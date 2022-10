Átalakulást hoznak a lakáspiacra az új rezsiszabályok: egyre többen keresik ezeket az ingatlanokat

Embléma jár az alacsony rezsiért

Ezért az ingatlan.com új fejlesztésének köszönhetően a korábbinál több és konkrétabb paraméterekkel lehet eladásra kínálni a lakóingatlanokat. Így a vevőjelöltek könnyebben megkereshetik az olcsóbban fenntartható ingatlanokat. Láthatóvá válik a számukra az is, hogy mekkora rezsivel számolhatnak.

A gyakorlatban ezt azt jelenti, hogy a következő időszakban az eladók megadhatják, a vevőjelöltek pedig rákereshetnek arra, hogy egy-egy lakóingatlan esetében hány köbméter az átlagos havi gázfogyasztás, valamint hány kilowattórát (kWh) tesz ki az áramfogyasztás. Segítséget jelent a vevőknek és a bérlőknek az is, hogy külön emblémával megjelölték az átlag alatti fogyasztású, azaz a kedvezményes díjú lakások.

Kereshető a napelem, a szigetelés és az energiabesorolás is

Keresni lehet a napelemekkel felszerelt ingatlanokat is, amelyeknél - ha az eladó megadja a paramétereket - az is látható, mekkora teljesítményű rendszerről van szó. Az eladók és bérbeadók azt is megadhatják, hogy szigetelt lakóingatlanról van-e szó, ráadásul a szigetelés vastagságát is feltüntethetik a hirdetők. Ezen kívül az energiatanúsítványában szereplő osztályzat alapján is kereshetővé válnak a lakások, házak és nyaralók.

A fejlesztésnek köszönhetően a vevők és a bérlők pontosabb képet kaphatnak az ingatlanok energetikai jellemzőiről és várható rezsiköltségéről a webes felületen és a mobilapplikációban is. A portál szakértői szerint ez jelentősen lerövidítheti egy-egy eladás vagy bérbeadás idejét, ami a lakáspiac lassulása miatt amúgy akár hetekkel is elhúzódhatna.

Címlapkép: Getty Images