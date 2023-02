Sok magyar így spórolna az árstoppal: rezsigyilkos vagy pénztárcakímélő a fagyasztóláda?

Amióta elszabadultak itthon az élelmiszerárak, és amíg tartanak az árstopok, óriási mértékben megnőtt a fagyasztóládák iránt a kereset. Az élelmesek ugyanis tudják, egyszer vége lesz ennek az ársapkás jó világnak! De tényleg, mennyivel dobják meg a rezsit ezek a hűtőberendezések? A HelloVidék ennek is utánajárt.

Várhatóan, ahogy Nagy István agrárminiszter mai interjújából is sejteni lehet, az ársapkák Magyarországon csak április 30-ig maradhatnak, utána kivezetik az állami árkedvezményeket. Addig azonban, aki teheti, és épp talál a boltokban ársapkás lisztet, csirkefarhátat vagy melle húsát, az már dobja is be a kosarába, és próbálja minden lehetséges módon tartósítani. Nem véletlen, hogy már tavaly július óta drasztikusan megugrott a fagyasztóládák és fagyasztószekrények iránti kereslet Magyarországon - írta a G7. Egyetlen hónap alatt akkor 64 százalékkal nőtt ennek a termékfajtának az értékesítése az egyik hazai online piactéren. Az élelmesek ugyanis már akkor tudták, egyszer tényleg vége lesz ennek a relatíve jó világnak! De tényleg, mennyivel dobják meg a rezsit ezek a berendezések? Megéri még most, hónapokkal az ársapka kivezetése előtt egy fagyasztóba beruházni? A HelloVidék ennek is utána járt.

Top termék lett az alulfagyasztós kombinált hűtő

Ahogy a HelloVidéknek az Euronics Műszaki Áruházlánc szakembere elmondta, a fagyasztóládák és hűtőszekrények esetében kifejezetten látszik a vásárlók megnövekedett igénye, amelynek indukálója egyértelműen az élelmiszerinfláció. Csak tavaly év végén kétszer annyi hűtőládát adtak el, mint máskor:

Újra előtérbe került az otthoni sütés-főzés, amelynek természetes velejárója a fagyasztott élelmiszerek lakossági betárolása. Az év utolsó hónapjaiban dupla forgalmat is láttunk a termékkategória előző évi azonos időszakához képest. Ez a változás egyébként a nagyobb kombinált hűtőkre is érvényes, bár itt már csak a kifejezetten energiatakarékos kategóriákat keresték a vásárlók, míg a fagyasztók esetében energiaosztálytól függetlenül általános volt a keresletnövekedés

- közölte a HelloVidékkel az Euronics.

A műszaki áruházlánc azt is elárulta, hogy május-december időszakban volt olyan hónap, amikor megduplázódott az átlagos kereslet e készülékek iránt – júliusban látták a csúcspontot. A két top kategória a fagyasztószekrények és a kifejezetten alacsony fogyasztású (minimum D energiaosztályú), nagyméretű alulfagyasztós kombinált hűtők voltak.

A 2022-es május-decemberi időszakban több mint kétezer darabbal nőtt a fagyasztók értékesítési mennyisége, mint az előző év azonos időszakában. Márka szempontjából az Electrolux, Zanussi és Candy készülékek iránt volt 2022-ben a legmagasabb a kereslet

- tették hozzá.

Bődületesen sokat fogyaszthat egy modernnek gondolt, 10-15 éves készülék is

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy havonta átlagosan mennyit fogyasztanak ezek a mélyhűtők, lehet-e velük rezsit spórolni, ha kikapcsoljuk őket? Ugyanis a fagyasztók elég jelentős és állandó áramfogyasztók, viszont az olcsón megvett fagyasztható élelmiszerek felhalmozásából származó előnyök ellensúlyozhatják a növekvő áramszámlát. Egy fagyasztóval a cukor, a liszt és az olaj után akár az árstopolt sertéscombot, csirkemellet vagy farhátat is fel lehet bennük halmozni.

Az Euronics szakemberei szerint a régi modelleket nem csak, hogy kikapcsolni, inkább lecserélni érdemes! Tragikusan magas a fogyasztása ugyanis egy akár már modernnek gondolt 8-10-12 éves készüléknek.

Egy régi hűtő vagy fagyasztó működtetése a teljes háztartási villamos fogyasztás akár 60-80%-át is kiteheti, a jelenlegi energiaárak mellett a számlánkon 10 000 Ft feletti összegért is felelős lehet egyetlen ilyen eszköz

- közölték.

Ahogy megtudtuk, egy nagyobb, modern kombinált hűtő vagy fagyasztó 150-300 kWh/év fogyasztással bír (természetesen mérettől függően), míg egy régi fogyasztása akár 800-1000 kWh/év is lehet, így a megoldás nem a kikapcsolás, hanem egy új, energiatakarékos készülék beszerzése a régi helyett.

Mennyit emelkedett az elmúlt egy évben a fagyasztók és hűtőszekrények ára?

Ahogy az Euronics a HelloVidéknek elmondta, természetesen a hűtőszekrények árában is megjelent az infláció, de közel sem élelmiszerdrágulás mértékében.

Átlagosan 5-15%-os áremelkedésről beszélhetünk az elmúlt egy évben.

Az online piactéren keresgélve úgy láttuk, fagyasztóládákból és szekrényekből nincs hiány, számtalan méretben és típusban beszerezhetőek, akár már 50-60 ezer forintért is kaphatóak. A határ, mérettől és típustól függően, azonban a csillagos ég, Liebherr GN 5275 Álló fagyasztószekrényről ne is álmodozzunk 600 ezer forint alatt.

Online piactérben kapható fagyasztószekrények ára:

Electrolux Szabadonálló fagyasztószekrény, NoFrost: 319 990 Ft / db

Electrolux LUS1AF28W fagyasztószekrény, 185 cm, F energiaosztály: 199.990 Ft

Gorenje F6171CW Fagyasztószekrény: 179 999 Ft / db

Zanussi ZRAN24FW Egyajtós hűtőszekrény, M:125cm, 241L, F energiaosztály, fehér : 124.890 Ft

Címlapkép: Getty Images