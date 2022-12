Sorra zárnak be a bankfiókok: mégis, mi folyik a vidéki Magyarországon?

Még július végén a Portfolio is foglalkozott a hírrel, hogy országszerte több kistelepülés vezetését is arról értesítette a Magyar Bankholding, hogy augusztus 25-én bezárják a helyi Takarékbank-fiókot, így az ott élőknek másik településre kell utazniuk, ha bankügyeket intéznének vagy készpénzt vennének fel. Most, december 31-ével újabb fiókbezárások lehetnek. Mi lesz az ingatlanokkal és a munkatársakkal? A HelloVidék ennek járt utána, kérdéseinkre válaszolt a Magyar Bankholding is.

A Portfolio év eleji összesítése szerint 2021 végén a Takarékbank még 720 fiókkal rendelkezett, ami több mint duplája volt a második helyen álló OTP Bankénak. A Magyar Bankholding vezetői számos alkalommal hangsúlyozták, hogy az MKB, a Budapest Bank és a Takarékbank teljes egyesülését követően is Magyarország legnagyobb banki fiókhálózatát szeretnék működtetni. Még július végén aztán jött a hír (amivel a Portfolio is foglalkozott), hogy országszerte több kistelepülés vezetését is arról értesítette a Magyar Bankholding, hogy augusztus 25-én bezárják a helyi Takarékbank-fiókot, így az ott élőknek másik településre kell utazniuk, ha bankügyeket intéznének vagy készpénzt vennének fel. A Magyar Bankholding akkor nem árulta el, hány takarékbankos épületet készülnek bezárni. Most, december 31-ével újabb fiókbezárások lehetnek vidéken – legalábbis Vas megyében több község is erről kapott értesítést. A HelloVidék ennek próbált most utánajárni - kérdéseinkre válaszolt a Magyar Bankholding is.

Jákon 6 évtizedes helyi eredményt tesz semmissé a bezárás

Még november végén a Vas megyei Ják közösségi oldalán Tóth Ernő polgármester tette közzé a hírt, miszerint december 31-vel bezárják a 2500 fős településen a takarék-fiókot. Ahogy a polgármester a Jáki Közéleti Fórum oldalán fogalmazott, a tervezett intézkedés egy hat évtizedes helyi eredményt tesz semmissé:

Mindannyian tudjuk, hogy községünk életében meghatározó szerepe van a falu kis Bankjának ami közel 60 éve üzemel és a lakosság szolgálatában áll, kezeli a helyi lakosság folyószámláit, betétjeit és hiteleit. A jogelőd Ják és Vidéke Takarékszövetkezet 1963-ban alakult és 1964-ben nyitotta meg kapuit az ügyfelei részére. A 70-es évek elején az ÁFÉSZ-tól ajándékba kapott területen, saját erőből és lakosok társadalmi munkával épült fel a jelenlegi épület. A fiókhoz először 6, majd az egyesülések után 12 betétgyűjtő pénztár tartozott, amiből az évek során több helyen fiók nyílt, Szombathelyen is volt fiókja. 1991. november 7-ig a Ják és Vidéke Takarékszövetkezet központja is az épületben működött.

A jáki polgármester nyílt leveléből az is kiderül, hogy a helyi takarékfiók a jáki és környékbeli önkormányzatoknak és civil szervezeteknek is ellátja a számlavezetését. Ez a jáki önkormányzat tekintetében 22 db folyószámlát jelent, melyeken éves szinten kb. 600 milliós pénzforgalmat bonyolít, amiből 18 millió a pénztárforgalom.

Ehhez képest a Bankholding, mondhatni egyik pillanatról a másikra tervezi bezárni a fiókot. A jelenlegi Takarékbank működése a vidékkel kezdődött, a vidéki ügyfelek betétjeiből. Ettől eltávolodni látszik az a bankholding koncepció, amely bár „a bankszektorban páratlan ügyfélélményt biztosít és nemzetközi szinten is versenyképes lesz” - mondják, és pénzügyi téren kimagasló - a tavalyi évben pl. 69,5 milliárd forint adózás előtti eredményt ért el, - ehhez képest vidéki fiókjait bezárja a vidéki ügyfelek előtt

- jegyezte meg Fecabook-oldalán Ják polgármestere.

Tóth Ernő levelet írt a banknak, december elején meg is kapta a választ, mely szerint a bankfiók további nyitva tartásával kapcsolatos döntés megváltoztatása nem áll módjukban megváltoztatni. Felajánlották viszont, hogy amennyiben a számlavezetést az önkormányzat a banknál hagyja, az ATM (bankautomata) szolgáltatást továbbra is üzemeltetik a faluban.

Ez eset Vas megyében nem egyedi: hírt kaphattunk arról is, hogy csak a megyében Rumban és Vépen is bezárt a fiók, utóbbi városban automata sem marad.

Mi történik? Reagált a Magyar Bankholding

A Magyar Bankholding a HelloVidéknek adott írásos nyilatkozatában reagált a hírre. Kérdéseinkre a válaszokat egy az egyben közöljük.

Ahogy Magyar Bankholding a vidéki bankfiókok bezárása kapcsán megjegyezte:

A Magyar Bankholding Zrt. tagbankjai –a 2021 márciusában elfogadott stratégiának megfelelően –azt a célt tűzték ki, hogy a korábbi Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarékbank egyesülésével létre hoznak egy modern, digitális bankot, amely a legnagyobb, tisztán magyar tulajdonú pénzintézetként hatékonyan ki tudja majd szolgálni az ügyfeleket a következő évtizedekben. Az egyesülési és átalakítási folyamat keretében a Magyar Bankholding tagbankjainak fiókjai is nagymértékben megújulnak. Az egységes arculat és szolgáltatási színvonal biztosítása érdekében kisebb, változó nyitvatartású kirendeltségek/fiókok összevonásra kerülnek egy környező településen lévő nagyobb fiókkal, hogy megteremthessük az alapját egy modern, heti 5 napot nyitvatartó, több szakértőt alkalmazó, elsősorban tanácsadásra épülő bankfiók kialakításának.

Rákérdeztünk arra is, hogy csak Vas megyét érintik a bezárások, vagy országos szinten, más megyékben is megszüntetnek fiókokat. Ahogy írták: folyamatosan egyeztetnek a helyi önkormányzatokkal, vizsgálják az ügyfelek igényeit és az alternatív megoldásokat.

Ezért sem szeretnénk még a többi Vas megyei vagy más fiókról most nyilatkozni. A bezárt fiókok jellemzően heti 1-2 napot tartottak nyitva, az érintett kollégák több település fiókjában is dolgoznak, így az összevont fiókokban is számítunk rájuk.

- tették hozzá.

Arra is kíváncsiak voltunk, mit terveznek az kihasználatlan épületekkel - amelyek jellemzően a faluk központi térségeiben, a települések szívében találhatóak. A Magyar Bankholding válaszából kiderült:

A bankfiókok épületének további sorsáról, annak hasznosításáról elsőkörben a polgármesterekkel egyeztetünk, így igény szerint van lehetőség az épületmegvásárlására is.

A Bankholding a HelloVidének elmondta, hogy a fiókok átalakítása mögött elsősorban a változó ügyféligények állnak:

A bankkártyás fizetés és az internetes bankolás elterjedésével az ügyfelek már nem a napi bankolási igények miatt keresik fel a bankfiókokat, hanem csak ha összetettebb kérdésben kérnek tanácsot, így például hitel felvétele előtt vagy befektetési döntések esetén. Így a bankfiók szerepe átalakul, ezt követjük le a fiókhálózat átalakításával, amikor összevonjuk a kisebb kirendeltségeket és több tanácsadót alkalmazó, nagyobb ügyfélteret biztosító fiókokat hozunk létre

- közölték még.

