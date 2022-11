Itt a karácsonyi szezon, pörög a játékpiac: komoly drágulásra számíthatnak a szülők

November közepén indul a játékpiac legerősebb időszaka: a REGIO JÁTÉK adatai szerint idén az éves forgalom fele fog a karácsony előtti másfél hónapban realizálódni, a vállalat 15%-os kosárérték-növekedést vár a tavaly év végi hajrához képest. A gazdasági helyzet ellenére a családok nem terveznek sokkal kevesebbet ajándékokra költeni, a legtöbb gyermek társast, LEGO-t és kreatív készletet, fejlesztő játékot talál a karácsonyfa alatt.

Érkezik a játékpiac legerősebb időszaka: a karácsonyt megelőző másfél hónapban az éves forgalom 50%-a realizálódik a REGIO JÁTÉK becslése alapján. „Az ünnepi szezonban jellemzően több és magasabb értékű játékot választanak a vásárlók, ilyenkor akár hatszorosára is nőhet a kereslet. Idén 15%-os kosárérték-növekedéssel számolunk, ami átlagosan 11.000 Ft-os hagyományos áruházi és 15.000 Ft-os online vásárlást jelent” – ismertette Gyaraki Dávid, a REGIO JÁTÉK marketingvezetője. A legkeresettebb kategóriák év végén a társasjáték, kártya, a LEGO és a kreatív-, fejlesztő játékok.

Ez teljes mértékben összecseng a friss kutatásunk eredményeivel: a legtöbb szülő az alapján választ játékot, hogy az a szórakozás mellett hasznos tudást adjon, fontos készséget fejlesszen, csak másodlagos szempont az ár

- mondta el Gyaraki Dávid.

Játékra mindig szükség van

A vállalat november elején 4.000 fő részvételével készített kutatást, amiből kiderült, hogy a kisgyermekes családok fele előre felkészül anyagilag az ünnepre, a két legnagyobb kiadást ebben az időszakban az ajándékok (57%) és az élelmiszerek (35%) jelentik.

A felmérésünk alapján a családok csak kicsivel terveznek kevesebb pénzt fordítani idén a karácsonyi meglepetésekre. A szülők nem ezen szoktak spórolni, pláne ha mostanában anyagi megfontolásból a kisgyermekesek kikapcsolódási lehetőségei beszűkülnek, akkor több időt fognak együtt tölteni otthon. Ennek az időnek a kitöltésére jó választás a közös játék, sőt egy diavetítővel igazi mozihangulat teremthető otthon

- fejtette ki véleményét Gyaraki Dávid.

A vásárlók kétharmada online is vásárol játékokat

A REGIO JÁTÉK kutatása alapján a magyar családok leginkább játékot, könyvet és ruhát vásárolnak a gyerekeknek karácsonyra.

A megkérdezettek 35%-a 15.000 Ft-nál magasabb értékben, 32%-a 10-15.000 Ft között, 25%-a pedig 5-10.000 Ft között választ meglepetést. A válaszadók fele novemberben, egyötöde viszont már októberben elkezdi a karácsonyi ajándékok beszerzését, decemberre csak tízből egy vásárló hagyja a keresgélés megkezdését.

A kutatásból az is kiderült, hogy a családok kétharmada online is vásárol meglepetéseket, „ugyanakkor a játékok esetében sokan szeretik kézbe fogni a terméket, és nagy előny, hogy személyesen az eladók is szakszerű segítséget tudnak nyújtani a gyerek életkorának és érdeklődésének megfelelő játék kiválasztásában” – tette hozzá el a REGIO JÁTÉK marketingvezetője.

TOP 10 játékkategória a 2022-es ünnepi időszakban a REGIO JÁTÉK várakozása szerint:

Társasjáték, kártya LEGO Kreatív, fejlesztő játékok Autó, jármű Baba és babakocsi Bébijáték és kellék Szerepjáték Plüss Játékfigura Diavetítő, diafilm

TOP 10 játék a 2022-es ünnepi időszakban a REGIO JÁTÉK várakozása szerint:

Diavetítő LEGO Classic - Kreatív építőkockák LEGO Duplo - Európa vadállatai Rosszcsont társasjáték Tanulj velem kutyus Tanulj velem elefánt Mohó Mókus társasjáték Buborékfújó autó Gravitrax Zingo

