Befellegzett, vége az OKJ-nak: helyette ezek a felnőttképzések tarolhatnak 2023-ban

Új év, új lehetőségek, lényegében sosem késő új karriercélokat kitűzni, már csak azért sem, mert a saját magunk fejlesztésére szánt pénz mindig megtérül. De hogy mégis milyen szakmát érdemes választaniuk a pályaválasztás előtt állóknak, vagy, hogy miben gondolkodjanak a pályaelhagyók, többek között erről is beszélgetett az Index Kurucsó Zsolttal, a DEKRA Akademie Kft., egy felnőttképzéssel foglalkozó cég ügyvezetőjével.

Az energiaárak felrobbanása, és az Európában is példátlan, őrületes infláció nemcsak a cégeket, de számos családot is nehéz helyzetbe sodort. Egyre több hazai cégnek okoz gondot az energiaköltségek kigazdálkodása és gyakran felmerül az elbocsátások kérdése is. Kurucsó Zsolt felnőttképzési cégvezető szerint ebben a helyzetben sokat segít, ha több lábon állunk, akár több szakképesítés is van a zsebünkben. Az Indexnek elárulta, jellemzően milyen céllal érkeznek a magukat átképezni vágyók, mely szakmákat érdemes elsajátítani az energiaválságban, és mit hoz 2023-ban az OKJ felszámolása.

Az interjúból kiderült, hogy bár sokan meglepődnek, de a legnépszerűbb képzéseink közé tartoznak az agrárszakmák, azon belül is az aranykalászos gazda, a gyümölcspálinka-készítő, falusi vendéglátó, fakitermelő.

Az aranykalászos gazda népszerűségét az is fűti, hogy ha földet veszünk vagy öröklünk, és azt szeretnénk megművelni, akkor kötelezően rendelkeznünk kell ezzel a képesítéssel, ezt jogszabály írja elő. A mezőgazdasági képzések egyébként sokszínűek és hasznosak, ráadásul a segítségükkel el tudunk vezetni egy önálló gazdálkodást

- magyarázta a szakember, aki hozzátette, hogy

a legnépszerűbb képzések között vannak még a gépkezelői tanfolyamok, az energetikai hűtéstechnikai és villamossági képzések.

A gépkezelői pályával kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy egy jogszabályváltozás előírja, hogy minden gépcsoportra külön jogosítvánnyal kell rendelkezni. Ha valakinek már van papírja egy korábbi gépcsoportra és jelentkezik egy újra, akkor csak az újra kell elvégezni a képzést. Ez egy nagyon keresett szakma, stabil megélhetést és hosszú távú karrierlehetőséget biztosít.

- tette hozzá.

Búcsúzik az OKJ, de mi lesz helyette?

Idén december 31-én végleg búcsúzik az Országos Képzési Jegyzék, ismert nevén az OKJ, aminek a helyébe a Szakmajegyzék, illetve a programkövetelmények léptek. Emiatt is jelentősen átalakulhat a hazai felnőttképzés. Kurucsó Zsolt felnőttképzési cégvezető szerint:

Alapszakmát már csak szakképző intézményekben lehet szerezni és vizsgáztatni is csak állami vizsgaközpontokban lehet. Ez hatalmas bevételkiesést okoz a felnőttképző cégeknek, hiszen a bevételt jelentő tevékenységek után, mint az oktatás és a vizsgáztatás, osztozniuk kell az állammal.

Az állami iskolák nem tudják saját kapacitással megoldani a tanfolyamokat, így a felnőttképző cégeket is bevonják a képzésbe, azonban ez számunkra azt jelenti, hogy ebben az esetben is osztoznunk kell a bevételen. Mindenki próbál túlélni és új megoldásokat találni.

Címlapkép: Getty Images