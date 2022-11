Beleállt az árstopba a Kifli vezére: a végrehajtást máshogy kellene csinálni

Bár a Kiflit nem érinti egyelőre nagyon komolyan a rezsiválság, az évtizedek óta nem látott infláció és az árstop azért érezteti hatását a Pénzcentrum szerint. Egyes szállítási költségeik, illetve a rendelési alapösszeg a sokszorosára növekedett az elmúlt évek alatt, de a cég CEO-ja szerint ez a legtöbb vásárlójukat nem érinti, csak rosszul néz ki. Peter Kleknerrel a vállalat elmúlt évéről beszélgettünk, amiben kiderült többek között, hogy ő miért van az árstopok mellett, de beszéltünk arról is, Magyarországon tradicionálisan jóval nehezebb jól képzett munkaerőt találni Németországhoz, Ausztriához, de még Csehországhoz képest is.

Pénzcentrum: Azt lehet tudni, hogy most itt az irodában hány fok van – hogyan érintette a Kiflit az energiaválság, milyen intézkedéseket kellett hoznotok?

Klekner Péter: Olyan intézkedésre nem volt szükség, hogy le kellene vinni a hőfokot az irodában. Szerencsések vagyunk, mert az irodatulajdonos két évre leszerződött, úgyhogy be vannak fagyasztva az áraink. Egy-két év múlva már érdekesebb lenne a dolog.

A raktárban sem okoz ez nehézséget?

Bizonyos részeit illetően ott azért igen.

2020-ban gyakorlatilag napra pontosan 2 éve még az elődöddel beszélgettem a Kifli pandémiás évéről. Vannak adataim innen: bruttó 20 ezer forintos átlagos kosárérték, 11 ezer termék, egy műszakban 50-80 futár. Hogyan alakulnak most ezek a számok?

A kosárérték most körülbelül 25 ezer forint, de főleg az inflációnak köszönhetően. Összesen több mint 450 futárunk van, ebből 350 aktívan dolgozik havonta, nem műszakban dolgoznak, hanem körökben. A raktárban egy műszakban 100-150 ember dolgozik. A szortiment is jelentősen bővült, 14 ezer termék környékén vagyunk most. Ez még mindig egy szupermarket szintje, de jelentősen kibővített és egyedi a választék a magyar piacon.

Más adataim is vannak ebből az időszakból: 5000 forintos vásárlási határ, ami most, az interjú készítésének időpontjában 12 000 (140%-os növekedés), ingyenes szállítás 15 000 forinttól, ami most 24 000 (60%-os növekedés), 690 forintos szállítás az első, legdrágább szegmensben, ami most (+) 2 099 forint (204%-os növekedés) – mi az oka ennek a drámai áremelkedésnek?

Mondanék én is pár számot, az élelmiszer-infláció a KSH szerint 43 százalék, a Kiflinél csak 35%, vannak olyan áruk, amiknél több mint 50 százalék, például a papír. Ebből is adódik, hogy emelkedik az ingyenes kiszállítás értékhatára, mert ugyanazért az összegért kevesebbet vásárolnak. A vásárló ezt negatívan éli meg, amikor nézi az összeget, de ugyanolyan egyszerű neki elérni ezeket a határokat, és nekünk ez abban segít, hogy hatékonyabb az operáció, és jobban tudunk működni.

A magyarok rendkívül árérzékenyek, főleg a szállítási költséget illetően, és ez az emelkedés tényleg nagyon jelentős. Az infláción kívül mi az oka az áremelésnek?

A munkaerő- és a rezsiköltség. De kiemelkedően fontos a szemlélet, hogy a vásárló tudjon ingyenes szállítással rendelkezni. A vásárlók egyébként több mint 90 százaléka most is ingyen kapja a szállítást. Vizuálisan persze rosszul néz ki az a szám, ami az oldalon van, viszont nálunk dinamikus árazás van, attól függően, hogy milyen időszakban vásárol, valaki. Sőt, ezen most változtatni is fogunk, november 11-től élesedett a rendszer, a legolcsóbb díj most 799 forint, a legdrágább 1300 körül lesz Budapesten.

Miért volt erre szükség?

Beláttuk, hogy nagyon hirtelen, nagyot emeltünk. És bár ez a vásárlóink nagy részét tényleg nem érintette, nem néz ki jól, ezért átgondoltuk a folyamatokat, és arra jutottunk, hogy visszább kell ezekből vágni. Úgyhogy visszább is vágtunk.

Említetted, hogy a vásárlóitok 90 százaléka most is ingyen kapja a házhozszállítást, nekik mekkora részük Prémium tag?

A vásárlók körülbelül 15 százaléka Prémium klubtag, de most nagyon nő a számuk. Sokan rájönnek, hogy akár már másfél vásárlás után megtérül a havi díja. Főleg, ha kisebb rendeléseket nézünk. A többi vásárlónak elég egyszerű összetenni egy nagyobb kosarat, ezért is jönnek hozzánk, mert kényelmesebb.

Nagyon elkezdtétek a Prémium tagság felé terelni a vásárlókat. Sokszor ingyen osztogatják ennek a kipróbálását. Mi az elsődleges ok e mögött? Milyen összefüggés van a Prémium tagság felé terelés és a magyarok árérzékenysége között?

Az elején a vásárlók nem nagyon értették, miért jó a Prémium. Akkor a legnagyobb előnyök abban voltak, hogy ingyen volt minden szállítás, kisebb rendeléseket lehet leadni havonta négyszer és az expressz szállítás is ingyen van havonta négyszer. Viszont most, ahogy nő az infláció, úgy egyre értékesebb a Prémium. Ez abból is látszik, hogy a vásárlók azt kérték, sokkal több napi áru legyen benne, abban a kosárban, amire extra kedvezményeket biztosítunk. Eredetileg 150 termék volt benne, most több mint 700, ezeket kimondottan vásárlói visszajelzések alapján alakítottuk ki. Még akkor, amikor nem szálltak el ennyire az árak. Nem volt annyira tudatos, hogy ezt a klubot ennyire fejlesszük, de most már ez egyre tudatosabb. Egyre több terméket igyekszünk beletenni a Prémiumba, hogy azok a vásárlók, akik előfizetnek a Prémiumra vagy nagyon gyakran vásárolnak, még több előnnyel tudjanak élni. Ezek tipikusan olyan vásárlók, akik a kezdetektől velünk vannak, vagy nagyon sokat vásárolnak be, és ezt a hűséget szeretnénk valamilyen módon visszaadni nekik.

