt, gyakran messze földről is felkeresték tanácsért. A tetteit legendák őrzik, mint ahogy híres lett a karosszéke is, amiből szinte soha nem állt fel. A csodarabbikutja.hu szerint csak pénteken este feküdt ágyba, máskor hívei és vendégei rendelkezésére állt, vagy imádkozott.

Egykori lakhelyén kialakított Reb Steiner Saje Emlékház népszerű zarándokhely lett, mint ahogy a Dereszla-domb oldalában a XVIII. században alapított zsidótemetőben található sírja is, ami fölé óhelt (sátorszerű sírt) építettek. A tavalyi zarándoklaton kollégánknak azt mondta az egyik látogató, hogy szerencsét, üzleti sikereket és gyógyulást hoz annak, aki imádkozik a rabbi sírjánál.

Az áprilisi zarándoklaton nem ritka (a járvány miatt 2020-ban nem volt, míg 2021-ben csak 2-3 ezren) a több tízezres tömeg sem a településen, ami nem ritkán káoszt okoz.

Címlapkép: Getty Images