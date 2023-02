Nincs vége a durva áremeléseknek: ekkorra csökkenhet az infláció a szakértő szerint

Fokozta a tempót a magyar infláció januárban: éves és havi szinten is jelentős drágulás következett be, az év hátralévő részét tekintve pedig sok a bizonytalanság. Az erős inflációs nyomás továbbra is szigorú monetáris politikát követel.

A vártnál nagyobb mértékben gyorsult az infláció januárban. Éves szinten 25,7 százalékkal nőttek az árak, ezzel szemben mi 25 százalék körüli növekedést vártunk. Nagyon jelentősnek mondható a havi szintű 2,3 százalékos infláció. 2017-ben ugyanis egy év alatt nőttek annyival az árak, mint most egy hónap alatt - kommentálta a friss adatokat Németh Dávid, a K&H vezető elemzője. Az infláció gyorsulása többek között az élelmiszerek, az üzemanyagok drágulásával magyarázható. Gyorsulást mutat a változékony energia-, feldolgozatlan élelmiszer- és hatósági árak nélkül számolt maginfláció is, amely éves összevetésben 25,4 százalékkal emelkedett, szemben a decemberi 25 százalék alatti ütemmel. Bár az élelmiszerek éves szinten 44 százalékkal drágultak, annyi pozitívum látható, hogy havi összevetésben 2,4 százalékkal emelkedett az áruk, ami elmarad a tavaly januári 3 százalékos - ugyancsak havi szintű - növekedéstől. Ezzel szemben a szolgáltatásoknál most januárban 2,4 százalékkal drágultak decemberhez viszonyítva, míg ez a mutató tavaly mindössze 0,7 százalékos emelkedésről tanúskodott. Németh Dávid a kilátásokról szólva azt mondta, nagy kérdés, hogy például a szolgáltatások esetében egyszeri komolyabb emelés történt-e januárban vagy a következő hónapokban újabb drágulás várható. Úgy látjuk, főleg ezen múlik, hogy februárban tovább gyorsul-e az infláció vagy elkezdődhet a lassulás - tette hozzá a szakember. Összességében az infláció lassulására számítunk az év folyamán, várhatóan a nyári hónapokban kerülhet az éves mutató 20 százalék alá. A lassulás dinamikáját azonban komolyan befolyásolja az, hogy meddig marad érvényben az ársapka a hatósági áras élelmiszereknél. Azzal számolunk, hogy az idei év végén 10 százalék alá eshet az infláció - fogalmazott. Elmondta azt is, hogy mivel a maginflációs mutató nagyon magas szinten van, ezért még mindig erőteljes az inflációs nyomás Magyarországon. A friss adatok megerősítik azt a várakozásunkat, hogy továbbra is szigorú monetáris politikára van szükség, így februárban várhatóan marad a jelenleg érvényben lévő magas kamatszint. A februári inflációs adatok fényében leghamarabb márciusban kerülhet sor egy esetleges, enyhe lazításra, azaz kamatcsökkentésre. Címlapkép: Getty Images