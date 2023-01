Őrült nagy a bizonytalanság a legendás magyar vállalatnál: mi lesz így a dolgozókkal?

Jelenleg is óriási a bizonytalanság a Tungsram egykori dolgozói között, semmit nem tudni az „utódcégekről - írta mai cikkében a Népszava.

Ahogy a HelloVidék korrában már beszámolt róla, négy gyáregységében 30-40 dolgozója kivételével az összes alkalmazottjának felmondott a nagymúltú Tungsram. A felszámolás alatt álló cégnél januárban még nagyjából háromezren dolgoztak. A nyári felmondáshullámban 1600-an kerültek utcára, további nagyjából ötszázan pedig maguk mondtak fel.

Még a decemberi ünnepek előtt néhány nappal jelentették be, hogy Zalaegerszegen a Videoton, Újpesten a Bakony Kerámia és a Rauscher, Hajdúböszörményben egy nem nevesített befektető és Scintilla Kft. venné át gyáregységeit és dolgozóinak egy részét, Nagykanizsán pedig egy ingatlanüzemeltetéssel foglalkozó cég ipari parkként hasznosítaná a gyártelepet, s alkalmazna egykori Tungsram-dolgozókat. (Kisvárdán tavaly teljesen leállt a termelés). Viszont azóta sem változott érdemben a helyzet, ahogy a Népszava mai cikkében megírta, most is óriási a bizonytalanság a Tungsram egykori dolgozói között, semmit nem tudni az „utódcégekről.”

Nagyjából 150-170-en reménykedhetnek abban, hogy megmarad az állásuk, hétfőn legalábbis ennyi dolgozóval tárgyalt a vezetőség

– nyilatkozta a lapnak Kupó Csaba, a Nagykanizsai Fényforrásgyár Demokratikus Szakszervezetének elnöke, aki hozzátette, hogy egyelőre nem tudni, milyen keretek között, de a Tungsram az egyes gyáregységeiben kisebb cégeket hoz létre, ezek vennék át az „anyagyár” szerepét, persze megosztva. A tervezett átvételekről ugyanakkor egyelőre semmit nem tudni.

A jelek szerint Nagykanizsán megmaradhat a műanyag-, a ledösszeszerelő- és a fémmegmunkáló üzem, emellett ipari parkként hasznosítanák a gyár területét, vagyis több, kisebb cég költözne ide. Ám ezek egyelőre csak tervek, konkrétum még nem hangzott el, sőt, tudomásom szerint még felszámolóbiztost sem neveztek ki

– közölte Kupó Csaba.

Utóbbit Sallai Gábor, a Tungsram Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke is megerősítette, aki hozzátette, bár a cégvezetés január közepére ígérte, hogy konkrétumokkal szolgál a jövőt illetően, vagyis kiderül, mennyien maradhatnak a régi dolgozók közül – a cég decemberi közleménye 400, a leendő új tulajdonosok által átvett munkavállalót vizionált –, újabb információt azóta sem kaptak.

Címlapkép: Getty Images