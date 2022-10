Újabb magyar különlegesség: itt készültek a világ legelső amforában érlelt pálinkái

Idén október 13-án, Budapesten debültáltak Agárdi Amphora néven a világ legelső amforában érlelt pálinkái, amelyek limitált mennyiségben kereskedelmi forgalomban is kaphatóak. A három ízben elérhető pálinka különlegességek gondos kutatómunka eredményeként születtek meg. A gyümölcsök kiválasztását, a lepárlást és az érlelési folyamatot az idén 20 éves Agárdi főzőmestere, Vértes Tibor felügyelte, míg az érleléshez használt amforákat a Légli Kerámia Manufaktúrában Légli Attila fazekasmester felügyelete mellett készítették.

Az Agárdi közel három éves előkészítő munka után mutatta be portfóliójának új termékeit, amelyek igazi világszenzációnak számítanak, hiszen először készültek kereskedelmi forgalomban is kapható, amforában érlelt pálinka különlegességek. Az Agárdi Amphora névre keresztelt exkluzív termékcsalád három gyümölcse az idei évben a szilva, a birs és a vilmoskörte. Az Agárdi Amphora pálinkák limitált mennyiségben elérhetőek, ízenként csupán 460 palack készült belőlük.

Vértes Tibor, az Agárdi nemzetközi szinten is elismert főzőmestere elmondta:

2019-ben kezdtünk el az amforával kísérletezni. Egy olyan mikrooxidációt szerettünk volna a pálinkának biztosítani, amelynek segítségével az aromák még inkább ki tudnak teljesedni, az ízek selymesebbek, kerekebbek és komplexebbek lesznek, anélkül, hogy más aromákat vinnénk a gyümölcs tiszta ízébe. Az amforában történő érlelés egy új dimenziót nyitott meg számunkra, egy rendkívül izgalmas lehetőséget a minőség terén is.

Légli Attila számára is különösen fontos ez a pillanat, hiszen a saját pálinkájánál otthon már 13 éve figyeli ezt az érési folyamatot. Az első amforás pálinkám kóstolását 2009-ben egy új világ felfedezéséhez hasonlítanám. Egy addig soha nem tapasztalt élményt adott az amforában érlelt pálinka. Nagyon boldoggá tesz, hogy ezt az élményt most szélesebb körben is megtapasztalhatják a pálinka kedvelők.

Az Agárdi Amphora sorozat megjelenésével már négy stílusban érhetőek el az Agárdinál a pálinkák. A Miraculum sorozat mellett a Prémium sorozat is széles választékkal várja a pálinkák kedvelőit, míg az Érlelt sorozatban a pálinkák mellett magyar hordókban érlelt párlatok közül is válogathatnak a fogyasztók.

