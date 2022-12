Érkezik a kötelező vasárnapi boltzár 2023-ban: ezek az üzletek nem lesznek nyitva

Igaz, hogy csak egy véletlennek köszönhetően, de 2023 első napja, azaz január elseje éppen vasárnapra esik. Ez pedig azt jelenti, hogy a szilveszteri buli után bizony a legtöbb bolt nem lesz nyitva Magyarországon vasárnap. Erre pedig mindenképp érdemes lesz felkészülnie a bulizni induló tömegeknek, az otthoni pihenésre ugyanis érdemes lesz korábban bevásárolni.

Hiába hinné az ember, hogy a hétvégére eső ünnepnapok nem különösebben zavarnak bele a mindennapok folyásába, sokszor rá kell jönni, hogy mégis. Most az új év is így fog kezdődni: 2023 első napja, azaz január elseje vasárnapra fog esni. Ez pedig azt jelenti, hogy szilveszter másnapján bizony a legtöbb magyarországi bolt zárva fog tartani, írja a Pénzcentrum.

A bevásárlóközpontok boltjai, barkácsüzletek, vagy éppen a legnagyobb kiskereskedelmi hálózatok, úgy mint a Tesco, Auchan, Lidl, Spar, Aldi, Penny mind vagy szinte a legtöbb boltja nem fog kinyitni ezen a napon.

Érdemes megjegyezni, hogy a CBA, illetve a Príma hálózat, valamint a Coop és a Reál boltjai üzletenként eltérő nyitvatartással működnek az ünnepi időszakban, érdemes az interneten vagy az üzletekben kihelyezett tájékoztatók által tájékozódni az adott bolt nyitvatartásáról. Azt is ki kell emelni, hogy például az OMV Spar express üzletek is egyfajta kivételt képeznek, azok ugyanis ünnepnapok alatt is nyitva lehetnek. De a jogszabály szerint nyitva tartó kivételek lesznek még:

a benzinkutak,

az önálló virágboltok,

az újságosok,

az édességboltok,

a kisebb, jellemzően nonstop üzemelő boltok, illetve a trafikok, ha a tulajdonos vagy a családtagja áll a pult mögé.

Érdekesség, hogy 2023-ban bizony rengeteg ünnepnap fog vasárnapra esni. Ebben a sorban rögtön az első lesz a január elseje. Ezt majd Húsvét vasárnap fogja követni április 9-én, majd jön a Pünkösd május 28-án, hogy aztán az augusztus 20-ai nemzeti ünnep is vasárnapra essen. Ezen felül még egyszer lesz ünnepnap jövőre, idénhez hasonlóan december 24-es is hétvégre fog esni, csak jövőre nem szombaton lesz Szenteste, hanem vasárnap.

Mi a helyzet a valós vasárnapi boltzárral?

Idén többször felröppent már a vasárnapi boltzár újbóli bevezetésének gondolata. A vasárnapi boltzár témakörével kapcsolatban ősszel egyébként Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára a következőt nyilatkozta a Pénzcentrumnak:

A vasárnapi boltzár kérdéséről nem kívánok ismét részleteiben nyilatkozni, kizárólag a következőket tudom megjegyezni. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) ugyan már másodszor is felvetette, de már elmondtam, hogy a vasárnap déli bezárás szakmailag egy rosszul fabrikált elgondolás. A kormány júliusban úgy nyilatkozott, hogy nem kíván változtatni a jelenlegi szabályokon. Célszerű megkérdezni, napirendre kívánják-e venni ezt a kérdést. A sajtóhírek azt a látszatot keltik, mintha napirenden lenne, ezért a KASZ nyilatkozatsorozata megtévesztő. A kereskedők megosztottak ebben a kérdésben továbbra is, ugyanúgy, mint régen. Nyilvánvaló mindennel együtt, hogy a nyitvatartás hossza a hét bármely napján befolyásolja a működési költségeket, több kereskedő változtatott is ezen a közelmúltban, a nagy láncok közül is.

A kormány által 2015-ben bevezetett általános vasárnapi boltbezárást igazából a lakosság elégedetlenkedése miatt vonták vissza, tehát mindenképp népszerűtlen intézkedésként emlékeznek vissza rá itthon. Azt viszont még nem tudjuk, mint hozhat az állandó vasárnapi boltzár terén a 2023-as év. Az idei évből kiindulva számíthatunk arra, hogy lesznek további kérdések a nyitvatartásokkal kapcsolatban.

Címlapkép: Getty Images