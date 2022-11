Ijesztő, ami a hitelekkel történik: rengeteg magyart érint a változás, nem fognak örülni

Igazi Halloween-hangulat uralkodik a lakossági hitelpiacon: korábban nem látott mértékű kamatemelésekkel indítják a novembert a bankok. Sajnos ez nem csupán ijesztgetés: lényegesen drágábban tudunk majd kölcsönhöz jutni mind a lakás- mind a személyi kölcsön piacon. Ráadásul egyre több banknál szűkül a kínálat – egyértelmű, hogy a bankok a végig fix hitelek felé igyekeznek nyomni a lakáshitel felvevőket – derül ki a biztosdontes.hu összegzéséből.

Lakáshitel változások

CIB:

Komolyat drágított a bank, ráadásul a legkomolyabb mértékben, 1,5 százalékponttal a végig fix konstrukció drágult: az új hirdetmény a kamatkedvezmény csomagban 9,54 százalékos kamatot tartalmaz, ami Magnifica kedvezménycsomagban 8,59 százalékra szorul vissza. A 10 évre fixált kölcsönök esetében mindössze 20 bázispontos volt az emelés mértéke – ott 8,69 százalékos a Magnifica csomagban elérhető legjobb kamat.

A bank november első két hetében még biztosan 90 bázispontos egyedi kamatkedvezményt ad, ha a hitelösszeg legalább 20 millió forint, s ennél is nagyobb 1,3 százalékpontos lehet a kedvezmény mértéke, ha az ügyfél a piaci kamatozású lakáshitelével egyidejűleg államilag kamattámogatott lakáshitelt is igényel. Fontos tudni: az egyedi kamatkedvezmény nem automatikus, azt a hiteligényléskor kérelmezned kell – megadásáról minden esetben a bank dönt.

OTP Bank:

2022. október 26-tól a bank nem értékesíti Fix5 és Fix10 jelzáloghiteleit, valamint az 1 és 5 éves kamatperiódusú otthonteremtő hiteleket. A bank tehát a kamatemelkedések és a kamatstop szabályok miatt a végig Végig Fix jelzáloghitelek felé mozdult el.

Raiffeisen:

A jelzáloghitelek esetében a bank 60-80 bázispontos kamatemelést hajtott végre, ám mivel a a standard kamatkedvezményeket kibővítették, ennél 20 bázisponttal alacsonyabb a minimális kamatszint. 10 éves kamatperiódusra így 8,944, 20 évre végig fix konstrukcióban 9,44 százalékon vehetsz fel hitelt a banktól.

Az adható kamatkedvezmények körében a bank emelte a tétet: 35 bázispont kedvezmény adható annak, akinek Raiffeisennél lévő számlájára legalább a minimálbér összege kerül jóváírásra, további 10, illetve 20 bázispont kedvezmény jár, ha az igazolt jövedelmed meghaladja a nettó 400, illetve 600 ezer forintot. Tízmilliós hitelösszeg esetében 20, 20 milliónál nagyobb kölcsönnél 3 bázispont kedvezményre vagy jogosult. Ha legalább BB energiabesorolású lakást veszel, az is 25 bázispontot csippenthet le a kölcsön kamatából. A maximális kamatkedvezmény mértéke 1,25 százalékpont lehet – de a Raiffeisen is szélesebbre nyitotta az egyedi kamatkedvezmények körét.

A szabad felhasznlású lakáshitelei esetében ugyanakkor kamatot csökkentett a bank: a korábbi hiteleknél 40-60 bázisponttal alacsonyabb, a kamatperiódustól függően 9,94-10,44 százalékos kamaton tudsz ilyen típusú hitelt felvenni, a lakáscélú és a szabadfelhasználású hitel kamata között a különbség egységesen 100 bázispontra csökkent, azaz megfeleződött.

UniCredit:

A bank is szép lassan elindult a futamidő végéig fix hitelek felé. A pénzintézetnél a korábbi akár 60 helyett már maximum 20 bázispontos kamatkedvezményt adnak, ha a 15 millió forintot meghaladó lakáshitelt igényelsz a pénzintézettel kapcsolatban álló hitelközvetítőkön keresztül – s ezt is csak akkor kaphatod meg, ha a hitel mellé Generali hitelfedezeti biztosítást igényelsz. A 20 éves kamatperiódusú hitelek esetében ugyanakkor továbbra is alapból jár a 20 bázispontos kedvezmény, ami megduplázódik, ha biztosítást is kötünk. Így a biztosítással védett konstrukcióban így a fix20 hitel kamata 7,55 százalék. Fontos, hogy az ügyfelek 5 év elteltével egy alkalommal díjmentesen előtörleszthetik a hitelüket, ami az addig esetleg lejjebb száló kamatok esetében megkönnyíti a hitelcserét.

Magyar Bankholding (MKB, Takarékbank)

Kilóg a sorból ezek a bankok, mert itt nem kamatváltoztatás, hanem új akció bevezetése történt a hónap elején. November 2-tól a 6 és 24 millió forint közötti hitelek eseténem a bank 150 ezer forintos jóváírást ad a korszerűsítési hitelt igénylőknek, ha a felújítás során az ingatlan energetikai besorolása eléri a BB kategóriát. A jóváírás 120 ezer forint, ha ugyan ezt a szintet nem ugorja meg a lakás, de a felújításnak köszönhetően legalább 30 százalékkal csökken az ingatlan primerenergia-felhasználása. A Takarékbanknál a Mészáros Csoport munkavállalói a fentieken felül további 50 ezer forintos jóváírást kaphatnak a felújítási feltételek teljesülése esetén.

Személyi Hitel változások

A személyi kölcsönök esetében is emelésekkel indult a hónap – itt azonban már nem fog olyan óvatosan a bankok ceruzája.

Cetelem:

A Cetelem Bank komoly, egyes sávokban 400 bázispontos kamatemelést hajtott végre a személyi kölcsön ls az adósságrendező személyi kölcsönök kamatáben – egyedül a legrosszabb adósoknak kínált standard hitelek kamatszintje mérséklődött.

A kamat mértéke:

Standard kategóriában 16,49-21,49%-ról 18,99-20,99%-ra,

Medium kategóriában 14,49-19,49%-ról 17,99-19,99%-ra

Premium kategóriában 11,49-15,49%-ról 15,99-16,99%-ra nőtt.

A bank november 1-től több futamidősávot is megszüntetett, így 24-96 hónapra ugyanazzal a kamattal igényelhetők a kölcsönök.

Cofidis:

A bank november 2-től emelte a kamatait.

K&H:

November 2-től a K&H kiemelt személyi kölcsön kamata 16,9%-ról 17,99%-ra, a K&H személyi kölcsön kamata 18,4%-ról 19,99%-ra emelkedik.

A bank kedvezőbbé akarja tenni az emelés utáni szájízt, így a jövő január 6-ig igényelt személyi kölcsön esetében akár 30.000 forint jóváírást ad, ha a kölcsönösszeg eléri a 2,5 millió forintot.

Magyar Bankholding:

2022. november 7-től a Magyar Posta Zrt. kijelölt postahelyein is igényelhetőek lesznek az MKB személyi kölcsönök. E hét szerdától pedig a Mészáros Partner Programban lévő cégek dolgozói által igényelt személyi kölcsönök esetében csak a folyósítást követő 3. hónapban kell megkezdeni a törlesztést –ilyen igénylés kizárólag személyesen, a bank fiókhálózatán keresztül nyújtható be.

